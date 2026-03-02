「我々はプレーをやめてしまった」－ユリアン・ティンバー、チェルシー戦での危機的状況を受け、アーセナルは試合を決めきる方法について「話し合う」必要があると主張

「特に終盤にはそれが感じられる」とティンバーは日曜日の夜、試合を締めくくる際のチームのプレッシャーについて問われて語った。「不必要にプレーを止めてしまった。特に数的優位にある時はなおさらだ。これは改善すべき点であり、話し合う必要もある。今シーズンですでに何度か起こっていることだ。 特に前半は全力で戦い、1-0や2-0でリードすべきだった。だがこうしたことは起こる——チェルシーのような強豪相手なら尚更だ。試合の一部であり、その瞬間の状況を理解しなければならない。選手と観客のエネルギー、緊張感。我々が向き合い話し合うべき課題だ」

オランダ代表選手は、タイトル争いが最も重要な局面を迎える中、緊張を認識することが克服への第一歩だと確信している。現在アーセナルは前年度王者マンチェスター・シティに5ポイント差をつけているが、ミスが許されない状況だ。ティンバーが率直なコミュニケーションを主張する背景には、過去のシーズンで終盤の崩れがタイトル獲得の望みを断ち切った悪夢を、チームが今も警戒していることがある。 このディフェンダーは順位表について冷静な姿勢を崩さずこう語る。「残り9試合と聞いたが、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップを並行して戦う身としてはまだ遠い道のりに感じる。一戦一戦に集中する。先を見据えすぎると、少し負担が大きくなりすぎる」