「我々はリーグ最高のチームだ！」ブレントフォードのキース・アンドルー監督、ブライトン戦敗戦を大胆な発言で一蹴

この試合でブライトンのスター選手ジェームズ・ミルナーはプレミアリーグ通算654試合出場を達成し、ガレス・バリーが保持していた記録を更新。3ポイント獲得と共にこの節目を祝うことができて喜んでいた。彼は次のように語った。「勝利を心から喜んでいる。今日の試合は絶対に勝たねばならなかった。最近の我々は、見せているパフォーマンスに見合う幸運や結果に恵まれていなかったと感じていた。 先週のヴィラ戦でも良いプレーを見せたが、終了間際に失点してしまった。だから選手たちのために本当に嬉しい。監督からチーム全体までが示した結束力と戦い続ける姿勢、信じ続ける姿勢が、シーズン終盤に向けて強固な基盤を築いてくれることを願っている」

ミルナーは自身の出場記録についても言及し、成功の秘訣を問われるとこう答えた。「努力だ。 周囲の人々。家族や友人がこれまでずっと捧げてくれた犠牲。共に働いてきた人々、フィジオ、スポーツ科学者、共にプレーし学んだ選手たち──ナイジェル・マーティンら古参から、今では私の子供ほどの年齢の若手まで。

「でも彼らは君を若く保ち、常に追い立ててくれる。だから君もそこにいて彼らを助け、彼らの潜在能力をできるだけ早く開花させるために背中を押したくなるんだ。素晴らしい仲間たち、素晴らしいロッカールーム、そして今後大きなキャリアを築くこと間違いなしの素晴らしい監督がいる。このクラブで働けるのは本当に素晴らしいし、今日勝利を収められたことを心から喜んでいる」