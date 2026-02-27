AFP
「彼は失敗のことばかり話した」―アンヘル・ディ・マリア、元マンチェスター・ユナイテッド監督を痛烈批判「オールド・トラッフォードでの時間をクソみたいなものにした」
ディ・マリアのマンチェスター・ユナイテッドでの苛立たしいシーズン
ディ・マリアは、マンチェスター・ユナイテッドでのデビュー戦、クイーンズ・パーク・レンジャーズを 4-0 で撃破した試合で、ゴールとアシストを記録し、素晴らしいスタートを切りました。次のレスター・シティ戦でもゴールとアシストを記録しましたが、この試合は 5-3 で敗戦に終わりました。 7試合目となるエバートン戦でも得点を挙げたが、その後調子を落とし、パリ・サンジェルマンへ移籍するまでに、わずか1得点しか挙げることができなかった。レッドデビルズでの32試合の出場では、4得点、11アシストという、非常に残念な結果に終わった。
また、自宅に居合わせたサッカー選手とその家族は、泥棒が家に侵入するというトラウマ的な事件にも見舞われた。しかし、彼が結果を残せず、すぐに移籍を望んだ最大の要因は、ルイ・ファン・ハール監督との関係の悪化だった。ファン・ハール監督は、ディ・マリアが試合中にボールを失うなどのミスをするたびに、彼を厳しく批判していた。
ディ・マリアと元チームメイトのアンドレ・エレーラは、アルゼンチン人選手のキャリアを追ったNetflixドキュメンタリー『Angel di Maria: Breaking down the Wall』（近日公開）で、この不幸な1年について語っている。
ディ・マリア：ファン・ハールは私のゴールについて言及しなかった
ディ・マリアは次のように語った。「我々は勝利を収め、私はアシストを決め、ゴールも挙げていた。だが彼はそのことには触れなかった。彼が話したがったのは、いつもミスについてだけだった。もちろん、ミスを認識し、そこから学ぶことは極めて重要だ。しかし、フォワードという私のポジションでは、常に挑戦している以上、ミスは避けられない。私の仕事は、常にアシストを狙い、ゴールを狙うことなのだ」
ヘレラ：手が付けられなくなった
元ユナイテッドMFのエレラ（5年間在籍）はこう付け加えた。「ファン・ハール監督は選手たちのプレーを分析する際、非常に批判的なタイプの指導者だった。アンヘルが1試合で3、4回のミスを犯すことを許容できないと考えるのは驚きだった。事態は手に負えないほど悪化していった」 チーム内の他の選手と比べて、監督は彼に対して格段に厳しい基準を適用しているように見えた。結局、そうした批判のすべてがアンヘルの自信を損なう結果となったと思う」
ディ・マリアはユナイテッドでプレッシャーに苦しんだ
ディ・マリアは、自身の移籍に伴う大騒ぎが原因で注目を浴びたことを説明し、ユナイテッドでの孤独なシーズンについて容赦ない正直な評価を下した。「プレミアリーグ移籍時には誰よりも多くのユニフォームを売り上げたため、大きなプレッシャーを感じていた。あの年は本当にクソみたいなシーズンだった」と語った。
選手自身がファン・ハール監督と複雑な関係にあっただけでなく、妻のホルヘリーナ・カルドーソもマンチェスターでの生活に深く不満を抱いていた。実際、彼女はセサル・アグエロがマンチェスター・シティに移籍した際に見舞いに訪れた際、その地を嫌い、そもそも移住を望んでいなかった。 彼女は明かした。「マンチェスターには行きたくなかった。当時、私はアグエロの妻ジャニーナ・マラドーナと友達で、アンヘルがレアル・マドリードで数日休みを取った時に、マドリードからマンチェスターの彼の家に2、3日遊びに行ったの。
「最悪だった！全てが最悪で、家に着いた途端『じゃあね、もう帰るわ』って感じで。帰る時、彼に『どこの国でもいいから、イギリスだけは避けて』って言ったの」 ところが1年後、我々はイギリスにいた。最悪だった、クソみたいな場所だ。街を歩いていても、殺されるかどうかもわからない。女の子たちは皆、完璧にメイクして着飾っているのに、私は髪を束ねてノーメイクでいるんだから」
しかしアルゼンチン人はマンチェスターでの悪夢のようなシーズンに打ちひしがれることはなかった。PSGでは7年間で92ゴールを挙げ120アシストを記録し、数々のタイトルを獲得。さらにアルゼンチン代表では2021年と2024年のコパ・アメリカを制し、ついにワールドカップ優勝を果たした。決勝のフランス戦では決勝点を叩き出したのである。 38歳の彼は現在、故郷のクラブであるロサリオ・セントラルでキャリアの終盤を迎えている。
