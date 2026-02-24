Getty
「彼は違う監督になる」―元チームメイトがペップ・グアルディオラとジョゼ・モウリーニョを比較し、シャビ・アロンソのレアル・マドリード監督復帰を支持
アロンソ、ベルナベウ復帰が既に確実視される
ケディラはかつてのミッドフィルダーの相棒について称賛の言葉を惜しまなかった。1月中旬にアロンソが退団した経緯は複雑だったが、2014年ワールドカップ優勝メンバーは、将来の就任の可能性が依然として残されていると確信している。ケディラは、クラブと監督の道が今後10年ほどのうちに再び交わる時が来れば、アロンソの初監督経験が彼をより優れた指揮官に成長させるだろうと示唆した。
ケディラが大胆な予測を立てる
ケディラはアロンソの将来について大胆な予測を示し、時間が彼の最近の退団による傷を癒し、より洗練されたアプローチで復帰することを可能にすると主張した。 「10年か15年後には、彼が再びレアル・マドリードの監督に就いていると確信している」とケディラはスカイスポーツに語った。「その時は別の監督になっているだろう。必ずしも優れた監督とは限らないが、状況をより上手く処理できる、おそらく異なるタイプの監督になるはずだ」
元ドイツ代表選手は、マドリードでの挫折がアロンソの戦術的エリートとしての地位を損なうものではないと確信している。実際、ケディラは44歳の彼をサッカー史上最も栄誉ある監督たちと同列に位置づけている。「彼は今なお世界最高の監督の一人だ。 私は彼をジョゼ・モウリーニョ、ペップ・グアルディオラ、カルロ・アンチェロッティと同レベルと見ている。トップコーチに必要な資質を全て備えている」とケディラは強調し、アロンソが世界最高峰のクラブを指揮するに足る資質を有していると断言した。
アロンソの哲学には時間が必要だ
ケディラは、アロンソへの高い評価を正当化するため、彼がバイエル・レバークーゼンで指揮した驚くべき変革を指摘した。同クラブの長きにわたるタイトル獲得への渇望を終わらせたのだ。「レバークーゼンで成し遂げたことは傑出していた」とケディラは述べた。「最初の4ヶ月を振り返れば、彼もそこで苦戦した。敗戦もあり、結果は芳しくなかった。 彼のシステムを浸透させるには時間がかかった。彼の戦術スタイルには時間とピッチ上での意思疎通、選手たちの理解と信頼が必要だ」この比較は、アロンソの戦術哲学が根付くまでに必要な忍耐力を浮き彫りにしている——おそらくマドリードでは与えられなかった余裕だ。
プロジェクト重視のレバークーゼンから、即効性を求めるレアル・マドリードへの移行は、一流監督でさえ直面する障壁だ。ケディラは、スペインの首都で時間が不足したことが、アロンソが手持ちの戦力に哲学を適応させる能力を阻害した可能性を推測した。「おそらく彼は自身のスタイルにこだわりすぎて、主力選手が必要とするスタイルに目を向けなかった。それが最も重要な点かもしれない」 レアル・マドリードは当然ながら特別な存在だ」とケディラは、最初の指揮期間が長期的な成功に結びつかなかった理由を振り返りながら述べた。
シャビ・アロンソの次の大きな動き
最近の失望にもかかわらず、サッカー界の関係者の間では、アロンソが依然として非常に高い需要がある人材であるという見解が一致している。勝利の文化を維持しながらチームの戦術構造を近代化する彼の能力は、欧州の主要クラブにおけるいかなる監督職の空席に対しても、彼を最有力候補としている。 ケディラは、バスク出身のこの監督がビッグクラブの指揮官として再び登場するのは確実だと確信しており、次の移籍先では世界で最も競争の激しいリーグの一つで再び優勝争いに加わると予測している。
ケディラは評価を締めくくり、アロンソが次にどこに落ち着こうとも、再び頂点に立つ道を見出すと確信を示した。 「シャビ・アロンソは間もなくトップクラブの指揮官となるだろう。欧州であれ、イングランドであれ、その他の地であれ。彼は再びチャンピオンになる」とケディラは宣言した。監督人事の入れ替わりが絶え間なく続く中、アロンソが元チームメイトの予言を証明する機会を得るのは時間の問題であり、レアル・マドリードでの第二章へ向けた長い道のりを再び歩み始める可能性も秘めている。
