ローゼニオール氏はインディペンデント紙を通じて記者団にこう語った。「残念な出来事だ。常に背景を考慮する必要がある。言えるのは、サッカーに限らず社会におけるあらゆる形態の人種差別は許されないということだ」

「調査中の事件についてはコメントできない。その件については語らない。ただ言えるのは、ヴィニシウス・ジュニアのように選手が動揺している姿を見れば、通常はそれなりの理由があるということだ」

ロゼニオールはさらに、おそらく試合後のモウリーニョ監督の発言を念頭に置きながら、「選手がどのように祝おうとも」人種が要因となるべきではないと付け加えた。

「私自身も人種差別的な虐待を受けたことがある」とロゼニオールは続けた。「経験した人々を知っている。人々が理解すべきは、誇りに思うべきことで判断されることが最悪の事態だということだ」

「いかなる選手、コーチ、監督であれ、人種差別行為が認められた場合、その人物はサッカー界に居場所はない。単純明快だ。

人種や性別を論じる場合、これは非常に複雑な状況だ。社会には変革すべき課題が山積している。率直に言って、私は心底嫌悪感を覚える。これはサッカーを超えた広範な議論が必要だ。根絶すべきこうした行為に対し、より強い説明責任が求められるべきだと考える」