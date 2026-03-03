Getty Images Sport
「彼は気づく必要がある！」－ウェストハムでアダマ・トラオレがウェイトトレーニング禁止に、ヌノ・エスピリト・サント監督が明かす
ラッシュ・グリーンにおける遺伝学の科学
トラオレは1月にクラブのラッシュ・グリーン施設に合流して以来、ウェストハムの医療スタッフとコーチングスタッフによる特別なフィジカル調整を受けてきた。 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズでヌノ監督と共に成功を収めた後、再会を果たした30歳のウインガーは、標準的なプレミアリーグのトレーニング体制を凌駕する生理学的特性を持つ。ほとんどの選手がスクワットラックで数時間かけて必要な筋力を獲得する一方、トラオレの先天的な肥大化は極めて顕著なため、クラブは彼のレジスタンストレーニングを制限することを決定した。
ヌノ監督は、この制限が効率向上と負傷防止を目的としていることを明言。18歳のDFアイリダス・ゴランベッキスのような若手選手には「必要な筋肉量を得るため何時間もジムで過ごす」ことが推奨される一方、トラオレは正反対の立場にあると説明した。 スペイン代表として8度の出場経験を持つ彼は現在、柔軟性と「予防的トレーニング」に専念している。その目的は、驚異的な筋肉量が彼の最大の武器である記録的な加速力と最高速度を損なわないようにすることにある。
彼はジムを避けるべきだ
アダマは過去に「自分はウェイトトレーニングをしない」と主張してきたが、チームメイトのクライセンシオ・サマービルが最近、ソーシャルメディアにトラオレがジムでトレーニングする動画を投稿し、その説を否定した。現在、ヌーノ監督はスペイン人選手が筋肉増強ではなく、怪我の予防に集中すべきだと強調している。
「彼の体格は驚異的だ。遺伝的なものだ」とヌノ監督は語った。「彼の遺伝的特徴は以前からこうであり、ジムは避けるべきだ。ジムには近づくなと伝えた。これは彼が理解すべきことの一つだ。彼は十分な体重を保持している。予防的なトレーニングは行うが、ウェイトトレーニングは行わない」
ヌノの先発メンバー入りを目指す
身体的な見出しとは裏腹に、トラオレのウェストハム先発への定着は段階的なものだった。 スペイン人選手はアクセル・ディサシやタティ・カステジャノスと共に、活発な1月の補強の一環として加入し、主に途中出場でインパクトを与える役割を担ってきた。これまでの唯一の先発出場はバートン・アルビオンとの激闘を制したFAカップ戦であり、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプールとのプレミアリーグ戦では、チームの戦術体系に順応する過程で全てベンチからの出場に留まっている。
ヌノ監督は忍耐強く、トラオレがレギュラーの座を掴むには好調な選手を追い抜く必要があると認めている。「彼はチームのダイナミクスの中で多くのことを理解しなければならない」と監督は説明した。「しかしもちろん、彼の前にはジャロッド・ボウエンとサマービルという絶好調の2選手が控えている。トラオレはチャンスが来ることを理解するだけの忍耐強さを持っている」
「ハイレベル」プレイヤーの類まれなる才能
トラオレのロンドン・スタジアムにおける次のステップは、スペシャリストとしての「スーパーサブ」から、信頼できる戦術的戦力へと変貌することだ。ウェストハムの最近の調子は不安定で、特にアンフィールドでの5-2の惨敗が顕著だった。セットプレー時の守備の欠陥が、有望な攻撃のプレーを台無しにした。 疲労した守備陣を引き伸ばすトラオレの能力は、ハマーズが厳しい試合日程を乗り切り降格回避を目指す中で、ヌノ監督の戦術的武器として貴重な戦力となるだろう。
今後の展望として、迫る代表戦中断期間と、パブロ・フェリペら負傷選手の復帰が、チームの層の厚さを試すことになる。 トラオレにとって今後数週間は極めて重要だ。ヌノ監督の戦術要求を完全に理解しつつ、ロッカールームにもたらした「新たなエネルギー」を維持することを示さねばならない。健康状態に問題がなく、ウェイトルームを避けた特注のフィットネス計画のもと、このウインガーはシーズン終盤の重要な役割を担うことが期待されている。
