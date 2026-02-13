Getty
翻訳者：
明かされた：40歳のルカ・モドリッチがACミランとの契約延長を決断する時期。ロッソネリは米国代表スター、クリスチャン・プリシッチの動向にも注目している
ミラノがベテラン選手たちと話し合う
セリエAの強豪ミランは、正ゴールキーパーのマイク・マイニャンにクラブへの残留を確約させ、他の主力選手たちもこれに続くことを期待している。
イングランド代表DFフィカヨ・トモリが次なる契約更新候補と目されており、現在の契約は2027年まで有効だ。ルベン・ロフタス＝チークにもオファーが提示されており、元チェルシーの攻撃的MFがイタリアサッカー界に残留する見通しだ。
- Getty
モドリッチはミランとの契約延長に合意するか？
モドリッチは2025年夏、レアル・マドリードでの13年間のキャリアに幕を閉じ、自らミランへの移籍を決断した。契約には12ヶ月の延長オプションが含まれており、この不老のミッドフィルダーは今後も長くプレーを続けると見られている。
クラブの同僚クリストファー・ヌクンクは、元レアル・マドリードのチームメイトであるクリスティアーノ・ロナウドに続き40代でのプレーを目指すモドリッチについてこう語った。「ルカは信じられない選手だ。類まれな才能を持ち、卓越したクロスフィールドパスを繰り出す。俺が同じことをしたら、おそらく股関節を脱臼するだろう… 40歳とは思えないが、45歳、いや46歳までプレーできるだろう」
ミランはそうなることを望んでおり、『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙はモドリッチが「モチベーションと身体状態を基に、今シーズン終了時に決断を下す」と報じている。
モドリッチはミラン移籍の理由について、マドリードでほぼ全てを勝ち取った後の新たな挑戦を求めたと語っている。「簡単な決断ではなかった。人生の半分近くをそこで過ごした。27歳で加入し、40歳手前で去る。凡庸を許さないクラブで、あれほど長く在籍できたのは信じられないことだ。
「レアル・マドリードと肩を並べる名門クラブに加入できた。私にとって理想的な環境だった。ミランのオファーが来た時、これが正しい選択だと確信した。クラブ内外で驚くほど温かく迎えられた。一歩一歩、ミランが歴史的な巨人であることを実感している」
なぜプリシッチはまだACミランとの新契約にサインしていないのか
プリシッチもまた、サン・シーロに到着した際にミランの歴史を感じたと語っている選手の一人だ。彼は2023年夏にプレミアリーグの強豪チェルシーとの縁を切り、移籍を完了させた。
このアメリカ代表選手はイタリアで実り多い時期を過ごし、自己最高記録を更新している。前シーズンは17得点を挙げ、ロッソネリ（ミラン）の象徴的存在となった。27歳の彼は今シーズンも得点面で二桁に突入している。
ミランは昨年プルシッチとの契約交渉を開始したが、合意には至っていない。このアメリカ人FWは2025-26シーズンの欧州カップ戦出場権を逃したことを受け、交渉を保留している。
同郷のブラッド・フリーデルはGOALに対し、この勤勉なフォワードが環境の変化を検討しているようだと語った。 元米国代表GKはこう語った。「彼は選択肢を残しているように思える。私がクラブにいた時、満足している場所では常に契約を結びたかった。個人的な経験から言えば、複数年契約を結ぶのが好きだった——怪我はいつ起こるか分からないからね。本当に満足している場所なら、2～3年契約を結ぶのが本当に楽しかった」
契約しない理由は二つしかない。一つは契約内容に不満がある場合。もう一つは選択肢を残しておく場合だ。おそらく口頭での合意はあるのだろう。私は彼が選択肢を残していると思う。もしその場所で満足していて、金額にも納得していれば、契約にサインするはずだ」
- Getty
移籍情報：プリシッチ、プレミアリーグの強豪クラブと関連付けられる
プリシッチのプレミアリーグ復帰が噂されており、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、トッテナムが関心を示していると報じられている。モドリッチは北ロンドンの生活について熟知しており、マドリード移籍前にスパーズで4年間を過ごした。彼もまた、近い将来の去就を決断しなければならない選手の一人だ。
広告