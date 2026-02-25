(C)Getty Images
支払え、アーセナル！スポルティング、ヴィクトル・ギョケレスの得点感覚復活で新たな収入源に
ダービーの2得点でアーセナルが敗れる
ポルトガルのメディア『O Jogo』の報道によると、このストライカーは特定のパフォーマンス連動条項の発動間近であり、アーセナルがスポルティングCPにさらに50万ユーロ（約4億3000万円）を支払うことになる。ロンドンへの注目度の高い移籍時に構築された契約は具体的な成果に大きく依存しており、トッテナム戦での2得点により重要なマイルストーンが目前に迫った。 ギョケレスが20ゴール関与を達成するごとに、スポルティングは追加報酬を受け取る権利を有しており、26歳のストライカーはその権利獲得の扉を叩こうとしている。
北ロンドン・ダービー制覇の代償
この契約の裏にある数字は、アーセナルがストライカーのポルトガル1部リーグでの活躍をプレミアリーグで再現できるとどれほど確信していたかを浮き彫りにしている。ヨケレスは今季、全大会通算で15得点3アシストの計18得点関与を記録中だ。
目標数値が20に設定されているため、元コベントリー・シティの選手はあと2回の得点関与で支払いを発動させる必要がある。これは単発の条件ではない。契約では、在籍期間中にその後20回ごとに追加の50万ユーロが支払われることが定められている。 スポルティングCPはこうした段階的ボーナスで利益を慎重に保護している。ヨケレスが当初6350万ユーロ（約5460万ポンド）の固定移籍金で加入した際、契約には最大1000万ユーロ（約860万ポンド）の追加報酬が含まれていた。
ポルトガル紙『ア・ボラ』は当初金額が6570万ユーロとやや高かったと報じるが、リスボンの強豪クラブがイングランドでのスウェーデン人選手の成功から最大の利益を得ている点では見解が一致している。同クラブは既に、ストライカーが45分以上出場した試合を20試合消化したことで125万ユーロ（110万ポンド）を確保しており、従来の売却益分配条項がないにもかかわらず、安定した収入源を確保している。
転機
アーセナルの攻撃陣を率いる役割を担ったこの男にとって、順風満帆とは言い難い状況が続いていた。 シーズン序盤、英欧メディアは早々に批判の刃を研ぎ、ヨケレスが巨額の移籍金を正当化できるのか疑問を呈した。首都ロンドンでの最初の数週間、得点を挙げられずに苦しむ彼の適応期間は厳しい監視下に置かれ、評論家たちは「レベルが合わない」と指摘した。リスボンからロンドンへの飛躍は、この力強いフォワードにとって荷が重すぎたのではないか、と多くの人が疑った。
しかし、その評価は劇的に変化した。アルテタ監督の指導のもと、ヨケレスは不動の先発選手へと変貌を遂げ、アーセナル攻撃の要となった。今シーズン36試合に出場し、2,344分間プレー。過酷なプレミアリーグの日程の中で、その耐久性と信頼性を証明している。
一銭たりとも無駄にならない
アーセナルが採用した構造化されたボーナスモデルは、財政計画をピッチ上の成果と直接連動させるという、見事な補強戦略の傑作となりつつある。多くの実験的な移籍が成果を上げられないのとは異なり、ポルトガルに送り返される1ペニー1ペニーが、ロンドンクラブにとって投資対効果の高い成功を意味している。すでにプレミアリーグで10得点を挙げているヨケレスは、接戦のタイトル争いでガンナーズがしばしば欠いていた決定的な鋭さを提供しており、彼に多額の投資を行った判断を正当化している。
シーズン終盤戦が迫る中、焦点はギョケレスがアーセナルをタイトル獲得へ導けるかにある。 チャンピオンズリーグと国内リーグの戦いが続く中、次の巨額収入を呼び込むために必要な残り2得点の貢献は、「可能か否か」ではなく「いつ達成するか」の問題に思える。スポルティングCPにとっては、贈り物が尽きることのない状態が継続中であり、アーセナルファンにとっては、主力がダービーで調子を上げている姿を見るだけで、間もなく支払われる50万ユーロの価値は十分にある。
