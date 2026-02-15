Getty Images Sport
「彼は私のせいだと言った」―エデン・アザール、チェルシー時代にジョゼ・モウリーニョと「本当にひどい」衝突があったと明かす
ハザードはモウリーニョ監督の下でプレミアリーグ優勝を果たした
昨年プレミアリーグ殿堂入りを果たしたアザールは、モウリーニョのウェストロンドンでの初監督就任後にクラブに加入したが、2013年から2015年にかけてポルトガル人監督の下でプレーした。実際、モウリーニョは2013年にチェルシーに復帰し、2014-15シーズンに3度目のプレミアリーグ優勝を果たしている。
リール出身の同選手は、14得点9アシストを記録し、マンチェスター・シティに8ポイント差をつけてシーズンを終えたブルーズの優勝に大きく貢献した。しかし、クラブがプレミアリーグ王座防衛に苦戦したため、モウリーニョは2015年12月に解任された。
アザールはモウリーニョとのエピソードを持つ数多くの現役・元選手の一人であり、35歳のベルギー代表選手と元レアル・マドリード、インテル、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムの指揮官は、両者の対立的な姿勢から頻繁に衝突した。しかしアザールは、自身にとって「本当に辛い瞬間」だったと表現する一つの出来事を明かしている。
「私の責任だ」アザールが認める
ガーディアン紙の取材に対し、アザールは特に印象に残っているトラブルについて問われるとこう答えた。「一つだけじゃない、たくさんある。モウリーニョ監督が就任した最初の年、リールで試合を観戦しにいった帰り道にパスポートをなくしたことがある」
「イギリスに戻れず、トレーニングを欠席した。午後2時頃にようやく戻ったんだ。セッションが終わった後、彼に謝罪しなければならなかった。本当に辛い瞬間だった」
大抵の人なら許されない行為だが、アザールは続けた。「翌週、彼は私をチームから外し『君の責任だ』と言った。だが週末には復帰し、試合も順調だった」
衝突があったにもかかわらず、アザールとモウリーニョの間の敬意は今も続いている。アザールがモウリーニョから何を学んだかと問われると、彼はこう答えた。「本当に多くのことを。彼のサッカーへの情熱、選手を信頼する姿勢…彼のもとでのトレーニングは信じられないほどだった」
プレミアリーグとラ・リーガの比較
アザールはプレミアリーグとリーガ・エスパニョーラの違いについても問われ、こう答えた。「両リーグはプレースタイルが異なる。プレミアリーグはよりフィジカル重視で、走り続けることを決して止めない。
「リーガはより技術的だ。マドリードでは試合をコントロールできるが、プレミアリーグではそんな余裕はない。90分間フルスピードで走り続けなければならない」
彼は2019年にレアル・マドリードに移籍したが、負傷の影響で出場機会を得られず、2023年夏にクラブを去った。同年後半、現役引退を発表した。
「自分自身に耳を傾け、適切なタイミングで『ストップ』と言わなければならない」とアザールは2023年10月の声明で記した。「16年間、700試合以上を戦った後、プロサッカー選手としてのキャリアを終える決断をした」
「キャリアを通じて、偉大な監督、コーチ、チームメイトに出会えたことは幸運だった。素晴らしい時間を共に過ごした全ての方々に感謝する。皆が恋しい」「また、私がプレーしたクラブ——LOSC、チェルシー、レアル・マドリード——に感謝したい。ベルギー代表としての経験を与えてくれたベルギーサッカー協会（RBFA）にも感謝する」
「家族、友人、アドバイザー、そして良い時も悪い時もそばにいてくれた人々に特別な感謝を。最後に、長年にわたり応援し、私がプレーしたあらゆる場所で声援を送ってくれたファンの皆さんへ、心からの感謝を。今は愛する人たちと過ごし、新たな経験を積む時です。フィールドの外でまた会おう、友よ」
家族が「タクシー運転手」ハザードを助けた
多くの人が退職後の生活様式の変化に戸惑うかもしれないが、ハザードは家族が重要な役割を果たしたと強調する。「支えてくれるのは家族だ」とハザードは語った。
「私の生活はシンプルだ。家で妻や子供たち、兄弟たちとささやかな時間を過ごす。現役時代は常に移動していたが、引退してようやくストレスなく家族と過ごせる時間を得た」
今はとてもシンプルな生活だ。5人の子の父親として、今はサッカー選手というよりタクシー運転手みたいなものだが、それでいいんだ」
