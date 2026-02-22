Goal.com
ライブ
DeleGetty/GOAL
Harry Sherlock

翻訳者：

感情的なデレ・アリが復帰間近を示唆　トッテナムのカリスマ選手が北ロンドン・ダービーの帰還でファンから温かい歓迎を受ける

デレ・アリは日曜日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで感動的な帰郷を果たした後、プロサッカーへの復帰が間近であることをほのめかした。このスパーズのカリスマ的ヒーローは、アーセナルとのノースロンドン・ダービーにおけるハーフタイムの特別ゲストとして招かれ、元イングランド代表スターは近い将来ピッチに復帰する可能性があると明かした。

  • デレがトッテナムに復帰

    デレはアーセナルとのノースロンドン・ダービーでトッテナムの特別ゲストとして招かれ、ハーフタイムにピッチに立った際、愛するサッカーへの復帰が間近であることをほのめかした。デレは2025年9月にコモを退団して以来、クラブに所属していない。

    テレグラフ紙のマット・ロー記者によれば、彼はこう語った。「ピッチに戻ってプレーするのが待ちきれない。もうそう遠くないことを願っている」

    • 広告
  • AS Roma v Como - Serie AGetty Images Sport

    「あなたはいつまでも私の家族です」

    2022年にトッテナムを去って以来、急激な衰退を経験してきたデレは、感情を込めて北ロンドンのサポーターたちに非常に心温まるメッセージを送った。

    彼はこう語った。「君たちが僕を恋しく思ってくれたように、僕も君たちを恋しく思っていたよ。最後に一緒に過ごしてから、僕たちの道には多くのことがあった。でも今日、僕は戻ってきた。君たちがいつだって僕の家族だということを、どうか知っていてほしい」

    デレは少年時代を過ごしたMKドーンズで顕著な才能を認められ、2015年にトッテナムへ加入。プレミアリーグのエリート選手たちの中でも早くから頭角を現し、PFA年間最優秀若手選手賞を2度受賞した。

    スパーズでは269試合で67得点を記録し、イングランド代表でも37キャップを獲得。2022年にエバートンへ移籍し新たな挑戦を始めたが、その後は調子の低迷とフィットネス不足に苦しんでいる。

  • デレの苦闘

    デレはコモを退団して以来、定住先を見つけるのに苦労している。コモでは1試合に出場しただけで退場処分を受けた。2023年、彼はゲイリー・ネヴィルに対し、子供の頃に虐待を受けていたことを勇敢に打ち明けた。

    デレはキャリアを通じて、自身の育ちによるトラウマと向き合ってきたことを明かした。8歳の時に薬物取引を始め、警察が子供を疑ったり捜索したりしないことを利用され、ギャングに搾取されていたと語った。

    「素晴らしい家族に養子として迎えられた。彼ら以上に私を支えてくれた人々はいない。神が人間を創ったなら、それは彼らだった」と、あの暗黒時代をどう乗り越えたかを語った。

    「彼らは本当に素晴らしく、多くの助けをくれた。でも同時にね——彼らと暮らし始めた時、心を開くのは難しかった。自分の中で『また簡単に捨てられる』と感じていたから」

    「彼らにとって最高の子供になろうと努めた。12歳で彼らと暮らし始め、16歳でプロとしてトップチームでプレーし始めた。そこから全てが動き出したんだ」

  • MK Dons v Yeovil Town: Sky Bet League OneGetty Images Sport

    次に何が来る？

    デレは日曜日のトッテナム戦で喜ぶべきことはほとんどなかった。古巣がアーセナルに4-1の大敗を喫したからだ。彼の焦点は再び新クラブ探しへと移る。再び熱狂的なサポーターの歓声に包まれる日を待ち望んでいる。29歳の彼は現在、チャンピオンシップの強豪レックサムやラ・リーガの複数クラブとの関連が噂されている。

プレミアリーグ
フラム crest
フラム
FUL
トッテナム crest
トッテナム
TOT
プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
チェルシー crest
チェルシー
CHE
0