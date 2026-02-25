支払え、アーセナル！スポルティング、ヴィクトル・ギョケレスの得点感覚復活で新たな収入源に

この契約の裏にある数字は、アーセナルがストライカーのポルトガル1部リーグでの活躍をプレミアリーグで再現できるとどれほど確信していたかを浮き彫りにしている。ヨケレスは今季、全大会通算で15得点3アシストの計18得点関与を記録中だ。

目標数値が20に設定されているため、元コベントリー・シティの選手はあと2回の得点関与で支払いを発動させる必要がある。これは単発の条件ではない。契約では、在籍期間中にその後20回ごとに追加の50万ユーロが支払われることが定められている。 スポルティングCPはこうした段階的ボーナスで利益を慎重に保護している。ヨケレスが当初6350万ユーロ（約5460万ポンド）の固定移籍金で加入した際、契約には最大1000万ユーロ（約860万ポンド）の追加報酬が含まれていた。

ポルトガル紙『ア・ボラ』は当初金額が6570万ユーロとやや高かったと報じるが、リスボンの強豪クラブがイングランドでのスウェーデン人選手の成功から最大の利益を得ている点では見解が一致している。同クラブは既に、ストライカーが45分以上出場した試合を20試合消化したことで125万ユーロ（110万ポンド）を確保しており、従来の売却益分配条項がないにもかかわらず、安定した収入源を確保している。