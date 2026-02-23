Getty Images Sport
翻訳者：
「彼らは人格バイパス手術を受けたんだ！」―ジェイミー・レッドナップ、アーセナルにダービーで惨敗した「恐ろしい」トッテナムを痛烈批判し降格予想を表明
アーセナルが惨めなトッテナムを粉砕した
アーセナルはトッテナム・ホットスパー・スタジアムでの北ロンドン・ダービーを4-1で圧勝し、プレミアリーグ首位の5ポイント差を回復した。ウルブズ戦での引き分けを経て、エゼとギョケレスがそれぞれ2得点ずつを挙げ、批判を黙らせた。スパーズはエゼの先制点後にランダル・コロ・ムアニで一時同点に追いついたが、後半にアーセナルが猛攻を展開。ギョケレスが試合を決めるゴールを決め、ライバルを降格圏に沈めた。
この結果、暫定指揮官イゴール・トゥドール率いるスパーズは危機的状況に陥った。年明け以降リーグ戦未勝利という低迷を食い止められずにいる。現役時代にキャプテンを務めたレッドナップは、ホームで最大のライバルに完膚なきまでに打ちのめされた現チームの選手たちの闘志の欠如に、明らかに激怒していた。
- Getty Images Sport
スパーズは完全に急降下中だ
クラブのリーグ戦勝利は12月28日が最後であり、つい最近まで欧州の舞台で戦っていたチームにとって統計は厳しい現実を映し出している。ミケル・アルテタ率いる優勝争いのチームに敗れたことは、欧州リーグ王者である彼らが過去9試合でわずか4ポイントしか獲得できていない悲惨な状況の最新の章に過ぎない。
スカイスポーツの解説者として、レッドナップは古巣が降格の危機に直面しているかとの問いに遠慮なく答えた。
「もちろんだ。2026年に入って1勝もしていない。ひどい状態だ」 個性のかけらもないチームだ。まるで人格バイパス手術を受けたようだ」とレッドナップは試合後の分析で激怒した。元ミッドフィルダーのこの評価は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムに広がる絶望感を反映している。アンジェ・ポステコグルー監督の下で昨季17位に終わった後、2年連続の降格争いという冷酷な現実が、かつての楽観主義に取って代わっているのだ。
トッテナムは降格を免れることができるのか？
最近のパフォーマンスに対する激しい批判にもかかわらず、レッドナップはクラブの威信が残りの試合を乗り切るのに十分だと期待している。しかし彼は、その楽観論が今季ピッチ上で見られた具体的な証拠よりも、むしろ歴史的な評判に基づいていることを認めた。降格圏から脱却するためには、今週末のフラム戦が絶対に勝たねばならない一戦と見なされている。
「残留できると思うか？ そうだ。だが根拠は？ まったく何もない」 事実に基づくものではなく、ただトッテナムだから残留するだろうという感覚だ」とレッドナップは認めた。「だが彼らは精神力を示さねばならない。明らかに深刻な状況にあるため、監督は早急に結果を出す必要がある。それでも何かを見出し、何とか残留するだろうとは思う。だが、こんな状態が毎年続くわけにはいかない」
トーマス・フランク解任後の暫定策としてトゥドールを起用したのは「新監督効果」を狙ったものだったが、クロアチア人監督の戦術変更は猛威を振るうアーセナル相手に完全に裏目に出た。トゥドールが試みたハイリスクなマンツーマン守備は、エゼとギョケレスの動きによって容赦なく突かれた。
レッドナップはこうした失敗した実験を、現在チーム全体を蝕む根深い問題の兆候として指摘し、こう付け加えた。「確かに負傷者はいるが、彼は今日になってマンツーマンに変更した——それは機能しなかった」
- Getty Images Sport
トッテナムの次なる展開は
トッテナムが国内リーグ残留争いとチャンピオンズリーグ出場権獲得を同時に追求している事実が、テュードルの課題をさらに複雑にしている。この二重の要求が手薄な戦力を限界まで追い詰めており、レッドナップはクラブがこうした過ちを繰り返す余裕はないと警告した。 監督交代と不適切な補強の悪循環により、クラブは近年で最も低迷した状態に陥っており、批判に晒される暫定監督にとって状況は楽にならない。スパーズは今週末、ウェストロンドンへの厳しい遠征に備えなければならない。クレイヴン・コテージで待ち受ける粘り強いフラムとの一戦は、プレミアリーグ残留をかけた重要な試合となる可能性がある。
