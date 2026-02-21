Getty
「彼らは結果で証明した」―マンチェスター・シティがアーセナルを抑えプレミアリーグ優勝へ。優勝候補の決定的差が明らかに
シティにはアーセナルに欠けている重要な要素がある
グアルディオラ監督は優勝争いの週ごとの変動について「全く気にしていない」と主張する一方、複数の専門家は、今季リーグ最下位のウルブズに衝撃的な敗北を喫したアーセナルをシティが逆転して優勝すると予測している。TNTスポーツでシティ対ニューカッスル戦を前に発言した元DFジョレオン・レスコットとジョー・コールは、グアルディオラ監督率いるチームにはミケル・アルテタ監督率いるチームに欠けている重要な要素があると指摘した。
ペップは選手たちがチャンピオンだと知っている
コールはこう語った。「彼らは実績で証明してきた。真のトッププレイヤーほど、プレッシャーが高まり注目が集まるほど、それを楽しみ、さらに力を発揮する。アルテタは選手たちをチャンピオンだと確信しているからこそ獲得した。だが彼は知らないのだ」 ペップはチャンピオンだと確信している選手を擁している。彼らをピッチに送り出す時、彼はただ『普段通りにやれ、お前たちは数々のタイトルを勝ち取ってきた』と言うだけでいいんだ」
レスコットも同意した。「私が所属した優勝チームは全て初めての経験だった。ペップにとって、このクラブにとっても、それはもう初めてのことではない。彼らは経験豊富だ。彼らの希望と信念はプレミアリーグにあるが、期待は全ての大会に向けられている。アーセナルにとってはプレミアリーグだろう。今、一つのトロフィーを選ぶなら、彼らはそれを選ぶはずだ。 シティは『4冠全てを狙うために1つを犠牲にしない』と言い、4冠全てを勝ち取れると信じている。ペップが『どうでもいい』と言う時、彼は全てのタイトルを等しく重視しているという意味なのだ」
ゲヒとセメニョは「チャンピオンのようにプレーしている」
レスコットは、シティで5年間プレーしプレミアリーグ優勝を2度経験した選手として、新たに加入したアントワーヌ・セメニョとマーク・ゲヒについて、それぞれボーンマスとクリスタル・パレスから移籍してきたばかりにもかかわらず、優勝経験があるかのようなプレーを見せていると語った。
「マルク・ゲヒやセメニョのように、クラブが獲得したばかりの選手たちでさえ、優勝経験はないのに、まるでチャンピオンのようにプレーしている」と彼は語った。「彼らはアーセナルの選手たちほど感情的にならず、落ち着いたプレーを見せている。それが鍵だと思う」 マンシティの選手たちが持つ経験は、チームに受け継がれ、冷静さを保ち、最終的に勝利へと導くはずだ」
コールはセメニョとゲヒについてこう付け加えた。「この2人がもたらしたのは飢えだ。彼らはこの舞台に立ち、チャンピオンになるために人生をかけて戦ってきた。彼らは飢えを、何かをチームにもたらしている。おそらくロッカールームに入って『これで決まりだ、俺はマンシティにいる、タイトルを獲るんだ』と思っているだろう。 彼らはリラックスした環境に入り、ただ自分のプレーに集中し、チームに貢献できる。プレミアリーグ上位を争うクラブにとって、これは史上最高の1月移籍市場の一つとなるかもしれない。この二人の加入は驚異的だ」
カラバオカップ決勝は「アーセナルにとってより重要だ」
シティとアーセナルは、プレミアリーグ優勝争いが決着する2カ月前の3月、ウェンブリーで行われるカラバオカップ決勝でトロフィーを懸けて激突する。アーセナルが最後にトロフィーを獲得したのは2020年であり、レスコットは決勝の結果がどうあれ、シティよりもアーセナルに大きな影響を与えると確信している。
「この試合は極めて重要だ。アーセナルにとってより大きな意味を持つ」と彼は付け加えた。「仮に勝利しても、シティ以上に自信を与えるだろう。しかし敗北した場合、アーセナルへの打撃はより深刻だ。どちらの結果でもアーセナルに大きな影響を与え、彼らの勢いをわずかに損なう可能性がある」
