「彼は気づく必要がある！」－ウェストハムでアダマ・トラオレがウェイトトレーニング禁止に、ヌノ・エスピリト・サント監督が明かす

身体的な見出しとは裏腹に、トラオレのウェストハム先発への定着は段階的なものだった。 スペイン人選手はアクセル・ディサシやタティ・カステジャノスと共に、活発な1月の補強の一環として加入し、主に途中出場でインパクトを与える役割を担ってきた。これまでの唯一の先発出場はバートン・アルビオンとの激闘を制したFAカップ戦であり、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプールとのプレミアリーグ戦では、チームの戦術体系に順応する過程で全てベンチからの出場に留まっている。

ヌノ監督は忍耐強く、トラオレがレギュラーの座を掴むには好調な選手を追い抜く必要があると認めている。「彼はチームのダイナミクスの中で多くのことを理解しなければならない」と監督は説明した。「しかしもちろん、彼の前にはジャロッド・ボウエンとサマービルという絶好調の2選手が控えている。トラオレはチャンスが来ることを理解するだけの忍耐強さを持っている」