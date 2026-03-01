「彼は毎週2ゴールを決める」－バイエルンがクラシカーで2得点したハリー・ケインにジョシュア・キミッヒが感嘆

ケインの個人技に注目が集まる一方で、彼とチームメイトとの相乗効果がますます顕著になっている。キミッヒら選手は世界クラスの攻撃の起点を得て活躍し、チームの戦術構造はストライカーの多様な強みを最大限に引き出すように設計されているようだ。コンパニー監督率いるチームは、特に重要なアウェーゲームにおいて、過去のシーズンではしばしば欠けていた粘り強さを見せている。

ドイツ王者候補の今後の道程は依然として険しいが、ケインがこの調子なら、彼らに賭けない者はほとんどいないだろう。シーズンが最も重要な局面を迎えるにつれ、スター選手のコンディションと調子が最大の関心事となる。 しかし現時点では、バイエルンのロッカールームはただこの光景を楽しんでいる。キミッヒの発言が示すように、ピッチに立つほぼ毎回のように2得点を挙げるストライカーと共闘できることは、彼らにとって当然とは思えない特権なのだ。