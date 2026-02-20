新たな契約がもう？バルセロナ、5ヶ月前に新契約を結んだばかりのミッドフィルダーとの交渉を計画

ベルナルの現在の契約状況は特異である。昨年9月、深刻な靭帯損傷から回復途上にあったにもかかわらず契約延長に合意したからだ。2029年まで続くこの契約は、クラブ経営陣による信頼の象徴的な意思表示だった。特に注目すべきは、欧州中の潜在的な獲得候補を牽制するため、驚異的な5億ユーロ（約528億円）の違約金条項が盛り込まれた点である。

しかし、その契約における給与は比較的控えめな水準で、負傷離脱の影響下で交渉された。選手側とクラブの間には、彼がフィットネスと戦術的価値を証明した時点で改定が行われるという相互理解があった。最近の彼のパフォーマンスが「怪物級」と評される中、その約束を実行に移す時が来た。

バルセロナは今、この給与格差を埋める準備を整えた。今後の交渉により、ベルナルはクラブが「時代遅れの契約」とみなす状態から脱する。ピッチ上の責任に見合った報酬を保証することで、クラブは中盤の要を満足させ、次なる成功サイクルを牽引する集中力を維持させるというパズルの最終ピースを完成させようとしている。