「彼は違う監督になる」―元チームメイトがペップ・グアルディオラとジョゼ・モウリーニョを比較し、シャビ・アロンソのレアル・マドリード監督復帰を支持

ケディラは、アロンソへの高い評価を正当化するため、彼がバイエル・レバークーゼンで指揮した驚くべき変革を指摘した。同クラブの長きにわたるタイトル獲得への渇望を終わらせたのだ。「レバークーゼンで成し遂げたことは傑出していた」とケディラは述べた。「最初の4ヶ月を振り返れば、彼もそこで苦戦した。敗戦もあり、結果は芳しくなかった。 彼のシステムを浸透させるには時間がかかった。彼の戦術スタイルには時間とピッチ上での意思疎通、選手たちの理解と信頼が必要だ」この比較は、アロンソの戦術哲学が根付くまでに必要な忍耐力を浮き彫りにしている——おそらくマドリードでは与えられなかった余裕だ。

プロジェクト重視のレバークーゼンから、即効性を求めるレアル・マドリードへの移行は、一流監督でさえ直面する障壁だ。ケディラは、スペインの首都で時間が不足したことが、アロンソが手持ちの戦力に哲学を適応させる能力を阻害した可能性を推測した。「おそらく彼は自身のスタイルにこだわりすぎて、主力選手が必要とするスタイルに目を向けなかった。それが最も重要な点かもしれない」 レアル・マドリードは当然ながら特別な存在だ」とケディラは、最初の指揮期間が長期的な成功に結びつかなかった理由を振り返りながら述べた。