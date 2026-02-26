「彼は変わった」―ロベルト・マルティネスが、クリスティアーノ・ロナウドが1000ゴール達成目標を「気にしていない」理由を説明

しかし、マルティネス監督は、ロナウドの焦点はもはや得点数ではないと主張している。スカイベットが提供する「The Overlap」で、彼は次のように語った。「クリスティアーノは、私が 2023 年に就任して以来、模範的な存在です。彼は、皆の模範となるキャプテンです。したがって、私にとっては、これは非常に明白なことでした。そして、サッカーの面では、現在のクリスティアーノは、マンチェスター・ユナイテッドで初めてプレーした頃のクリスティアーノとは異なります。

彼はウイングではなく、非常に規律を重んじるタイプの選手でもありません。9番、つまりフィニッシャーです。特にペナルティエリア内では、ディフェンスラインの間を走り抜ける準備をしておく必要があります。彼は過去30試合で25ゴールを記録しました。

「千ゴール達成の話が出るが、彼はそんなことにこだわっていない。『1050ゴールと950ゴールで何が違う？ 俺は同じ選手だ』と感じている。今や彼は最終ライン付近で少し異なる存在になった。2人の選手を引きつけることでスペースを生み出し、より良い判断――攻めるべき時と控えるべき時――ができるようになったと自覚している。

確かに彼は変わった。25、26歳の頃のように背中を押される必要のある選手ではない。レアル・マドリードで出場試合数より得点数が上回る選手へと成長したのだ」