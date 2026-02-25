「彼らは失点を認めない！」－バルセロナ敗戦における「明らかな踏みつけ」についてスペイン審判委員会が誤りを認めた件に、ジョアン・ラポルタ会長が反論

この挫折にもかかわらず、ラポルタはこの論争を、シーズン終盤に向けたチームのモチベーション向上に活用している。彼は、審判の判断に結果を委ねないためには、チームが相手よりはるかに優れている必要があるという信念を改めて強調した。 「再発しないことを願う。これは選手たちにとってさらなる原動力だ。勝利するにはライバルを圧倒的に凌駕しなければならない。チームは集中しており、才能と献身性がある。我々は巨大な努力を払う」と、集まったサポーターとメディアに説明した。

シーズン終盤を迎えるにつれ、彼の言葉は「包囲された要塞のような心構え」に焦点が移っている。クラブの優勝への意欲について、彼は「あらゆる困難や敵対者に対して、我々がリーグを制すると確信している」と挑発的なメッセージで締めくくった。この強硬な姿勢は、首位との差が縮まり、審判の判定一つがスペイン制覇をかけた歴史的戦いの転機となり得る状況下で示されたものだ。