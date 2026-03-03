「我々は彼を宝物のように守っている」―アーセナルがインテルのスター選手は売却対象ではないと警告、クラブ幹部がプレミアリーグ首位のクラブとの交渉を否定

会話は自然とインテルが獲得を狙う可能性のある選手、特にコモの傑出した選手ニコ・パズへと移った。レアル・マドリードからセリエAに加入したアルゼンチン人プレイメーカーは今シーズン驚異的な活躍を見せており、火曜日のコッパ・イタリアで両チームが0-0の引き分けに終わった試合以前から、インテルのスカウト陣が長らく注目していた。 マロッタは若きミッドフィルダーの質を認め、スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアでセスク・ファブレガスの指導のもと示した目覚ましい成長を指摘した。

元マドリード選手への関心を問われ、マロッタはこう語った。「確かに興味深い選手だ。将来性豊かな才能の持ち主だ。彼はレアルの所有選手であり、コモは彼を見出す目利きが良かった。レアルは彼を手放さなかった点で賢明だった。今後、彼について多くの話題が生まれるだろう」