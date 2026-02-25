Getty Images Sport
「彼らは失点を認めない！」－バルセロナ敗戦における「明らかな踏みつけ」についてスペイン審判委員会が誤りを認めた件に、ジョアン・ラポルタ会長が反論
ジローナ戦での失態にバルセロナが激怒
問題のインシデントは試合終盤、マンチェスター・シティからレンタル移籍中のクラウディオ・エチェベリがクンデに激しいタックルを仕掛けた直後に発生し、その後フラン・ベルトランが決勝点を挙げた。ハンス・フリック監督は試合後のコメントで「言い訳にしたくない」と述べたが、クラブ上層部はこの判定の不正さについてより強く抗議している。 CTA（試合技術分析チーム）の認めた事実により、試合の流れを変えた「無謀な踏みつけ」に対してVARが介入し罰すべきだったことが裏付けられた。
ラポルタは何と言った？
メルカバルナでの選挙運動イベントで、労働者たちと交流し、一時的にフォークリフトに乗り込む姿も見られたラポルタは、遠慮なく発言した。 「私たちの抗議が正当であると認められたという印象を受けた。VARが介入していれば、この混乱は避けられたはずだ。明らかな踏みつけ行為であり、あらゆる踏みつけは罰せられる。是正措置は賢明だ、彼らを称賛する。しかし失った1点は戻ってこない」と嘆いたラポルタは、再選を目指すためバルセロナ会長職を最近辞任したばかりである。
この件に関するCTA（スペインサッカー審判委員会）の公式報告書は、当夜の技術的失敗について極めて明快に記していた。この認否を受けて、クラブ公式SNSアカウントは当局を皮肉る投稿まで行い、「過ちを認めるのは大きな一歩だ。 それを回避することが次のステップだ」と当局を皮肉った。この公の応酬は、バルサがライバルであるレアル・マドリードを抑えて国内タイトルを勝ち取ろうとする中、様々な外部要因との困難な戦いを強いられているという同クラブの立場を浮き彫りにしている。
あらゆるものに対する巨大な努力
この挫折にもかかわらず、ラポルタはこの論争を、シーズン終盤に向けたチームのモチベーション向上に活用している。彼は、審判の判断に結果を委ねないためには、チームが相手よりはるかに優れている必要があるという信念を改めて強調した。 「再発しないことを願う。これは選手たちにとってさらなる原動力だ。勝利するにはライバルを圧倒的に凌駕しなければならない。チームは集中しており、才能と献身性がある。我々は巨大な努力を払う」と、集まったサポーターとメディアに説明した。
シーズン終盤を迎えるにつれ、彼の言葉は「包囲された要塞のような心構え」に焦点が移っている。クラブの優勝への意欲について、彼は「あらゆる困難や敵対者に対して、我々がリーグを制すると確信している」と挑発的なメッセージで締めくくった。この強硬な姿勢は、首位との差が縮まり、審判の判定一つがスペイン制覇をかけた歴史的戦いの転機となり得る状況下で示されたものだ。
VAR故障の技術的分析
スペインサッカー連盟（RFEF）との共同声明で、CTAは決勝点前のエチェベリの反則行為を明確に認定した。ジローナのFWが過剰な力でディフェンダーをプレーから排除したため、反則・不正行為に関する規定が適用されると指摘した。 現行のプロトコルでは、これはピッチサイドモニターでの確認を要する「明白かつ明らかな誤審」とみなされるが、試合中に担当したVAR審判団はこの手順を不可解にも省略した。
この認否はバルセロナにとって道義的な勝利をもたらしたが、リーグ戦の順位表の現実は変わらない。 ハンス・フリック監督率いるチームは、過酷な終盤戦を控えてこの論争を乗り越えねばならない。シーズンが最終局面を迎え、5月には歴史的なクラシコが控える中、バルサはラポルタ会長が提唱した「より高い基準」が審判委員会に届き、VARブースの誤審ではなくピッチ上の選手たちによって優勝が決まることを願っている。
