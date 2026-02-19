Getty Images Sport
「彼らは試合に出るべきではない」―チェルシーのリアム・ローゼニアー監督、ヴィニシウス・ジュニアへの差別的行為を受け強い反人種差別メッセージを発信
ロゼニオール、人種差別疑惑調査の渦中にあるヴィニシウス・ジュニアを擁護する発言
火曜日にプレスティアニに対する人種差別的発言の疑惑が浮上して以来、論争が続く中、ロゼニオールが発言した。ジョゼ・モウリーニョやマーク・クラッテンバーグらはこの件への対応で批判を浴びている一方、ベンフィカは選手を擁護するSNS投稿を行い、事態をさらに悪化させた。
プレスティアーニの発言内容に関する調査は進行中であり、人種差別的発言が立証されれば最低10試合の出場停止処分が科される可能性がある（英紙ミラー紙報道）。アルゼンチン人選手はSNS声明で疑惑を否定している。
木曜日の記者会見でロゼニオールは、ヴィニシウス・ジュニアへの共感的な対応を示しつつ、この状況に対する見解を述べた。サッカー界に人種差別の居場所はないと明言し、人種差別行為が認められた者は「この競技に関わるべきではない」と強調した。
ロゼニオールがヴィニシウス・ジュニアへの人種差別疑惑について語ったこと
ローゼニオール氏はインディペンデント紙を通じて記者団にこう語った。「残念な出来事だ。常に背景を考慮する必要がある。言えるのは、サッカーに限らず社会におけるあらゆる形態の人種差別は許されないということだ」
「調査中の事件についてはコメントできない。その件については語らない。ただ言えるのは、ヴィニシウス・ジュニアのように選手が動揺している姿を見れば、通常はそれなりの理由があるということだ」
ロゼニオールはさらに、おそらく試合後のモウリーニョ監督の発言を念頭に置きながら、「選手がどのように祝おうとも」人種が要因となるべきではないと付け加えた。
「私自身も人種差別的な虐待を受けたことがある」とロゼニオールは続けた。「経験した人々を知っている。人々が理解すべきは、誇りに思うべきことで判断されることが最悪の事態だということだ」
「いかなる選手、コーチ、監督であれ、人種差別行為が認められた場合、その人物はサッカー界に居場所はない。単純明快だ。
人種や性別を論じる場合、これは非常に複雑な状況だ。社会には変革すべき課題が山積している。率直に言って、私は心底嫌悪感を覚える。これはサッカーを超えた広範な議論が必要だ。根絶すべきこうした行為に対し、より強い説明責任が求められるべきだと考える」
モウリーニョのコメント――元チェルシー監督が批判を浴びる
この発言は、元チェルシー監督モウリーニョが事件後の試合後に述べたもので、ガスライティングの非難を招いた：「あれは試合の狂おしい瞬間であり、驚異的なゴールであるべきだった。残念ながら彼はあの驚くべきゴールを決めただけで満足しなかった。あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うものだ」
さらに彼は続けた。「（ヴィニシウスに）言ったんだ。あんなゴールを決めたら、ただ祝って戻ればいいと。彼が人種差別について言い争っていた時、このクラブ史上最も偉大な人物（エウゼビオ）が黒人だったと伝えた」
このクラブが人種差別的だなんて、ありえない話だ。もし彼の心に何かあったとしても、ここはベンフィカだ」
「彼ら［ヴィニシウスとプレスティアーニ］は私に異なることを話した。だが私はどちらの主張も信じない。私は中立でありたい」
調査は継続される見通しで、チャンピオンズリーグの2ndレグが目前に迫っている
エスタディオ・ダ・ルスでの事件に関する調査には数週間を要する見込みであり、プレスティアーニは来週水曜に開催されるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント2回戦、ベンフィカ対レアル・マドリードのセカンドレグに間に合う可能性がある。モウリーニョとベンフィカによる発言の余波は、今後数日間も続くだろう。
チェルシーは土曜日にプレミアリーグで19位のバーンリーをホームに迎え、今季ローゼニオ監督下でのトップ4入りを目指す中、勝利への道に戻りたいところだ。次の試合は3月1日にエミレーツ・スタジアムでのアーセナル戦となる。
