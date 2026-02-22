Getty/GOAL
翻訳者：
感情的なデレ・アリが復帰間近を示唆 トッテナムのカリスマ選手が北ロンドン・ダービーの帰還でファンから温かい歓迎を受ける
デレがトッテナムに復帰
デレはアーセナルとのノースロンドン・ダービーでトッテナムの特別ゲストとして招かれ、ハーフタイムにピッチに立った際、愛するサッカーへの復帰が間近であることをほのめかした。デレは2025年9月にコモを退団して以来、クラブに所属していない。
テレグラフ紙のマット・ロー記者によれば、彼はこう語った。「ピッチに戻ってプレーするのが待ちきれない。もうそう遠くないことを願っている」
- Getty Images Sport
「あなたはいつまでも私の家族です」
2022年にトッテナムを去って以来、急激な衰退を経験してきたデレは、感情を込めて北ロンドンのサポーターたちに非常に心温まるメッセージを送った。
彼はこう語った。「君たちが僕を恋しく思ってくれたように、僕も君たちを恋しく思っていたよ。最後に一緒に過ごしてから、僕たちの道には多くのことがあった。でも今日、僕は戻ってきた。君たちがいつだって僕の家族だということを、どうか知っていてほしい」
デレは少年時代を過ごしたMKドーンズで顕著な才能を認められ、2015年にトッテナムへ加入。プレミアリーグのエリート選手たちの中でも早くから頭角を現し、PFA年間最優秀若手選手賞を2度受賞した。
スパーズでは269試合で67得点を記録し、イングランド代表でも37キャップを獲得。2022年にエバートンへ移籍し新たな挑戦を始めたが、その後は調子の低迷とフィットネス不足に苦しんでいる。
デレの苦闘
デレはコモを退団して以来、定住先を見つけるのに苦労している。コモでは1試合に出場しただけで退場処分を受けた。2023年、彼はゲイリー・ネヴィルに対し、子供の頃に虐待を受けていたことを勇敢に打ち明けた。
デレはキャリアを通じて、自身の育ちによるトラウマと向き合ってきたことを明かした。8歳の時に薬物取引を始め、警察が子供を疑ったり捜索したりしないことを利用され、ギャングに搾取されていたと語った。
「素晴らしい家族に養子として迎えられた。彼ら以上に私を支えてくれた人々はいない。神が人間を創ったなら、それは彼らだった」と、あの暗黒時代をどう乗り越えたかを語った。
「彼らは本当に素晴らしく、多くの助けをくれた。でも同時にね——彼らと暮らし始めた時、心を開くのは難しかった。自分の中で『また簡単に捨てられる』と感じていたから」
「彼らにとって最高の子供になろうと努めた。12歳で彼らと暮らし始め、16歳でプロとしてトップチームでプレーし始めた。そこから全てが動き出したんだ」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
デレは日曜日のトッテナム戦で喜ぶべきことはほとんどなかった。古巣がアーセナルに4-1の大敗を喫したからだ。彼の焦点は再び新クラブ探しへと移る。再び熱狂的なサポーターの歓声に包まれる日を待ち望んでいる。29歳の彼は現在、チャンピオンシップの強豪レックサムやラ・リーガの複数クラブとの関連が噂されている。
広告