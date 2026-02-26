「彼は引退すべきだ」―アルゼンチンで元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手にブーイングが浴びせられる中、エディンソン・カバーニに引退を迫る厳しい声

クラブと代表で24の主要タイトルと458ゴールを記録したカバニは、もはや証明すべきことは何も残っていない。彼は12月に引退を発表し、パリ・サンジェルマンでの伝説的な活躍を頂点とする20年にわたる旅の終わりを認めたように見えた。しかし、ウルグアイ人選手は、40歳になっても競技を続けるという闘争心にあふれた決断を覆した。 元チームメイトのズラタン・イブラヒモビッチのような長寿を再現できるかどうかは、まだわからないが、優雅に引退すべきだというプレッシャーは高まっている。

ルッジェリ氏は、現在の道筋は、さらなる嘲笑を招くだけだと警告した。「彼のこれまでのキャリアから、これ以上何が得られるというのか？これは、彼の限界だと言っているようなものだ。彼は何も借りはない。彼はやってきて、それを成し遂げようとしたが、身体的にそれができなかった」とルッジェリ氏は結論付けた。 「しかしこうした事態が起こるたびに、彼が再始動しようとした瞬間に何かが起きることに気づいてほしい。これらはサッカーが彼に送るシグナルだ。我々サッカー選手が下す最も困難な決断――『ここまでが限界だ』と認める決断を迫られているのだ」