「恐れはない！」－チェルシー、チャンピオンズリーグ王者との決勝トーナメント1回戦引き分け後、PSGに警告を発する

PSGは昨年5月にミュンヘンでインテルを楽に下し、欧州王者の座を防衛すべく臨んでいる。アシュラフ・ハキミ、デシレ・ドゥエ、クビチャ・クヴァラツヘリア、セニー・マユルのゴールにより、フランスの強豪はアリアンツ・アレーナでイタリアのライバルを5-0で圧倒した。

ルイス・エンリケ監督率いるチームはプレーオフでモナコと対戦し、決勝トーナメント進出へ苦戦を強いられた。PSGは先週スタッド・ルイIIで3-2の勝利を収め、パルク・デ・プランスではリーグ1のライバルと2-2の引き分けに終わり、合計スコア5-4での勝利を確定させて欧州最高峰クラブ大会の次ラウンド進出を決めた。

PSGはチェルシーとの因縁の再戦を迎える。両クラブが対戦するのは、昨年7月のクラブワールドカップ決勝以来となる。昨夏、ウェストロンドン勢はメットライフ・スタジアムでコール・パーマーの2得点とジョアン・ペドロのゴールにより3-0の勝利を収めていた。

チェルシーはチャンピオンズリーググループステージ最終節、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでナポリに逆転勝利し、グループ8位以内を確保した。

チェルシーのフットボールディレクター、デイビッド・バーナードは、決勝トーナメント1回戦の対戦がクラブにとって試練となるが、リアム・ローゼニオ率いるチームにとって「恐れるに足らない」ものだと強調している。