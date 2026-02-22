Getty Images Sport
「彼は敷地内に入らなかった」－MLS、インテル・マイアミのリオネル・メッシは規定違反なしと調査結果を発表
どうしたの？
MLSカップのディフェンディングチャンピオンであるマイアミは、ロサンゼルスのLAメモリアルコロシアムで75,000人以上のファンが見守る中、悔しい敗戦でシーズンをスタートしました。LAFCは38分にデビッド・マルティネスのゴールで先制し、73分にデニス・ブアンガが追加点を決め、94分にネイサン・オルダスが試合を決定的なものにしたため、そのリードを最後まで守りきりました。
試合終了直後、メッシがチームメイトのルイス・スアレスに制止されながら審判のロッカールームに入ろうとしているように見える映像が流出した。MLS 関係者は GOAL に対し、メッシは許可されていない場所には入っておらず、彼が入ったドアは審判のロッカールームや立ち入り禁止区域ではなかったことを確認した。
PROが応答します
プロフェッショナル・レフェリー・オーガニゼーション（PRO）の広報責任者クリス・リベットは、メッシを擁護し、アルゼンチン代表選手がロッカールームに入らなかったと述べた。
「試合関係者と話し合った結果、彼が施設内に入らなかったことを確認できる」とリベットはESPNに語った。
一方、インター・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督は試合後、この件について知らないと述べた。
「いや、いや、何も見ていない」と監督は語った。「試合が終わってからロッカールームに入ったのが実情だ」
報告書は提出されていない
MLS関係者はまた、GOALに対し、審判団がメッシに対する報告書を提出していないことを確認した。
次に何が来るのか？
メッシとインター・マイアミは、3月1日にMLSシーズン第2戦としてオルランド・シティを訪れ、再び試合に臨みます。
