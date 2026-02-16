Getty Images Sport
「彼は最高の状態である必要がある」－バイエルン・ミュンヘン首脳がマヌエル・ノイアーの将来に言及。ドイツの巨人が「伝説的」ゴールキーパーとの新契約を検討中
パフォーマンスが感情に勝る
ノイアーの将来を巡る不透明感はドイツ国内で大きな議論を巻き起こしており、多くの声がクラブに契約延長を促している。マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンがバルセロナとジローナで苦戦していることから、ワールドカップに向けた代表復帰の可能性すら示唆されている。
契約延長の具体的な条件について、エーベルルはノイアーがベテランであるにもかかわらず、クラブの期待値が依然として非常に高いことを明言した。「彼はトップレベルでプレーできる能力が求められます——まさに現在のように。来シーズンもそれが継続される必要があります」とエーベルルはSport1に説明した。「重要なのはマヌエル自身の気持ち、彼が望むかどうか、そしてもう1年そのパフォーマンスを発揮できると自覚しているかどうかです。 40歳目前でありながら、彼は今なお欧州トップクラスのゴールキーパーだ」
スポーツディレクターは、モチベーションに関する率直な対話が不可欠だと強調した。「もちろん継続が必要だ。彼のモチベーションや緊張感について話し合わなければならない。クラブとしてそれを期待しており、彼と共にその答えを見つけたい」選手本人はシーズン終盤に改めて考える意向を示しているが、クラブはポジションの安定性を確保するため、既に長期的な選択肢を検討している。
後継者計画とヨナス・ウルビグ要因
ノイアーの象徴的な存在にもかかわらず、バイエルンはすでに主将後継体制の準備を進めている。ヨナス・ウルビグの台頭によりクラブは有望な後継候補を得ており、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは最近、ノイアーが若手守護神の育成に積極的に関与していることを明かした。この内部昇格計画により、バイエルンの巨人は移籍市場での慌てた補強を回避できる。
エベル氏は、現在契約しているさまざまな選択肢が、クラブを有利な立場に置いていると確信している。「マヌエルは、通常の『内部移籍』ではなく、伝説的な存在です。そして、彼は非常に決定的なポジションであるゴールキーパーを務めています」とエベル氏は付け加えた。 「マヌエルをナンバー1とし、その背後にヨナス・ウルビッグ、経験豊富なスヴェン・ウルライヒ、そしてVfBシュトゥットガルトにまだレンタル移籍中のアレクサンダー・ヌーベルがいることで、我々のゴールキーパーの状況は安定している。我々は開発を追いかける必要はなく、関係者全員と落ち着いて話し合うことができる。そして、まず最初に話し合うべき相手はマヌエルだ」
エベルが市場の「過剰」を批判する中、ウパメカノが契約にサイン
ゴールキーパーの状況は流動的だが、バイエルンはディフェンスの基盤を固め、ダヨ・ウパメカノと2030年までの長期契約を締結した。エベルルは交渉が困難だったと認めつつも、現代の移籍市場におけるコスト高騰を回避するために必要だったと説明。バイエルンの最高責任者は、欧州他クラブが支払う驚異的な移籍金を根拠に、自クラブの主力選手への大規模投資を正当化した。
「交渉は確かに容易ではありませんでしたが、そもそも交渉が容易であることはめったにありません」と彼は語った。「常に、双方に調整すべき問題、要望、期待があります。ダヨットが契約延長を希望していることは最初から明らかでした。あとは解決策を見つけるだけでした。そして、私たちは成功したのです」
エーベル氏はさらに次のように付け加えています。「もちろん、契約延長には費用がかかります。しかし、ジョシュア・キミッヒ、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デービス、ダヨ・ウパメカノといった質の高い選手を購入しなければならない場合、その費用はさらに高くなります。たとえ、そのような選手を見つけられたとしても。例えば、レンヌのジェレミー・ジャケは、我々にとって素晴らしい選手だったでしょう。 しかし、彼が 19 歳で 7000 万ユーロという移籍金でリバプールへ移籍すると知ったとき、私たちはバイエルン・ミュンヘンにとって最善の策は何かを考えなければなりませんでした。そして、私たちの答えは、ダヨットの契約延長を追求することでした。彼はクラブをよく知っており、絶好調で、世界最高のセンターバックの一人です。 スポーツ面でも財政面でも、これは正しい決断だ。だからこそ私はこれを『内部移籍』と呼んでいるのだ」
移転戦略と今後の道筋
エベルはまた、選手代理人の影響力拡大にも言及し、近年エージェント業務の「行き過ぎ」が著しく増加したことを認めた。自身の在任期間を振り返り、現在のチームの安定性と、クラブが優位な立場から夏の移籍市場を計画できる能力に満足感を示した。
「こうした過剰な動きは特に近年、著しく増加しており、外部要因が影響を及ぼすこともある。しかし原則として我々はそれらを無視できる。交渉の席に着く者たちは現状と議論内容を把握している。あなたが言及したような雑音は、交渉内容と同様に慎重に管理する必要がある」
さらに彼は続けた。「空腹状態で買い物に行くのは常に悪いことだ。我々が現在確保した補強と契約延長により、余裕を持って周囲を見渡せる。特定の分野での戦力強化には常に興味があるが、以前のような激しいプレッシャーはなくなった。選択的かつ戦略的に補強を進められる」
