「彼らは人格バイパス手術を受けたんだ！」―ジェイミー・レッドナップ、アーセナルにダービーで惨敗した「恐ろしい」トッテナムを痛烈批判し降格予想を表明

最近のパフォーマンスに対する激しい批判にもかかわらず、レッドナップはクラブの威信が残りの試合を乗り切るのに十分だと期待している。しかし彼は、その楽観論が今季ピッチ上で見られた具体的な証拠よりも、むしろ歴史的な評判に基づいていることを認めた。降格圏から脱却するためには、今週末のフラム戦が絶対に勝たねばならない一戦と見なされている。

「残留できると思うか？ そうだ。だが根拠は？ まったく何もない」 事実に基づくものではなく、ただトッテナムだから残留するだろうという感覚だ」とレッドナップは認めた。「だが彼らは精神力を示さねばならない。明らかに深刻な状況にあるため、監督は早急に結果を出す必要がある。それでも何かを見出し、何とか残留するだろうとは思う。だが、こんな状態が毎年続くわけにはいかない」

トーマス・フランク解任後の暫定策としてトゥドールを起用したのは「新監督効果」を狙ったものだったが、クロアチア人監督の戦術変更は猛威を振るうアーセナル相手に完全に裏目に出た。トゥドールが試みたハイリスクなマンツーマン守備は、エゼとギョケレスの動きによって容赦なく突かれた。

レッドナップはこうした失敗した実験を、現在チーム全体を蝕む根深い問題の兆候として指摘し、こう付け加えた。「確かに負傷者はいるが、彼は今日になってマンツーマンに変更した——それは機能しなかった」