オライリーは2024年コミュニティ・シールドでデビューを果たし、シティで確固たる地位を築いたスター選手となった。現在はプロキャリア初の主要タイトル獲得を目指し、熱戦を繰り広げる優勝争いの毎分を楽しんでいる。

マンチェスター出身の彼は、長らく首位を走るアーセナルとの差を縮めていることについてこう語った。「我々はこの状況を楽しんでいる。一瞬一瞬を満喫している。1週間の休みをエネルギー補給に充て、次の週末（リーズ戦前）にもまた休みが控えている」

シティは優勝争いの術に精通しており、グアルディオラ監督はエティハドでの象徴的な在任期間中に6度の優勝を指揮してきた。今シーズンは時折の不安定さを乗り越え、ブルーズを再び国内タイトル争いに導いたことを彼は喜んでいる。

北東部のトップ4候補との厳しい試練を乗り越えたことについて、彼はこう語った。「非常に大きな（結果だ）。ニューカッスルは驚異的なチームだ。前線の身体能力とスピードは圧倒的だ。中盤のフィジカルも。本当にタフだったが、チームは信じられないほど素晴らしかった」

「選手の70％は（接戦となる）優勝争いを経験したことがない。私も選手ではない。だからこそこの状況を生き抜かねばならない。選手たちは毎試合がこうなることを理解している。特にホームでは残り5試合ある。今日の観客は今季最高だった。サポーターの熱狂は信じられないほどで、この素晴らしい人々やファンの指揮官であることに誇りを感じる。今は3日間の休息が必要だ。そしてリーズ戦に臨む」