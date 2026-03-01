Getty
「彼は毎週2ゴールを決める」－バイエルンがクラシカーで2得点したハリー・ケインにジョシュア・キミッヒが感嘆
ケインの貢献はほぼ日常的なものとなった
この一戦はドイツの二大強豪による名勝負となり、ハイステークスなスペクタクルとの評判に違わぬ内容だった。ドルトムントはホームで奮闘したが、最終的にはヴィンセント・コンパニー率いるチームの冷徹な戦術の前に屈した。 キミッヒにとって、ケインの先発起用は戦術を超えた確固たる優位性となり、この高圧的な国内ライバル戦ではキックオフ前から王者チームに心理的優位をもたらす。ケインの貢献はほぼ日常的でありながら、なおも驚異的だ。ドルトムント戦での2得点も、クラブにとって最も重要な局面で一貫して結果を出しているこのイングランド人選手の今季における最新の活躍に過ぎない。
キミッヒ、ケインに圧倒される
試合終了のホイッスルが鳴った後、ストライカーの影響力を振り返り、呆然としたジョシュア・キミッヒは記録を塗り替えたフォワードを絶賛した。キミッヒはbeIN SPORTSにこう語った。「我々にとって非常に重要な勝利だった。 もちろん、誰がマン・オブ・ザ・マッチかはさほど重要ではない。ハリーは信じられない選手だ。彼は毎週のように2ゴールを決める。我々にとって彼のような選手がいることは非常に重要だ。得点力だけでなく、彼がチームを牽引する方法、自ら前に出る姿勢、勝利と結果に対する責任を自ら引き受けようとする姿勢がそうさせる。彼のような選手がチームにいることは、集団にとって本当に重要なことだ」
コンパニー指揮下のバイエルンの攻撃的進化
ケインの個人技に注目が集まる一方で、彼とチームメイトとの相乗効果がますます顕著になっている。キミッヒら選手は世界クラスの攻撃の起点を得て活躍し、チームの戦術構造はストライカーの多様な強みを最大限に引き出すように設計されているようだ。コンパニー監督率いるチームは、特に重要なアウェーゲームにおいて、過去のシーズンではしばしば欠けていた粘り強さを見せている。
ドイツ王者候補の今後の道程は依然として険しいが、ケインがこの調子なら、彼らに賭けない者はほとんどいないだろう。シーズンが最も重要な局面を迎えるにつれ、スター選手のコンディションと調子が最大の関心事となる。 しかし現時点では、バイエルンのロッカールームはただこの光景を楽しんでいる。キミッヒの発言が示すように、ピッチに立つほぼ毎回のように2得点を挙げるストライカーと共闘できることは、彼らにとって当然とは思えない特権なのだ。
バイエルンの精神的な強さと優勝への意欲
個人の輝きを超え、この勝利はプレッシャーに屈しないバイエルンの強靭さを示した。ドルトムントに追いつかれた後、アウェーチームは試合終了間際に再びリードを奪い返すために必要なメンタリティを見せた。ブンデスリーガ首位で11ポイントのリードを築いた今、優勝争いは終盤に差し掛かっているように見えるが、キミッヒはチーム内に慢心は一切ないと断言する。 「我々は決して手を緩めない。これほどの差を逆転された前例など存在しない」
