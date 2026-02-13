明かされた：40歳のルカ・モドリッチがACミランとの契約延長を決断する時期。ロッソネリは米国代表スター、クリスチャン・プリシッチの動向にも注目している

プリシッチもまた、サン・シーロに到着した際にミランの歴史を感じたと語っている選手の一人だ。彼は2023年夏にプレミアリーグの強豪チェルシーとの縁を切り、移籍を完了させた。

このアメリカ代表選手はイタリアで実り多い時期を過ごし、自己最高記録を更新している。前シーズンは17得点を挙げ、ロッソネリ（ミラン）の象徴的存在となった。27歳の彼は今シーズンも得点面で二桁に突入している。

ミランは昨年プルシッチとの契約交渉を開始したが、合意には至っていない。このアメリカ人FWは2025-26シーズンの欧州カップ戦出場権を逃したことを受け、交渉を保留している。

同郷のブラッド・フリーデルはGOALに対し、この勤勉なフォワードが環境の変化を検討しているようだと語った。 元米国代表GKはこう語った。「彼は選択肢を残しているように思える。私がクラブにいた時、満足している場所では常に契約を結びたかった。個人的な経験から言えば、複数年契約を結ぶのが好きだった——怪我はいつ起こるか分からないからね。本当に満足している場所なら、2～3年契約を結ぶのが本当に楽しかった」

契約しない理由は二つしかない。一つは契約内容に不満がある場合。もう一つは選択肢を残しておく場合だ。おそらく口頭での合意はあるのだろう。私は彼が選択肢を残していると思う。もしその場所で満足していて、金額にも納得していれば、契約にサインするはずだ」