「我々は彼を宝物のように守っている」―アーセナルがインテルのスター選手は売却対象ではないと警告、クラブ幹部がプレミアリーグ首位のクラブとの交渉を否定
マロッタ、エスポジートを巡りアーセナルに警告
20歳の選手はインテルで非常に有望なシーズンを過ごしており、全大会通算36試合に出場し、7ゴール6アシストを記録している。この印象的な活躍が、当然ながら複数の欧州ビッグクラブの主要な獲得ターゲットとなっている。ミケル・アルテタ監督率いるチームがこの若手選手獲得に動いているという根強い噂があるにもかかわらず、マロッタは両クラブ間で交渉は一切行われていないと断言した。 インテルのディレクターは、クラブのスポーツプロジェクトは短期的な利益追求ではなく、最高の自クラブ育成選手を保持することに基盤を置いていると改めて強調した。
マロッタ、アーセナル移籍説を否定
インテル会長は試合前の記者会見で移籍の噂について冷静に分析した。アーセナルが若き天才選手に接触したかとの直接質問に対し、マロッタ会長はこう答えた。「いいえ、彼らは情報を求めていません。インテルは売却を望んでおらず、選手取引を主な活動とはしていません。彼はユース部門出身であり、我々は宝物のように守っています。将来はあらゆる可能性がありますが、それは遠い未来の話です」
ニコ・パズが注目を集める
会話は自然とインテルが獲得を狙う可能性のある選手、特にコモの傑出した選手ニコ・パズへと移った。レアル・マドリードからセリエAに加入したアルゼンチン人プレイメーカーは今シーズン驚異的な活躍を見せており、火曜日のコッパ・イタリアで両チームが0-0の引き分けに終わった試合以前から、インテルのスカウト陣が長らく注目していた。 マロッタは若きミッドフィルダーの質を認め、スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアでセスク・ファブレガスの指導のもと示した目覚ましい成長を指摘した。
元マドリード選手への関心を問われ、マロッタはこう語った。「確かに興味深い選手だ。将来性豊かな才能の持ち主だ。彼はレアルの所有選手であり、コモは彼を見出す目利きが良かった。レアルは彼を手放さなかった点で賢明だった。今後、彼について多くの話題が生まれるだろう」
インテルの若手を優先する哲学
マロッタのエスポジートに関する発言は、近年プロ選手を次々と輩出しているネラッズーリの育成組織へのコミットメントを強調している。この哲学は、セリエAとチャンピオンズリーグの両方で最高峰の競争力を維持しつつクラブの持続可能性を確保する上で不可欠と見なされている。
インテルの焦点は今、複数の大会を跨ぐ過密日程を乗り切るピッチ上の戦いに置かれている。移籍市場が常に憶測の背景音を提供し続ける一方で、サン・シーロの首脳陣は安定性に注力しているようだ。アーセナルをはじめとするプレミアリーグの「ハゲタカ」たちへのメッセージは明確だ——インテルの宝石たちは、当面の間、まさにその場所に留まる。クラブは自らのアカデミー出身者を中心に、次世代の成功を築こうとしているのだ。
