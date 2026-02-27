試合が0-0で膠着した55分、バンクスに決定的な瞬間が訪れた。右サイドでボールを受けたバンクスはディフェンダーを抜き去り、ゴールラインへ突進。その後、若き選手は内側に切り込み、ゴール前へ鋭いクロスを供給。そこにいたロドリゴ・リベイロが押し込み、1-0と先制点を奪った。
アレクシス・クロードが95分に2点目を追加。バンクスは勝利に貢献し無失点を維持する中でイエローカードを受けた。
秋に初めて招集された米国代表では出場機会を得られなかったものの、クラブでの活躍ぶりが評価され、初キャップを目指すバンクスのワールドカップ出場の可能性は残されている。9月の初招集以降、FCアウクスブルクで重要なスタメンとして台頭し、ブンデスリーガでは18試合に先発出場、さらに2試合で途中出場を果たしている。
昨秋、ポチェッティーノ監督は「バンクスはドイツ、いや欧州最高のセンターバックになる可能性を秘めている」と評した。この発言について記者団との座談会で問われたバンクスは、そのレベルに到達するだけでなく、代表での地位を確立するためにも「やるべきことが山ほどある」と語った。
「素晴らしい賛辞でした」と19歳の選手は語った。「でも、そのレベルに到達するには多くの努力が必要だと自覚しています。まだその域には達していません。素晴らしい経験でしたが、まだその段階には至っていないのです」
金曜日の勝利により、アウクスブルクはブンデスリーガの上位半数に食い込み、今節を3ポイントのリードで迎える9位につけた。しかし次節はより厳しい試練が待ち受ける。3月5日には5位のRBライプツィヒと対戦する。