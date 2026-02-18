Getty Images
「恥ずかしい」―ベンフィカのレジェンド、レアル・マドリードとの荒れた試合でヴィニシウス・ジュニオールへの「人種差別的行為」についてジャンルーカ・プレスティアーニが嘘をついたと非難
レアル・マドリードのベンフィカ戦勝利、人種差別騒動で台無しに
レアル・マドリードがベンフィカとのプレーオフ決勝トーナメント第1戦で勝利し、ビニシウスが唯一の得点を挙げた。しかしプレスティアーニによる人種差別疑惑が試合を台無しにし、レテキシエ主審が反人種差別プロトコルを発動したため10分間中断された。ビニシウスはチームメイトから支持され、試合後には「試合を完全に中止する覚悟もあった」と明かされた。その後ビニシウスは本件に関する声明を発表した。
彼はSNSにこう記した：「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。弱さを示すためにシャツを口に押し込む必要がある。だが彼らは、理論上は罰する義務があるはずの者たちから保護されている。 今日起きたことは、私の人生にもチームの人生にも何ら新しいことではない。ゴールを祝っただけでイエローカードを受けた。今もその理由が理解できない。一方で、今回のプロトコルは単に不適切に実行され、何の役にも立たなかった。特に大勝直後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好ましくないが、必要だからだ」
プレスティアーニ、ヴィニシウスへの人種差別的侮辱を否定
プレスティアーニはその後、ビニシウスに対して差別的な発言は一切していないと主張し、自身の言葉がブラジル人ウインガーとそのチームメイトに誤解されたと述べた。
彼は次のように述べた。「私は決してビニシウス・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはない。残念ながら彼は自分が聞いたと思ったことを誤解したのだ。私は誰に対しても人種差別的な態度を取ったことはない」
所属クラブと監督も彼の無実を主張している。ベンフィカの声明は次のように述べている：「スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、レアル・マドリード戦における人種差別疑惑を受けUEFAが本日発表した措置を、完全な協力・透明性・開かれた姿勢・明確な認識をもって受け止める。 クラブは、創設の核心的価値観であり、エウゼビオが最大の象徴である平等・尊重・包摂の価値観を守るという、歴史的かつ揺るぎないコミットメントを明確かつ断固として再確認する。 スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、選手ジャンルーカ・プレスティアーニが提示した見解を全面的に支持し、これを確信していることを改めて表明する。同選手がクラブに在籍中、常に示してきた行動は、対戦相手や機関への敬意、そしてベンフィカのアイデンティティを定義する原則に導かれたものである。クラブは、同選手が被った誹謗中傷キャンペーンを遺憾に思う。」
モウリーニョ監督は、ゴールセレブレーションで虐待を煽ったとしてビニシウスを非難し、次のように付け加えた。「ジャンルーカ・プレスティアニとビニシウスが交わした言葉については、私は中立でありたい。私は全く異なる二つのものを見た。中立でありたいので、それについてはコメントしない。私は彼（ビニシウス・ジュニア）にまさにそう伝えた。『そんなゴールを決めたら、ただ祝って戻ればいい』と。」と伝えた。彼が人種差別について議論していた時、私はクラブ史上最も偉大な人物［エウゼビオ］が黒人だったと説明した。このクラブが人種差別的であるはずがない。もし彼の心に何か思い込みがあるなら、ここはベンフィカだ。彼ら［ビニシウス・ジュニアとプレスティアーニ］は私に異なることを語った。だが私はどちらの主張も信じない。私は中立でありたい」
ベンフィカのレジェンド、人種差別的行為に「恥ずかしい」と表明
プレスティアニは現在、ルイーザオから嘘つきだと非難されている。ルイーザオは2000年代から2010年代にかけてベンフィカで500試合以上に出場し、その間にプリメイラ・リーガ優勝6回を含む数々のタイトルを獲得した。
彼はこう語った。「このユニフォームは大きすぎる。私はベンフィカを愛している、それは私の第二の肌だ。だが聖なるマントを着るには値する者でなければならない。そして（プレスティアーニによる）この文章は（全てを）さらに悪化させている。なぜならそれは嘘だからだ。サッカーは根性で、闘志で勝つものだ。それは人種差別的な行為だった、そうだ、そして私はそれを恥じている。
「私はクラブを守り、経験もある。自分が何を語っているか分かっている。誰かを裁いているわけではない。ただ、真実かどうかに関わらず、ベンフィカはこうした問題に巻き込まれるには大きすぎるクラブだと言っているだけだ。とはいえ、経験から真実を知っている。
「お前は何度優勝を祝った？最も多くのタイトルを持ち、このクラブを最も愛する者にこそ楽な仕事があることを忘れるな。お前らへの侮辱には応じるつもりすらない。お前らなど何者でもない。無名の人間だ」
UEFA、疑惑に関する調査を正式に発表
UEFAは本件を調査することを確認した。プレスティアーニがビニシウスに対する人種差別的行為で有罪と認められた場合、重大な影響が生じる可能性がある。20歳の選手は複数試合の出場停止処分を受ける見込みだが、来週行われる第2戦前に起訴・処罰されるかは現時点で不明である。
