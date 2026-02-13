Getty Images Sport
彼は残留！レアル・マドリードの獲得はならなかった。デイオット・ウパメカノが長期契約延長にサインし、移籍懸念を払拭した。
ウパメカノ獲得失敗でマドリードは方針転換を余儀なくされる
このニュースにより、ミュンヘンでは数カ月にわたる緊張状態が終結しました。クラブ幹部は、守備の要であるこの選手が契約最終年を迎えることを防ぐため、精力的に活動してきました。契約が夏に満了を迎えるにつれ、レアル・マドリードとパリ・サンジェルマンの両方が彼に接近していると報じられていましたが、バイエルンは守備の安定を維持するために「針の穴」をうまくくぐり抜けたのです。 2021年にRBライプツィヒから加入したウパメカノは、バイエルンでの在籍期間中にすでに3度のブンデスリーガ優勝を経験している。
マドリードにとって、この契約延長は、彼らが望んでいた移籍戦略の重大な失敗を意味します。フロレンティーノ・ペレス会長は、最近負傷者続出のディフェンス陣を強化する理想的な候補として、ウパメカノを指名していたと報じられています。契約期間が終了間近だったため、ロス・ブランコスは、アントニオ・ルディガーやキリアン・ムバペの獲得と同様、移籍金を支払うことなく彼の獲得を希望していました。
ウパメカノの市場離脱を受け、レアルはボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベック獲得に注力すると見られる。ドイツ代表DFはサンティアゴ・ベルナベウの新たな最優先ターゲットとなったが、移籍金は5000万ユーロを超える見込みだ。マドリードの失策はバイエルンの利益となり、ヴィンセント・コンパニー監督の下で「不可欠な存在」となった選手を保持し続けることとなった。
引っ越しがすべてを露呈した
契約交渉は時に困難を極めたと伝えられる中、ウパメカノの意向を示す重大な手がかりが昨年末に浮上した。フランス人選手が市内の高級住宅街グルンヴァルト地区へ移住し、チームメイトのヨシュア・キミッヒやレオン・ゴレツカと近所同士になるという報道が流れたのだ。このような行動は、マドリードやパリへの移籍を準備する選手というより、長期滞在を決意した選手の姿勢を示唆していた。
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルは以前、選手が不当な要求や最後通告をしているという見方を否定していた。エベルはそうした報道を「ナンセンス」と断じ、交渉過程を通じて対話は常にプロフェッショナルなものであったと主張した。6500万ユーロの違約金条項や約1600万ユーロの年俸パッケージを巡る意見の相違が噂されたにもかかわらず、両者は最終的に合意点を見出し、このディフェンダーがミュンヘンの中核選手として残留することを確実にした。
ウパメカノ、バイエルンで欧州制覇を目指す
ウパメカノは5年前の加入以来、バイエルンで公式戦180試合に出場し、欧州サッカー界で最も身体能力に優れたディフェンダーの一人としての地位を確立した。在籍期間中には不安定なプレーも見られたが、その回復力とボール扱いの能力は、クラブが採用するハイライン戦術に完璧に適合している。彼の契約延長は、欧州での支配力を再構築しようとするバイエルンが主力選手を確保する一連の流れに沿ったものだ。
「バイエルンに残留し、このチームでプレーを続けられることを本当に嬉しく思う。我々は素晴らしいチームと素晴らしい監督を持っている」と彼は語った。「共に大きな目標を掲げている。人生において重要なのは常にメンタリティだ。私はチームメイトのために、全てのトレーニングで全力を尽くす。毎試合無失点に抑え、バイエルンと共に可能な限り多くのタイトルを獲得したい」
バイエルン理事会による意向表明
契約更新の成功はバイエルン首脳陣、特にマックス・エベルとクリストフ・フロイントにとって大きな勝利だ。 クラブは現在、複数の主力選手との「契約パズル」を管理中であり、ウパメカノの確保は、ダヴィド・アラバのようなスター選手が無償で去る事態の再発を防いだ。27歳の全盛期の選手を縛り付けることで、バイエルンはプレミアリーグやラ・リーガの強豪クラブの誘いを退けられる「移籍先としてのクラブ」であり続けるというメッセージを発信した。
この契約延長は、クラブと選手代理人との「意思疎通の断絶」という荒唐無稽な噂に決定的な終止符を打った。「針の穴」を無事に通過したバイエルンは、マヌエル・ノイアーやセルジュ・ニャブリの将来を含む他の喫緊の課題に注力できる。しかし今日の見出しは明確だ：ウパメカノは当分の間バイエルン選手であり、レアル・マドリードは他を探さねばならない。
バイエルンの移籍責任者マックス・エベルは次のように述べた。「ダヨ・ウパメカノは我々のチームにおいて、契約延長を果たせたもう一人の中心選手だ。チームには核となる選手が必要であり、我々はダヨという次の核を手に入れた。重要なのは誰を獲得するかではなく、誰を育成するかだ。ダヨはバイエルンでトップクラスの国際選手へと成長した。共に歩む未来を楽しみにしている」
