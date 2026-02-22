MLSカップのディフェンディングチャンピオンであるマイアミは、ロサンゼルスのLAメモリアルコロシアム で75,000人以上のファンが見守る中、悔しい敗戦でシーズンをスタートしました。LAFCは38分にデビッド・マルティネスのゴールで先制し、73分にデニス・ブアンガが追加点を決め、94分にネイサン・オルダスが試合を決定的なものにしたため、そのリードを最後まで守りきりました。

試合終了直後、メッシがチームメイトのルイス・スアレスに制止されながら審判のロッカールームに入ろうとしているように見える映像が流出した。MLS 関係者は GOAL に対し、メッシは許可されていない場所には入っておらず、彼が入ったドアは審判のロッカールームや立ち入り禁止区域ではなかったことを確認した。