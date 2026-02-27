Getty Images Sport
「恐れはない！」－チェルシー、チャンピオンズリーグ王者との決勝トーナメント1回戦引き分け後、PSGに警告を発する
クラブワールドカップ決勝の再戦
PSGは昨年5月にミュンヘンでインテルを楽に下し、欧州王者の座を防衛すべく臨んでいる。アシュラフ・ハキミ、デシレ・ドゥエ、クビチャ・クヴァラツヘリア、セニー・マユルのゴールにより、フランスの強豪はアリアンツ・アレーナでイタリアのライバルを5-0で圧倒した。
ルイス・エンリケ監督率いるチームはプレーオフでモナコと対戦し、決勝トーナメント進出へ苦戦を強いられた。PSGは先週スタッド・ルイIIで3-2の勝利を収め、パルク・デ・プランスではリーグ1のライバルと2-2の引き分けに終わり、合計スコア5-4での勝利を確定させて欧州最高峰クラブ大会の次ラウンド進出を決めた。
PSGはチェルシーとの因縁の再戦を迎える。両クラブが対戦するのは、昨年7月のクラブワールドカップ決勝以来となる。昨夏、ウェストロンドン勢はメットライフ・スタジアムでコール・パーマーの2得点とジョアン・ペドロのゴールにより3-0の勝利を収めていた。
チェルシーはチャンピオンズリーググループステージ最終節、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでナポリに逆転勝利し、グループ8位以内を確保した。
チェルシーのフットボールディレクター、デイビッド・バーナードは、決勝トーナメント1回戦の対戦がクラブにとって試練となるが、リアム・ローゼニオ率いるチームにとって「恐れるに足らない」ものだと強調している。
チェルシー、PSGとの対戦に「恐れはない」
抽選終了後、バーナードは次のように語った。「PSGとはこれまで何度も対戦してきた。彼らは現王者だが、おそらく人々は夏のクラブワールドカップでの結果を話題にするだろう。厳しい戦いになるが、我々にとって恐れるに足る相手ではない。
「組み合わせ表は見るが、決して油断はできない」
チェルシーはチャンピオンズリーグの厳しい組み合わせを引いた。PSG戦の勝者は準々決勝でガラタサライかリヴァプールと対戦する。トルコ勢は今週ユヴェントスを合計スコア7-5で下し、決勝トーナメント進出を決めている。
そしてPSGかチェルシーのいずれかが準決勝に進出すれば、レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、アタランタ、バイエルン・ミュンヘンのいずれかと対戦することになる。
ローゼニアー、素晴らしい試合を楽しみにしている
チェルシーがチャンピオンズリーグの決勝トーナメント16強を突破するには困難が伴うが、ロゼニオール監督はパリ・サンジェルマン（PSG）との対戦を「素晴らしい対戦カード」と位置付けている。
来月のPSG戦について、ブルーズの指揮官はこう語った。「非常に楽しみだ。PSGは素晴らしいチームだ。フランスで対戦した経験がある。常に彼らを尊敬してきた。ルイス・エンリケは驚異的な仕事をしている。
「これこそが人生をかけた試合であり、サッカーに携わる理由となる試合だ。素晴らしい対戦になるだろう。だがその前に、集中すべき残り3試合がある」
その一戦が日曜午後のアーセナル戦だ。チェルシーはEFLカップ準決勝での敗北を雪辱すべく、ライバルに挑む。アーセナルはチェルシーを破り決勝進出を果たしており、2試合合計4-2で勝利を収めている。
ククレラら、アーセナル戦を欠場
ローゼニオール監督は、マルク・ククレラが今週末のアーセナル戦を欠場することを明かしたが、長期離脱中の選手が復帰間近であることを明らかにした。
「リース［ジェームズ］は完全に問題ない。ロメオ［ラビア］はどんどん強くなっている。今週行ったミニ練習試合では非常に良い状態だった」とロゼニオールは金曜日に語った。
「エステバン［ウィリアン］はもう少し離脱が続く。ジェイミー・ギッテンズはリハビリを順調に進めている。マルク・ククレラは日曜日の試合には出場できないが、できるだけ早く復帰させたい」
一方、ダリオ・エッスゴはトレーニングピッチに復帰。このミッドフィルダーは、7月のクラブワールドカップ・パルメイラス戦勝利以来となる公式戦復帰を目指している。
「ダリオ・エッスーゴも練習に復帰した。シーズン終盤に向けて彼らを戦力に戻せることを願っている」とローゼニオールは確認した。
さらに、センターバックのウェズリー・フォファナは先週バーンリー戦で退場処分を受けたため、エミレーツスタジアム遠征を欠場する。チェルシーは昇格組のリーズとバーンリーに連戦で引き分けに終わり、勝利への道に戻ろうとしている。
