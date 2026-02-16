「彼は最高の状態である必要がある」－バイエルン・ミュンヘン首脳がマヌエル・ノイアーの将来に言及。ドイツの巨人が「伝説的」ゴールキーパーとの新契約を検討中

ゴールキーパーの状況は流動的だが、バイエルンはディフェンスの基盤を固め、ダヨ・ウパメカノと2030年までの長期契約を締結した。エベルルは交渉が困難だったと認めつつも、現代の移籍市場におけるコスト高騰を回避するために必要だったと説明。バイエルンの最高責任者は、欧州他クラブが支払う驚異的な移籍金を根拠に、自クラブの主力選手への大規模投資を正当化した。

「交渉は確かに容易ではありませんでしたが、そもそも交渉が容易であることはめったにありません」と彼は語った。「常に、双方に調整すべき問題、要望、期待があります。ダヨットが契約延長を希望していることは最初から明らかでした。あとは解決策を見つけるだけでした。そして、私たちは成功したのです」

エーベル氏はさらに次のように付け加えています。「もちろん、契約延長には費用がかかります。しかし、ジョシュア・キミッヒ、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デービス、ダヨ・ウパメカノといった質の高い選手を購入しなければならない場合、その費用はさらに高くなります。たとえ、そのような選手を見つけられたとしても。例えば、レンヌのジェレミー・ジャケは、我々にとって素晴らしい選手だったでしょう。 しかし、彼が 19 歳で 7000 万ユーロという移籍金でリバプールへ移籍すると知ったとき、私たちはバイエルン・ミュンヘンにとって最善の策は何かを考えなければなりませんでした。そして、私たちの答えは、ダヨットの契約延長を追求することでした。彼はクラブをよく知っており、絶好調で、世界最高のセンターバックの一人です。 スポーツ面でも財政面でも、これは正しい決断だ。だからこそ私はこれを『内部移籍』と呼んでいるのだ」