Getty Images Sport
翻訳者：
「彼は機械だ！」―ルイス・ディアス、ハリー・ケインのチームメイトであることを誇りに思う。元リヴァプール選手がバイエルン・ミュンヘンにおけるストライカーの驚異的な影響力を明かす
ハリー・ケインの影響
29歳の彼はドイツの強豪クラブ加入後、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグで得点とアシストの両面で驚異的な活躍を見せ、自身16得点を挙げるとともに、ヴィンセント・コンパニー監督率いる好調なチームにさらに11アシストを記録した。完璧なデビューシーズンの鍵はケインとの連携にあり、コロンビア人選手はこれまでにイングランド人選手に驚異の10アシストを供給している。 ケインは全大会通算わずか35試合で41得点を記録し、ブンデスリーガの巨人が全戦線で戦い続ける原動力となっている。
プレミアリーグ時代には何度も対戦してきたイングランド代表キャプテンと共闘する機会は、新たな発見をもたらした。
「ハリーとマイケル［オリゼ］と同じチームでプレーできるのは誇りだ」とコロンビア代表はスカイスポーツに語った。「技術的に本当に素晴らしい。例えばハリーは、あらゆることを完璧にこなす。彼は私を大いに驚かせた。イングランドで彼のプレーは見ていた。我々はトッテナムとも何度も対戦したからだ。だが敵として見るのと、 毎日一緒にロッカールームを共有し、練習場で共に過ごすこと…そして彼がチームのためにどう働き、どう動き、どう深く下がってボールを要求し、そしてもちろん、どうゴールを決めるかを見ることは別物だ。彼はまさに機械だ。本当に全てを完璧にこなす。この攻撃陣の一員であることに、私は非常に誇りを感じている」
- Getty Images Sport
マイケル・オリゼへの高い評価
ドイツで輝かしい2年目を迎えているオリゼは、技術力と守備での働きぶりでディアスから絶賛されている。ディアスはこう説明した。「マイケルは1対1で相手を圧倒する。技術が非常に高く、決定的な差を生む。彼は静かな性格だ。 ピッチ上では非常にコミュニケーションが活発だ。多くの助言をくれ、細かい点にも気を配り、時には『おい、こうやって守ろう、ああやって守ろう』と指示も出す。こうした細かい配慮が選手としての成長を促し、安心感をもたらす。繰り返すが、こうした選手たちとプレーできるのは信じられないほど素晴らしいことだ」
価格に見合う価値がある
ディアスは昨夏、リバプールからバイエルンに移籍し、移籍金は約7000万ユーロと報じられ、4年契約を結んだ。バイエルンの歴史的な偉大な選手たちの後継者となることは、特にリバプールに支払われた高額な移籍金を考慮すると、大きな金銭的プレッシャーを伴う。しかしディアスは、数字がピッチ上のパフォーマンスを左右させることを決して許さないと決意している。
「契約したその日に、ジャーナリストから移籍金について問われたんだ。『史上最高額の選手の一人だ』とかね」と彼は語る。「その時はこう答えた。『クラブが私を必要とするなら、ピッチで結果で応えるだけだ』。そのことで自らにプレッシャーをかけたり、『今すぐ最高の選手にならなきゃ』と思ったりするつもりはなかった」 いや、今も昔もチームが全てだ。まずは一歩一歩、チームに馴染み、自分の役割を果たすことに集中したかった。良い試合もいくつか経験し、数ヶ月経った今、ずっと居心地が良くなったと言える」
移籍には障壁も伴った。特にピッチ外では、マージーサイドからミュンヘンへの文化的な変化が家族にとっての課題となった。「バイエルンからオファーがあった時、この移籍を選ぶと最初から決めていた」とディアスは続けた。「長年クラブを知り、そこで何が待っているか理解していたからこそ、誇りに思った。 素晴らしい決断だった——信じられないほど偉大なチームへの決断だ。新しい場所に行く時、当然ベストを尽くし、居心地の良さを感じたいものだ。選手にとって、そして家族にとって、幸せであることが最も重要だ。ここに来るのはまさに正解だった。ここで信じられないほど素晴らしいサッカー選手たちと出会い、優れたインフラと素晴らしい練習場を備えたクラブを見つけられることは明らかだった。 その点については疑いもなかった。私と家族にとって最も困難だったのは、そして今もそうだが、言語の問題だ…しかし、ここには非常にうまく馴染めること、リバプール時代と同様にチームの成功に自分の役割を果たせることは分かっていた。FCバイエルンは私を信頼してくれた。私はピッチ上でその信頼に応えようとしている。」
- Getty Images Sport
ヴィルツの噂を振り返って
現在のチームの成功にもかかわらず、ディアスはクラブが元バイエル・レバークーゼンの新星フロリアン・ヴィルツの獲得に動いていた件についても質問を受けた。ヴィルツは最終的にバイエルンを拒否しリヴァプールへ移籍したが、困難なデビューシーズンの中で多くの批判に直面している。この状況について、ウィングは特徴的な謙虚さでこう述べた。「フロリアンが結局ここに来られなかったのには理由があったのだろう。今、私がここにいる。神に感謝する、そうなったことを。 私はこの結果を心から喜んでいる」
バイエルンが主要タイトル獲得に向けて確実に前進する中、コロンビア人選手のチームへの統合は完璧に見える。彼の「機械」のようなチームメイトへの謙虚な姿勢と自身の移籍金に対する考え方は、クラブの哲学に完全に合致した選手であることを示唆している。シーズン序盤の彼の調子から判断すれば、リヴァプールのサポーターにとっての損失は、再び大陸制覇を目指すバイエルンにとっての大きな利益と言えるだろう。
広告