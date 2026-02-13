彼は残留！レアル・マドリードの獲得はならなかった。デイオット・ウパメカノが長期契約延長にサインし、移籍懸念を払拭した。

このニュースにより、ミュンヘンでは数カ月にわたる緊張状態が終結しました。クラブ幹部は、守備の要であるこの選手が契約最終年を迎えることを防ぐため、精力的に活動してきました。契約が夏に満了を迎えるにつれ、レアル・マドリードとパリ・サンジェルマンの両方が彼に接近していると報じられていましたが、バイエルンは守備の安定を維持するために「針の穴」をうまくくぐり抜けたのです。 2021年にRBライプツィヒから加入したウパメカノは、バイエルンでの在籍期間中にすでに3度のブンデスリーガ優勝を経験している。

マドリードにとって、この契約延長は、彼らが望んでいた移籍戦略の重大な失敗を意味します。フロレンティーノ・ペレス会長は、最近負傷者続出のディフェンス陣を強化する理想的な候補として、ウパメカノを指名していたと報じられています。契約期間が終了間近だったため、ロス・ブランコスは、アントニオ・ルディガーやキリアン・ムバペの獲得と同様、移籍金を支払うことなく彼の獲得を希望していました。

ウパメカノの市場離脱を受け、レアルはボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベック獲得に注力すると見られる。ドイツ代表DFはサンティアゴ・ベルナベウの新たな最優先ターゲットとなったが、移籍金は5000万ユーロを超える見込みだ。マドリードの失策はバイエルンの利益となり、ヴィンセント・コンパニー監督の下で「不可欠な存在」となった選手を保持し続けることとなった。