「彼らに美点など何もない」―アーセナルがアラン・パーデューに徹底批判される。元ウェストハム監督がガナーズのプレミアリーグ優勝は「※印付き」と断言

ブライトンのファビアン・フルツェラー監督はパーデュー監督の不満に同調し、アーセナルが意図的に試合のリズムを破壊する冷酷な時間稼ぎを行ったと非難した。「サッカーをしようとしたのは一方のチームだけだった」と嘆きつつ、こう説明した。「我々はサッカーをしようとした。それが我々の姿勢だ。時間稼ぎしかしようとしない相手とリズムを合わせることは容易ではない... 今日、サッカーをしようとしたのは一方のチームだけだった。統計は決して嘘をつかない。我々はシュートを1本しか許さなかった。それほど効果的ではなかった。最終ライン付近でもっとチャンスを作るべきだった」

パーデュー監督の「アスタリスク」発言について問われると、フルツェラーは自チームの成長に焦点を当てつつ、アーセナルの手段は結果が正当化されるとの見解を示した。「各自が判断すべきだ」と述べ、「アーセナルについてこれ以上時間を費やすつもりはない。私の主張は伝えた。今後の9試合の行方を見守ろう」と締めくくった。