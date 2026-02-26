Getty Images Sport
「彼は引退すべきだ」―アルゼンチンで元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手にブーイングが浴びせられる中、エディンソン・カバーニに引退を迫る厳しい声
ボカの沸点：苦戦するカバニにサポーターが反発
ボカ・ジュニアーズが金曜日にラシン・クラブと0-0で引き分けた試合で、事態は沸点に達した。9月以来の先発出場を果たしたカバーニは、自チームのサポーターからブーイングを浴びた後、月曜日のギムナシア・チビルコイとのカップ戦ではメンバーから完全に外された。2023年8月にクラブ加入以来、このベテランストライカーの得点力は明らかに低下している。 2024年はまずまずの成績を残したものの、2025年にはわずか5得点に急減。2026シーズンはリハビリの悪夢と化し、長期離脱後の復帰後、出場はわずか2試合に留まっている。
アルゼンチンのレジェンドが引退を表明
批判の声はスタンドだけに留まらない。1986年ワールドカップ優勝を果たしボカでもタイトルを獲得したアルゼンチンサッカーの象徴、オスカル・ルゲリは、カバニに対し「今こそ引退してレガシーを守れ」と訴えた。ルゲリは、カバニのような名選手がこれほど軽んじられる姿に失望を表明した。 マルカ紙の取材に応じた元DFは、40歳に迫るストライカーの現状と身体能力について、妥協のない評価を下した。
「彼はプレーを止めるべきだ」とルッジェーリはきっぱりと述べた。「これほどの偉大なキャリアを持つスター選手が（ブーイングで）侮辱されるのは罪だ。 彼とは2、3度会っただけだが、彼の姿を見るのは胸が痛む。今のアルゼンチンで40歳でプレーするのは厳しい。彼が引退を決断しないのは、状況を好転させて去りたいという思いからだろう」
絶え間ない負傷に悩まされたキャリア
統計はカバニの身体能力の低下を厳しく映し出している。 2023年2月以降、このフォワードは13回の別々の負傷に見舞われ、合計36試合を欠場している。これはほぼリーグ戦1シーズン分に相当する。最近の苦戦は慢性的な腰痛に集中しており、今シーズンの大半を戦線離脱状態に追い込んでいる。今月プラテンセ戦で一時的に途中出場したものの、かつて彼のプレーを特徴づけた爆発的な運動能力は過去のものとなったことは明らかだ。
ルッジェーリは、こうした身体的後退がプロサッカーの要求に体が追いつけなくなった明確な兆候だと確信している。ワールドカップ優勝経験者は1月に懸念をこう語った。「彼が状況を好転させ、成功を収めたいと願っていることは承知している。ボカに来て成功したのだ。 しかし、身体が限界を迎えている以上、真剣に自分の可能性と向き合う必要がある。少しプレーしただけで、例えばゴールを決め損ねると、笑う者もいれば嘲る者もいる。彼は偉大な選手だからこそ、決断は我々ではなく彼自身が行うべきだ。もし身体がもう耐えられないなら、ここが限界だと自ら判断しなければならない」
レガシー対さらなる渇望
クラブと代表で24の主要タイトルと458ゴールを記録したカバニは、もはや証明すべきことは何も残っていない。彼は12月に引退を発表し、パリ・サンジェルマンでの伝説的な活躍を頂点とする20年にわたる旅の終わりを認めたように見えた。しかし、ウルグアイ人選手は、40歳になっても競技を続けるという闘争心にあふれた決断を覆した。 元チームメイトのズラタン・イブラヒモビッチのような長寿を再現できるかどうかは、まだわからないが、優雅に引退すべきだというプレッシャーは高まっている。
ルッジェリ氏は、現在の道筋は、さらなる嘲笑を招くだけだと警告した。「彼のこれまでのキャリアから、これ以上何が得られるというのか？これは、彼の限界だと言っているようなものだ。彼は何も借りはない。彼はやってきて、それを成し遂げようとしたが、身体的にそれができなかった」とルッジェリ氏は結論付けた。 「しかしこうした事態が起こるたびに、彼が再始動しようとした瞬間に何かが起きることに気づいてほしい。これらはサッカーが彼に送るシグナルだ。我々サッカー選手が下す最も困難な決断――『ここまでが限界だ』と認める決断を迫られているのだ」
