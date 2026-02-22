Getty
「彼は完璧だ」―ニューカッスル戦で2得点のマンチェスター・シティのスター選手ニコ・オライリーにペップ・グアルディオラが感嘆
シティはニューカッスル相手に3点を奪い取った
グアルディオラ率いるチームは、アウェーで5000マイルの遠征をこなしたばかりのニューカッスルを迎え撃つにあたり、何らかの起爆剤を必要としていた。
シティは欧州戦での決勝トーナメント進出プレーオフを回避し、国内リーグ戦に備えて休養を取ることができた。ニューカッスルに激しく追い詰められたが、この活発な試合での得点はすべて開始27分以内に集中した。
オールラウンドなオライリーが中盤で注目を集める
オライリーはそのうち2点を記録し、イングランド代表のワールドカップ候補であるルイス・ホールの同点弾を挟む形で、最終的にシティに貴重な勝ち点3をもたらした。一部の人々には意外なヒーローだったかもしれないが、これまで主にサイドバックを務めてきた彼がより攻撃的なミッドフィルダーのポジションに押し上げられ、その活躍は監督にとって全く驚くべきことではない。
グアルディオラ監督は地元育ちのスター、オライリーについてTNTスポーツにこう語った。「ニコは中盤で我々が必要とするフィジカルをもたらしてくれる。彼は今や本来のポジションでプレーしている。常にそうしてきたが、彼は非常に完成度が高く、しかも若い。アカデミーがニコ、フィル［フォーデン］、リコ［ルイス］といった素晴らしい選手を輩出したことを本当に嬉しく思う」
元シティDFジョレオン・レスコットも、オライリーの活躍と複数のポジションをこなす能力を称賛した。 元センターバックはBBCスポーツにこう語った。「若手選手は出場機会を求めて『どこでもプレーします』と言うものだ。しかし、シーズン終盤という重要な局面で、これほど素晴らしいチームでチャンスを与えられた時、監督が彼のように試合に影響を与えると信頼しているからこそ、最適なポジションでプレーできる。これは彼に大きな自信を与えるだろう」
「彼は（スタメンから外せない存在に）なりつつあると思う。今日の2得点でそれが明白だが、過去の試合でも運動能力の高さを示してきた。チームが攻守の切り替えで足が止まった時、彼は素早く戻れることを証明した。今夜も相手ディフェンスの裏へ飛び込む動きが冴えていた」
スリリングなタイトル争い：オライリーは挑戦を楽しんでいる
オライリーは2024年コミュニティ・シールドでデビューを果たし、シティで確固たる地位を築いたスター選手となった。現在はプロキャリア初の主要タイトル獲得を目指し、熱戦を繰り広げる優勝争いの毎分を楽しんでいる。
マンチェスター出身の彼は、長らく首位を走るアーセナルとの差を縮めていることについてこう語った。「我々はこの状況を楽しんでいる。一瞬一瞬を満喫している。1週間の休みをエネルギー補給に充て、次の週末（リーズ戦前）にもまた休みが控えている」
シティは優勝争いの術に精通しており、グアルディオラ監督はエティハドでの象徴的な在任期間中に6度の優勝を指揮してきた。今シーズンは時折の不安定さを乗り越え、ブルーズを再び国内タイトル争いに導いたことを彼は喜んでいる。
北東部のトップ4候補との厳しい試練を乗り越えたことについて、彼はこう語った。「非常に大きな（結果だ）。ニューカッスルは驚異的なチームだ。前線の身体能力とスピードは圧倒的だ。中盤のフィジカルも。本当にタフだったが、チームは信じられないほど素晴らしかった」
「選手の70％は（接戦となる）優勝争いを経験したことがない。私も選手ではない。だからこそこの状況を生き抜かねばならない。選手たちは毎試合がこうなることを理解している。特にホームでは残り5試合ある。今日の観客は今季最高だった。サポーターの熱狂は信じられないほどで、この素晴らしい人々やファンの指揮官であることに誇りを感じる。今は3日間の休息が必要だ。そしてリーズ戦に臨む」
マンチェスター・シティ 2025-26シーズンの試合日程：次戦はリーズ遠征
シティはカラバオカップ決勝、FAカップ5回戦、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦にも進出しており、ニューカッスルとのさらなる対戦が控えている。次節は来週土曜日にエランド・ロードでのアウェー戦に臨む。
