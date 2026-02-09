グレイリッシュの負傷により、彼の将来は不透明な状況にある。エバートンは今夏、グレイリッシュを5000万ポンドで買い取るオプションを有しているが、その時点で彼のマンチェスター・シティとの契約は残り12ヶ月となる。しかし、この条項を行使するかどうかはまだ明らかではない。 モイーズ監督はグリーリッシュ負傷後の状況について問われ、彼の将来に関する決定を下すには「時期尚早すぎる」とだけ強調した。エバートンは1月の移籍市場でグリーリッシュの代役を確保すべく動き、チェルシーからタイリック・ジョージをシーズン終了までの期限付き移籍で獲得した。

一方、シティのペップ・グアルディオラ監督は今シーズン前半にグリーリッシュの将来について問われ、次のように見解を述べた。「彼にはあと1年の契約が残っていると思う。重要なのは復帰したことだ。エバートン戦では彼の影響力は絶大だった。今回の件を受けて、マンチェスター・シティが復帰を望むかもしれないが、私は知らない。まだ多くのことが起こるだろう。 様子を見よう。重要なのは彼が再びプレーしていること、多くの出場時間を確保していることだ。これが基準だ。彼が復帰し、ベストを尽くしていることに、本当に、心から満足している」