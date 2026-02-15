「彼は私のせいだと言った」―エデン・アザール、チェルシー時代にジョゼ・モウリーニョと「本当にひどい」衝突があったと明かす

アザールはプレミアリーグとリーガ・エスパニョーラの違いについても問われ、こう答えた。「両リーグはプレースタイルが異なる。プレミアリーグはよりフィジカル重視で、走り続けることを決して止めない。

「リーガはより技術的だ。マドリードでは試合をコントロールできるが、プレミアリーグではそんな余裕はない。90分間フルスピードで走り続けなければならない」

彼は2019年にレアル・マドリードに移籍したが、負傷の影響で出場機会を得られず、2023年夏にクラブを去った。同年後半、現役引退を発表した。

「自分自身に耳を傾け、適切なタイミングで『ストップ』と言わなければならない」とアザールは2023年10月の声明で記した。「16年間、700試合以上を戦った後、プロサッカー選手としてのキャリアを終える決断をした」

「キャリアを通じて、偉大な監督、コーチ、チームメイトに出会えたことは幸運だった。素晴らしい時間を共に過ごした全ての方々に感謝する。皆が恋しい」「また、私がプレーしたクラブ——LOSC、チェルシー、レアル・マドリード——に感謝したい。ベルギー代表としての経験を与えてくれたベルギーサッカー協会（RBFA）にも感謝する」

「家族、友人、アドバイザー、そして良い時も悪い時もそばにいてくれた人々に特別な感謝を。最後に、長年にわたり応援し、私がプレーしたあらゆる場所で声援を送ってくれたファンの皆さんへ、心からの感謝を。今は愛する人たちと過ごし、新たな経験を積む時です。フィールドの外でまた会おう、友よ」