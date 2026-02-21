「彼らは結果で証明した」―マンチェスター・シティがアーセナルを抑えプレミアリーグ優勝へ。優勝候補の決定的差が明らかに

レスコットは、シティで5年間プレーしプレミアリーグ優勝を2度経験した選手として、新たに加入したアントワーヌ・セメニョとマーク・ゲヒについて、それぞれボーンマスとクリスタル・パレスから移籍してきたばかりにもかかわらず、優勝経験があるかのようなプレーを見せていると語った。

「マルク・ゲヒやセメニョのように、クラブが獲得したばかりの選手たちでさえ、優勝経験はないのに、まるでチャンピオンのようにプレーしている」と彼は語った。「彼らはアーセナルの選手たちほど感情的にならず、落ち着いたプレーを見せている。それが鍵だと思う」 マンシティの選手たちが持つ経験は、チームに受け継がれ、冷静さを保ち、最終的に勝利へと導くはずだ」

コールはセメニョとゲヒについてこう付け加えた。「この2人がもたらしたのは飢えだ。彼らはこの舞台に立ち、チャンピオンになるために人生をかけて戦ってきた。彼らは飢えを、何かをチームにもたらしている。おそらくロッカールームに入って『これで決まりだ、俺はマンシティにいる、タイトルを獲るんだ』と思っているだろう。 彼らはリラックスした環境に入り、ただ自分のプレーに集中し、チームに貢献できる。プレミアリーグ上位を争うクラブにとって、これは史上最高の1月移籍市場の一つとなるかもしれない。この二人の加入は驚異的だ」