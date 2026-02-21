Getty Images Sport
「我々はリーグ最高のチームだ！」ブレントフォードのキース・アンドルー監督、ブライトン戦敗戦を大胆な発言で一蹴
ブライトンにブレントフォードの好調が止まる
ブレントフォードは、過去 10 試合で 20 ポイントを獲得し、プレミアリーグのどのチームよりも多くのポイントを獲得して土曜日の試合に臨みました。しかし、ブレントフォードは、ハーフタイムまでに 2-0 とリードしたブライトンに敗れました。ファーディ・カディオグルのシュートがゴールポストに当たり、ゴメスが先制点を決め、ネイサン・コリンズのミスをウェルベックが 2-0 と決めました。 このディフェンダーは、負傷したアーロン・ヒッキーに代わってピッチに入ったばかりだったが、クリアを失敗し、ウェルベックに決定的なチャンスを与えてしまった。
アンドルー、ブレントフォードについて大胆な主張
アンドルーは敗戦後、チームについて語り、敗戦を軽視した。彼は、チームの最近の素晴らしい成績を指摘し、あまり悲観的になることを拒み、BBCの「Match of the Day」で次のように語った。「前半は、これまでかなり安定していたレベルに達していなかったと思います。私たちは高いレベルでパフォーマンスを続けてきましたが、今日はそれができませんでした。 後半は大きく改善した。後半は多くのことを示した。相手に問題を引き起こすようなチャンスを、早い段階で十分に生かすことができなかった。全体としては、残念な一日だった。私の全体的なメッセージは、この10試合、そして45分間のサッカーで、我々がこのリーグで最高のチームであることを証明した、ということだ。
ミルナーが節目の瞬間を祝う
この試合でブライトンのスター選手ジェームズ・ミルナーはプレミアリーグ通算654試合出場を達成し、ガレス・バリーが保持していた記録を更新。3ポイント獲得と共にこの節目を祝うことができて喜んでいた。彼は次のように語った。「勝利を心から喜んでいる。今日の試合は絶対に勝たねばならなかった。最近の我々は、見せているパフォーマンスに見合う幸運や結果に恵まれていなかったと感じていた。 先週のヴィラ戦でも良いプレーを見せたが、終了間際に失点してしまった。だから選手たちのために本当に嬉しい。監督からチーム全体までが示した結束力と戦い続ける姿勢、信じ続ける姿勢が、シーズン終盤に向けて強固な基盤を築いてくれることを願っている」
ミルナーは自身の出場記録についても言及し、成功の秘訣を問われるとこう答えた。「努力だ。 周囲の人々。家族や友人がこれまでずっと捧げてくれた犠牲。共に働いてきた人々、フィジオ、スポーツ科学者、共にプレーし学んだ選手たち──ナイジェル・マーティンら古参から、今では私の子供ほどの年齢の若手まで。
「でも彼らは君を若く保ち、常に追い立ててくれる。だから君もそこにいて彼らを助け、彼らの潜在能力をできるだけ早く開花させるために背中を押したくなるんだ。素晴らしい仲間たち、素晴らしいロッカールーム、そして今後大きなキャリアを築くこと間違いなしの素晴らしい監督がいる。このクラブで働けるのは本当に素晴らしいし、今日勝利を収められたことを心から喜んでいる」
次に何が来る？
ブレントフォードは次節、苦戦中のバーンリー戦で巻き返しを図る。クラレッツは現在19位に沈んでいるが、土曜日の試合ではチェルシー戦でロスタイムに同点弾を叩き出し、アウェーで勝ち点1を奪う番狂わせを演じた。
