「彼は失敗のことばかり話した」―アンヘル・ディ・マリア、元マンチェスター・ユナイテッド監督を痛烈批判「オールド・トラッフォードでの時間をクソみたいなものにした」

ディ・マリアは、自身の移籍に伴う大騒ぎが原因で注目を浴びたことを説明し、ユナイテッドでの孤独なシーズンについて容赦ない正直な評価を下した。「プレミアリーグ移籍時には誰よりも多くのユニフォームを売り上げたため、大きなプレッシャーを感じていた。あの年は本当にクソみたいなシーズンだった」と語った。

選手自身がファン・ハール監督と複雑な関係にあっただけでなく、妻のホルヘリーナ・カルドーソもマンチェスターでの生活に深く不満を抱いていた。実際、彼女はセサル・アグエロがマンチェスター・シティに移籍した際に見舞いに訪れた際、その地を嫌い、そもそも移住を望んでいなかった。 彼女は明かした。「マンチェスターには行きたくなかった。当時、私はアグエロの妻ジャニーナ・マラドーナと友達で、アンヘルがレアル・マドリードで数日休みを取った時に、マドリードからマンチェスターの彼の家に2、3日遊びに行ったの。

「最悪だった！全てが最悪で、家に着いた途端『じゃあね、もう帰るわ』って感じで。帰る時、彼に『どこの国でもいいから、イギリスだけは避けて』って言ったの」 ところが1年後、我々はイギリスにいた。最悪だった、クソみたいな場所だ。街を歩いていても、殺されるかどうかもわからない。女の子たちは皆、完璧にメイクして着飾っているのに、私は髪を束ねてノーメイクでいるんだから」

しかしアルゼンチン人はマンチェスターでの悪夢のようなシーズンに打ちひしがれることはなかった。PSGでは7年間で92ゴールを挙げ120アシストを記録し、数々のタイトルを獲得。さらにアルゼンチン代表では2021年と2024年のコパ・アメリカを制し、ついにワールドカップ優勝を果たした。決勝のフランス戦では決勝点を叩き出したのである。 38歳の彼は現在、故郷のクラブであるロサリオ・セントラルでキャリアの終盤を迎えている。