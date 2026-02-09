Getty Images Sport
「打ちのめされた」－足首の負傷で手術を受けたジャック・グリーリッシュ、シーズン終了を認める
グレイリッシュのシーズン終了
グレイリッシュは今シーズンをマージーサイドで過ごし、デイビッド・モイーズ率いるエバートンで瞬く間にファンのお気に入りとなった。30歳の選手は今シーズンのプレミアリーグで2得点6アシストを記録しているが、足の疲労骨折により2025-26シーズン以降は同クラブでプレーしない。モイーズ監督は、この負傷が実はエバートンがふくらはぎの故障を検査していた際に診断されたことを明かした。 モイーズ監督は記者団にこう語った。「彼の離脱は痛手だ。本人が足を訴えてきたわけではない。ふくらはぎを蹴られただけで、数日で回復すると思っていた。ふくらはぎの後ろを蹴られた程度だと。だが検査の結果、足に疲労骨折が見つかった」 彼にとって本当に残念なことだ。復帰後は楽しそうにプレーし、得意分野を発揮していた。エバートンのサポーターから素晴らしい支援を受けており、皆が彼を高く評価しているだけに、離脱期間が生じるのは残念だ」
グレイリッシュ、負傷離脱に「がっかり」
グレイリッシュは手術を受けた後、SNSで近況を報告した。病院のベッドからインスタグラムに投稿し、「シーズンをこんな形で終えたくなかったが、これがサッカーだ。悔しい。手術は終わり、今は完全に回復に集中する」と綴った。 必ず以前より強く、より良い状態で復帰すると確信している。この信じられないクラブに来てからのサポートは、僕にとってこの上ないものだった。スタッフ、チームメイト、そして特にファンの皆さんは本当に素晴らしく、このクラブを代表できることを心から誇りに思う。チームメイトを最後まで応援し、一日も早く復帰できるよう全力を尽くす。皆さんの温かい声援に改めて感謝する。本当に大きな力だ。UTFT（Always United Till Forever）」
グレイリッシュはエバートンに残留できるだろうか？
グレイリッシュの負傷により、彼の将来は不透明な状況にある。エバートンは今夏、グレイリッシュを5000万ポンドで買い取るオプションを有しているが、その時点で彼のマンチェスター・シティとの契約は残り12ヶ月となる。しかし、この条項を行使するかどうかはまだ明らかではない。 モイーズ監督はグリーリッシュ負傷後の状況について問われ、彼の将来に関する決定を下すには「時期尚早すぎる」とだけ強調した。エバートンは1月の移籍市場でグリーリッシュの代役を確保すべく動き、チェルシーからタイリック・ジョージをシーズン終了までの期限付き移籍で獲得した。
一方、シティのペップ・グアルディオラ監督は今シーズン前半にグリーリッシュの将来について問われ、次のように見解を述べた。「彼にはあと1年の契約が残っていると思う。重要なのは復帰したことだ。エバートン戦では彼の影響力は絶大だった。今回の件を受けて、マンチェスター・シティが復帰を望むかもしれないが、私は知らない。まだ多くのことが起こるだろう。 様子を見よう。重要なのは彼が再びプレーしていること、多くの出場時間を確保していることだ。これが基準だ。彼が復帰し、ベストを尽くしていることに、本当に、心から満足している」
次に何が来る？
グレイリッシュは今後、興味深い夏の移籍市場を控えて完全な体調回復に専念する見込みだ。この攻撃的ミッドフィールダーはエバートン残留を希望していると伝えられるが、クラブが彼を引き留めようとするかは不透明だ。マンチェスター・シティもシーズン終了後に大幅な変更を迎える可能性があり、ペップ・グアルディオラ監督の退団説が渦巻いている。
