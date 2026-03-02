Getty Images
翻訳者：
「我々はプレーをやめてしまった」－ユリアン・ティンバー、チェルシー戦での危機的状況を受け、アーセナルは試合を決めきる方法について「話し合う」必要があると主張
デビッド・ラヤのチェルシー戦での英雄的セーブ
この辛勝は、デビッド・ラヤの驚異的な活躍によってかろうじて守られた。92分にアレハンドロ・ガルナチョの同点弾を世界クラスのセーブで防いだのだ。これはミケル・アルテタ監督率いるチームにとって懸念すべき傾向の継続であり、年明け以降、終盤の失点を繰り返す癖がついている。ウルブズ、ブレントフォード、マンチェスター・ユナイテッド戦でも同様の状況で貴重な勝ち点を落としている。 ティンバーは試合内容について率直な評価を示し、チェルシー戦での神経質な終盤戦は完全に自業自得だったと認めた。
- AFP
木材は意識改革を促す
「特に終盤にはそれが感じられる」とティンバーは日曜日の夜、試合を締めくくる際のチームのプレッシャーについて問われて語った。「不必要にプレーを止めてしまった。特に数的優位にある時はなおさらだ。これは改善すべき点であり、話し合う必要もある。今シーズンですでに何度か起こっていることだ。 特に前半は全力で戦い、1-0や2-0でリードすべきだった。だがこうしたことは起こる——チェルシーのような強豪相手なら尚更だ。試合の一部であり、その瞬間の状況を理解しなければならない。選手と観客のエネルギー、緊張感。我々が向き合い話し合うべき課題だ」
オランダ代表選手は、タイトル争いが最も重要な局面を迎える中、緊張を認識することが克服への第一歩だと確信している。現在アーセナルは前年度王者マンチェスター・シティに5ポイント差をつけているが、ミスが許されない状況だ。ティンバーが率直なコミュニケーションを主張する背景には、過去のシーズンで終盤の崩れがタイトル獲得の望みを断ち切った悪夢を、チームが今も警戒していることがある。 このディフェンダーは順位表について冷静な姿勢を崩さずこう語る。「残り9試合と聞いたが、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップを並行して戦う身としてはまだ遠い道のりに感じる。一戦一戦に集中する。先を見据えすぎると、少し負担が大きくなりすぎる」
デビッド・ラヤ要因
外野陣がコントロール維持に苦戦する中、デビッド・ラヤは再びアルテタのシステムに不可欠な存在となった理由を証明した。このスペイン人GKはダービーを通じて神がかった活躍を見せ、まずデクラン・ライスのオウンゴールを鮮やかに防ぐと、ジョアン・ペドロの至近距離からの連続シュートを次々とセーブ。ガナチョに対するロスタイムでの英雄的プレーは、ティンバーが「5月のリーグ優勝を分ける決定的要因となり得る」と評したパフォーマンスのハイライトだった。
「デイビッドは素晴らしい」とティンバーは、シーズン序盤の批判を黙らせたゴールキーパーを称えた。「彼はしばしば試合を勝ち取る存在だと示している。魔法のような瞬間を数多く生み出す。チームにおける偉大なキャラクターでありリーダーだ。ビッグ・ガビ（ガブリエル）との連携も含め、良いセーブと守備的プレーがあった。こうしたプレーが試合で必要であり、シーズンを左右する」 今後数週間、試合が集中する中で、守備陣とゴールキーパーの絆が頻繁に試されることになるだろう。
- Getty Images Sport
決定的な月が待ち受ける
アーセナルの粘り強さが早々に試される。3月は4つの異なる大会で過密日程が待ち受ける。 ブライトン遠征後、ガンナーズはマンズフィールド・タウンとの異色のFAカップ戦を戦い、続くバイエル・レバークーゼンとのチャンピオンズリーグ2連戦に臨む。さらにマンチェスター・シティとのカラバオカップ決勝も控える中、史上初の3冠あるいは4冠を目指すチームにとって、試合を効果的に管理する能力がこれまで以上に重要となっている。
ティンバーが言及した「不安」は、3月22日のウェンブリー遠征時に頂点に達するだろう。しかし同DFは、チームが現在に集中し続ける必要性を強く主張している。 アルテタ監督にとっての課題は、シーズン序盤にチームを支配させた冷酷な強さを取り戻させることだ。アーセナルが終盤の動揺を「話し合い」解決できれば、プレミアリーグ優勝への長い待ち時間を終わらせるために必要な精神的な強さを、ついに手に入れるかもしれない。
広告