新たな契約がもう？バルセロナ、5ヶ月前に新契約を結んだばかりのミッドフィルダーとの交渉を計画
カムバック・キッドへの報い
バルセロナは、この若きピボットをクラブの未来の礎と見なしている。前十字靭帯断裂と外側半月板損傷からのリハビリ期間を経て慎重な管理が行われた後、ベルナルはトップチームの一員として確固たる地位を築いた。この急速な定着により、クラブは彼の重要性増大を反映させるべく、現在の財政的立場を見直す必要に迫られている。
この緊急性は、ベルナルがハンス・フリック監督の下でトップレベルサッカーにシームレスに適応したことに起因する。挫折を乗り越えたこのミッドフィルダーは、今や試合日のローテーションに欠かせない存在だ。クラブ上層部は、ベルナルがカンプ・ノウで「時代を刻む」運命にあると確信しており、その不屈の精神を、確立された同世代選手に匹敵する給与で報いたいと考えているという。
クラブが経済的観点から前進を図ると同時に、この動きには戦略的意図も込められている。現時点で契約条件を改善することで、バルセロナは若手中核選手を外部からの関心から守る狙いだ。この先手を打つ姿勢により、2026-27シーズンに向けて主力としての役割を担うことになる最も貴重な戦力の1人が、自身の価値を認められていると実感できるようになる。
5億ユーロの資産を保護する
ベルナルの現在の契約状況は特異である。昨年9月、深刻な靭帯損傷から回復途上にあったにもかかわらず契約延長に合意したからだ。2029年まで続くこの契約は、クラブ経営陣による信頼の象徴的な意思表示だった。特に注目すべきは、欧州中の潜在的な獲得候補を牽制するため、驚異的な5億ユーロ（約528億円）の違約金条項が盛り込まれた点である。
しかし、その契約における給与は比較的控えめな水準で、負傷離脱の影響下で交渉された。選手側とクラブの間には、彼がフィットネスと戦術的価値を証明した時点で改定が行われるという相互理解があった。最近の彼のパフォーマンスが「怪物級」と評される中、その約束を実行に移す時が来た。
バルセロナは今、この給与格差を埋める準備を整えた。今後の交渉により、ベルナルはクラブが「時代遅れの契約」とみなす状態から脱する。ピッチ上の責任に見合った報酬を保証することで、クラブは中盤の要を満足させ、次なる成功サイクルを牽引する集中力を維持させるというパズルの最終ピースを完成させようとしている。
フリックの明確な戦術的選好
マルカ紙によれば、この成長ぶりを受けクラブは選手の契約改善を検討している。昨年契約を更新したとはいえ、当時は負傷からの回復期という特殊な状況にあり、今後の活躍は不透明だった。それでもクラブは彼の潜在能力を認め、2029年までの契約延長で信頼を示した。
さらにフリック監督は、この18歳の選手を放出したくなかった。だからこそ、ちょうど1年前にエリック・ガルシアに対して行ったのと同じように、ある日彼をオフィスに呼び出した。冬の移籍市場でPSGに移籍したドロ・フェルナンデスのような事態を繰り返したくなかったのだ。
フリックはベルナルに対し、自身の将来についてはリラックスした姿勢を保ち、バルサが彼のために描く計画を信頼するよう強く促した。ベルナルは、初日から実力を証明し、17歳でスタメン起用した監督に対して常に強い信頼を寄せていた。
輝かしい未来の計画
正式な対面交渉はシーズン終了時に実施される見込みだ。この戦略的なタイミングにより、バルセロナが国内リーグと欧州カップ戦の決定的な最終局面を迎える中、選手と技術スタッフ双方がピッチに完全に集中し続けられる。
今季全大会通算19試合に出場しているベルナルは、日曜日に開催されるリーガ・エスパニョーラでのレバンテ戦において、再び起用されることを期待している。
