「彼をまだ見ていない」―ニック・ウォルテメイドが体調不良のためマンチェスター・ユナイテッド戦出場が危ぶまれる。エディ・ハウ監督は選手起用で苦境に立たされている。
病気がタインサイドのキャンプを襲う
ニューカッスルは水曜日のマンチェスター・ユナイテッド戦を前に大きな打撃を受けた。ハウ監督がファーストチームに集団体調不良が発生したことを認めたのだ。先週末のエバートン戦（ホームで2-3の敗戦）からの巻き返しを急ぐマグパイズにとって、このタイミングは最悪である。体調不良により練習スケジュールが大きく乱れ、コーチ陣は複数の主力選手の出場可否に頭を悩ませている。
最大の懸念は夏の目玉補強であるヴォルテマデだ。シュトゥットガルトから6900万ポンドという高額移籍金でセント・ジェームズ・パークに加入したドイツ人FWは、数日間トップチームの練習に参加できていない。一部の選手は謎の病気を早くに克服したようだが、ヴォルテマデの状態は依然として不安定で、医療チームがマイケル・キャリック率いるユナイテッド戦に向けた回復状況を注視している。
ハウ監督は試合前記者会見で、このストライカーの練習場不在が懸念材料となっていることを認めた。監督によれば、この体調不良はエバートン戦で初めて表面化し、ジェイコブ・ラムジーがハーフタイムで途中交代を余儀なくされた。ラムジーはその後練習に復帰しているものの、ウォルテメイドは依然として完全回復の兆しを見せていない。
負傷の悲劇にウイルス感染が追い打ちをかける
ウイルス感染の拡大は、エディ・ハウ監督にとって深刻な選手不足の危機に直面する中での新たな障害となった。ニューカッスルは既に、クラブ主将ブルーノ・グイマレスを含む複数の主力ベテラン選手を欠く困難な時期を乗り切ろうとしている。中盤におけるリーダーシップとフィジカル面の存在感の欠如はここ数週間明らかであり、これが不振の原因となり、クラブはプレミアリーグ順位表で13位に転落した。
病気の懸念に加え、マグパイズはルイス・マイリー、エミール・クラフト、ファビアン・シャーの欠場が確定している。ディフェンス強化のためティノ・リブラメントの復帰が期待されていたが、このサイドバックの週中試合出場は依然として極めて厳しい状況だ。ハウ監督は、同選手のリハビリは順調に進んでいるものの、土曜日の試合からの短い間隔では水曜日の実戦復帰は難しいと示唆した。
「ジェイコブ［ラムジー］は昨日練習に参加し、問題なくこなせた。回復が早い」とハウ監督は語った。「明らかにチーム内で何らかの病気の兆候がある。ニック・ウォルテメイドが体調を崩し、数日間姿を見せていない。様子を見よう。彼にはあらゆる機会を与えるつもりだ」
ハウは増え続ける欠席者リストについて言及する
ニューカッスルの指揮官は、現在の状況、特にリブラメントの復帰時期に関する予測不可能性に苛立ちを表明した。「おそらく（リブラメントの復帰には時期尚早だろう）。彼は復帰に近づいていると思う」と付け加えた。 「彼について何度も質問しているのは承知している。医療スタッフにも同じことを聞いているから理解できる。これは連鎖のようなものだ。我々は彼の復帰を切望しているが、適切なタイミングが不可欠だ」
「怪我の状況は、復帰日を指定すれば選手が戻ってくるという単純な話ではない。常に予期せぬ変化が生じる可能性がある。当初の予定より若干進んでいるが、今はリハビリの最終段階にある」
セント・ジェームズ・パークでの決定的な夜
ニューカッスルは3月4日（水）にユナイテッドをホームに迎え、キックオフはGMT20:00に設定されている。医療スタッフは試合当日の朝にウォルテメイドら負傷選手に対する最終評価を実施する。このドイツ人FWの出場が不可能と判断された場合、ハウ監督は戦術的な再編成を余儀なくされる可能性があり、偽9番システムを採用するか、経験の浅い前線陣を攻撃の要として起用する見込みだ。
この試合後、マグパイズはFAカップでのマンチェスター・シティ戦、チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦、プレミアリーグでのチェルシー戦など、厳しい試合が続く予定だ。
