Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

「彼は敷地内に入らなかった」－MLS、インテル・マイアミのリオネル・メッシは規定違反なしと調査結果を発表

MLSは、インテル・マイアミのシーズン開幕戦（LAFC戦）後に憶測を呼んだ一件について内部調査を実施した結果、リオネル・メッシがリーグ規定に違反しなかったと判断した。ソーシャルメディアで拡散された動画にはメッシが審判控室エリアに入る様子が映っているように見えたが、MLSとプロフェッショナル・レフェリー・オーガニゼーション（PRO）は、当該エリアが制限区域ではなく、メッシが審判団の施設にアクセスしなかったことを確認した。

    どうしたの？

    MLSカップのディフェンディングチャンピオンであるマイアミは、ロサンゼルスのLAメモリアルコロシアムで75,000人以上のファンが見守る中、悔しい敗戦でシーズンをスタートしました。LAFCは38分にデビッド・マルティネスのゴールで先制し、73分にデニス・ブアンガが追加点を決め、94分にネイサン・オルダスが試合を決定的なものにしたため、そのリードを最後まで守りきりました。

    試合終了直後、メッシがチームメイトのルイス・スアレスに制止されながら審判のロッカールームに入ろうとしているように見える映像が流出した。MLS 関係者は GOAL に対し、メッシは許可されていない場所には入っておらず、彼が入ったドアは審判のロッカールームや立ち入り禁止区域ではなかったことを確認した。

    PROが応答します

    プロフェッショナル・レフェリー・オーガニゼーション（PRO）の広報責任者クリス・リベットは、メッシを擁護し、アルゼンチン代表選手がロッカールームに入らなかったと述べた。

    「試合関係者と話し合った結果、彼が施設内に入らなかったことを確認できる」とリベットはESPNに語った。

    一方、インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督は試合後、この件について知らないと述べた。

    「いや、いや、何も見ていない」と監督は語った。「試合が終わってからロッカールームに入ったのが実情だ」



  • 報告書は提出されていない

    MLS関係者はまた、GOALに対し、審判団がメッシに対する報告書を提出していないことを確認した。

    次に何が来るのか？

    メッシとインター・マイアミは、3月1日にMLSシーズン第2戦としてオルランド・シティを訪れ、再び試合に臨みます。

