「彼をまだ見ていない」―ニック・ウォルテメイドが体調不良のためマンチェスター・ユナイテッド戦出場が危ぶまれる。エディ・ハウ監督は選手起用で苦境に立たされている。

ウイルス感染の拡大は、エディ・ハウ監督にとって深刻な選手不足の危機に直面する中での新たな障害となった。ニューカッスルは既に、クラブ主将ブルーノ・グイマレスを含む複数の主力ベテラン選手を欠く困難な時期を乗り切ろうとしている。中盤におけるリーダーシップとフィジカル面の存在感の欠如はここ数週間明らかであり、これが不振の原因となり、クラブはプレミアリーグ順位表で13位に転落した。

病気の懸念に加え、マグパイズはルイス・マイリー、エミール・クラフト、ファビアン・シャーの欠場が確定している。ディフェンス強化のためティノ・リブラメントの復帰が期待されていたが、このサイドバックの週中試合出場は依然として極めて厳しい状況だ。ハウ監督は、同選手のリハビリは順調に進んでいるものの、土曜日の試合からの短い間隔では水曜日の実戦復帰は難しいと示唆した。

「ジェイコブ［ラムジー］は昨日練習に参加し、問題なくこなせた。回復が早い」とハウ監督は語った。「明らかにチーム内で何らかの病気の兆候がある。ニック・ウォルテメイドが体調を崩し、数日間姿を見せていない。様子を見よう。彼にはあらゆる機会を与えるつもりだ」