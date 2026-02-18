「恥ずかしい」―ベンフィカのレジェンド、レアル・マドリードとの荒れた試合でヴィニシウス・ジュニオールへの「人種差別的行為」についてジャンルーカ・プレスティアーニが嘘をついたと非難

プレスティアーニはその後、ビニシウスに対して差別的な発言は一切していないと主張し、自身の言葉がブラジル人ウインガーとそのチームメイトに誤解されたと述べた。

彼は次のように述べた。「私は決してビニシウス・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはない。残念ながら彼は自分が聞いたと思ったことを誤解したのだ。私は誰に対しても人種差別的な態度を取ったことはない」

所属クラブと監督も彼の無実を主張している。ベンフィカの声明は次のように述べている：「スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、レアル・マドリード戦における人種差別疑惑を受けUEFAが本日発表した措置を、完全な協力・透明性・開かれた姿勢・明確な認識をもって受け止める。 クラブは、創設の核心的価値観であり、エウゼビオが最大の象徴である平等・尊重・包摂の価値観を守るという、歴史的かつ揺るぎないコミットメントを明確かつ断固として再確認する。 スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、選手ジャンルーカ・プレスティアーニが提示した見解を全面的に支持し、これを確信していることを改めて表明する。同選手がクラブに在籍中、常に示してきた行動は、対戦相手や機関への敬意、そしてベンフィカのアイデンティティを定義する原則に導かれたものである。クラブは、同選手が被った誹謗中傷キャンペーンを遺憾に思う。」

モウリーニョ監督は、ゴールセレブレーションで虐待を煽ったとしてビニシウスを非難し、次のように付け加えた。「ジャンルーカ・プレスティアニとビニシウスが交わした言葉については、私は中立でありたい。私は全く異なる二つのものを見た。中立でありたいので、それについてはコメントしない。私は彼（ビニシウス・ジュニア）にまさにそう伝えた。『そんなゴールを決めたら、ただ祝って戻ればいい』と。」と伝えた。彼が人種差別について議論していた時、私はクラブ史上最も偉大な人物［エウゼビオ］が黒人だったと説明した。このクラブが人種差別的であるはずがない。もし彼の心に何か思い込みがあるなら、ここはベンフィカだ。彼ら［ビニシウス・ジュニアとプレスティアーニ］は私に異なることを語った。だが私はどちらの主張も信じない。私は中立でありたい」