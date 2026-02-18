「彼は機械だ！」―ルイス・ディアス、ハリー・ケインのチームメイトであることを誇りに思う。元リヴァプール選手がバイエルン・ミュンヘンにおけるストライカーの驚異的な影響力を明かす

ディアスは昨夏、リバプールからバイエルンに移籍し、移籍金は約7000万ユーロと報じられ、4年契約を結んだ。バイエルンの歴史的な偉大な選手たちの後継者となることは、特にリバプールに支払われた高額な移籍金を考慮すると、大きな金銭的プレッシャーを伴う。しかしディアスは、数字がピッチ上のパフォーマンスを左右させることを決して許さないと決意している。

「契約したその日に、ジャーナリストから移籍金について問われたんだ。『史上最高額の選手の一人だ』とかね」と彼は語る。「その時はこう答えた。『クラブが私を必要とするなら、ピッチで結果で応えるだけだ』。そのことで自らにプレッシャーをかけたり、『今すぐ最高の選手にならなきゃ』と思ったりするつもりはなかった」 いや、今も昔もチームが全てだ。まずは一歩一歩、チームに馴染み、自分の役割を果たすことに集中したかった。良い試合もいくつか経験し、数ヶ月経った今、ずっと居心地が良くなったと言える」

移籍には障壁も伴った。特にピッチ外では、マージーサイドからミュンヘンへの文化的な変化が家族にとっての課題となった。「バイエルンからオファーがあった時、この移籍を選ぶと最初から決めていた」とディアスは続けた。「長年クラブを知り、そこで何が待っているか理解していたからこそ、誇りに思った。 素晴らしい決断だった——信じられないほど偉大なチームへの決断だ。新しい場所に行く時、当然ベストを尽くし、居心地の良さを感じたいものだ。選手にとって、そして家族にとって、幸せであることが最も重要だ。ここに来るのはまさに正解だった。ここで信じられないほど素晴らしいサッカー選手たちと出会い、優れたインフラと素晴らしい練習場を備えたクラブを見つけられることは明らかだった。 その点については疑いもなかった。私と家族にとって最も困難だったのは、そして今もそうだが、言語の問題だ…しかし、ここには非常にうまく馴染めること、リバプール時代と同様にチームの成功に自分の役割を果たせることは分かっていた。FCバイエルンは私を信頼してくれた。私はピッチ上でその信頼に応えようとしている。」

