2022年にトッテナムを去って以来、急激な衰退を経験してきたデレは、感情を込めて北ロンドンのサポーターたちに非常に心温まるメッセージを送った。

彼はこう語った。「君たちが僕を恋しく思ってくれたように、僕も君たちを恋しく思っていたよ。最後に一緒に過ごしてから、僕たちの道には多くのことがあった。でも今日、僕は戻ってきた。君たちがいつだって僕の家族だということを、どうか知っていてほしい」

デレは少年時代を過ごしたMKドーンズで顕著な才能を認められ、2015年にトッテナムへ加入。プレミアリーグのエリート選手たちの中でも早くから頭角を現し、PFA年間最優秀若手選手賞を2度受賞した。

スパーズでは269試合で67得点を記録し、イングランド代表でも37キャップを獲得。2022年にエバートンへ移籍し新たな挑戦を始めたが、その後は調子の低迷とフィットネス不足に苦しんでいる。