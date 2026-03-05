Getty Images Sport
翻訳者：
「彼らに美点など何もない」―アーセナルがアラン・パーデューに徹底批判される。元ウェストハム監督がガナーズのプレミアリーグ優勝は「※印付き」と断言
アーセナルがプレミアリーグ優勝に一歩近づく
アメックス・スタジアムでの勝利は、ブカヨ・サカの早い時間帯の得点で決着がついたが、その試合は守備の粘り強さと、批評家たちが「闇の術」と呼ぶ戦術によって特徴づけられた。 アーセナルはブライトン戦で枠内シュートわずか2本、パス成功率70.9％（過去5年以上で最低）に終わった。マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストに2-2で引き分けたことで優勝はほぼ確実となったが、その戦術が大きな議論を呼んでいる。
- Getty Images Sport
アーセナルの勝利に「美しいところなど何もない」
トークスポーツで発言したパーデューは、現在のリーグ首位のチームがゲームズマンシップに依存しすぎていると批判した。「サッカー監督としての視点で見ると、彼らは非常にプロフェッショナルだ。勝利を掴むためならあらゆる手段を講じる」と指摘した。さらに、アーセナルの実用主義的なスタイルは、もし5月に優勝トロフィーを掲げれば、歴史書に注釈が必要だと示唆した。 「優勝しても彼らの名前にはアスタリスクが付くだろう。だって彼らを見れば…機能的な見せ物に過ぎないと分かる。実力はある、強靭だ、力強い。だが美しさなど微塵もない。それが真実だ」
ハーゼラーは闇の術に激怒する
ブライトンのファビアン・フルツェラー監督はパーデュー監督の不満に同調し、アーセナルが意図的に試合のリズムを破壊する冷酷な時間稼ぎを行ったと非難した。「サッカーをしようとしたのは一方のチームだけだった」と嘆きつつ、こう説明した。「我々はサッカーをしようとした。それが我々の姿勢だ。時間稼ぎしかしようとしない相手とリズムを合わせることは容易ではない... 今日、サッカーをしようとしたのは一方のチームだけだった。統計は決して嘘をつかない。我々はシュートを1本しか許さなかった。それほど効果的ではなかった。最終ライン付近でもっとチャンスを作るべきだった」
パーデュー監督の「アスタリスク」発言について問われると、フルツェラーは自チームの成長に焦点を当てつつ、アーセナルの手段は結果が正当化されるとの見解を示した。「各自が判断すべきだ」と述べ、「アーセナルについてこれ以上時間を費やすつもりはない。私の主張は伝えた。今後の9試合の行方を見守ろう」と締めくくった。
- Getty Images Sport
アーセナルが1点差勝利を10勝目とする
美学的な批判はあるものの、アルテタが極めて効果的な勝利マシンを構築した事実は否定できない。今シーズン、アーセナルはプレミアリーグで10試合を1点差勝利で制し、14試合無失点を記録。これは20年ぶりの好守備記録だ。この鉄壁の守備は、ブライトン戦前のウィリアム・サリバ負傷離脱という打撃さえも乗り切る原動力となった。ライバルクラブや評論家が「結果がスタイルに勝るべきか」と議論する中、アーセナルの優先事項は明確だ。 北ロンドンのチームにとっての美しさは、その手段を問わず、5月にトロフィーを掲げることにあるに違いない。
広告