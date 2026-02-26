Getty Images
「彼は変わった」―ロベルト・マルティネスが、クリスティアーノ・ロナウドが1000ゴール達成目標を「気にしていない」理由を説明
ロナウド、通算965ゴールを突破し、なおも記録を更新中
ロナウドは前回出場したアル・ナセル戦で再び得点を挙げ、ホルヘ・ジーザス監督率いるチームはアル・ナジュマを5-0で下し9連勝を達成した。41歳の彼は現在通算965得点を記録しており、キャリアの晩年を迎えているにもかかわらず衰えを見せない。ロナウドは以前、輝かしいキャリアに幕を下ろす前に1000得点を達成したいと語っていた。
昨年12月にドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードで彼はこう語った。「プレーを続けるのは難しいが、モチベーションは高い。情熱は衰えず、続けたいと思っている。
「情熱は高く、続けたい。中東であれヨーロッパであれ、どこでプレーするかは問題ではない。常にサッカーを楽しむ気持ちがあり、続けたい。私の目標は分かっているだろう。トロフィーを勝ち取り、皆が知るあの数字（1000ゴール）に到達したい。怪我さえなければ、必ずその数字に到達する」
マルティネス、ロナウドは得点目標を「気にしていない」と語る
しかし、マルティネス監督は、ロナウドの焦点はもはや得点数ではないと主張している。スカイベットが提供する「The Overlap」で、彼は次のように語った。「クリスティアーノは、私が 2023 年に就任して以来、模範的な存在です。彼は、皆の模範となるキャプテンです。したがって、私にとっては、これは非常に明白なことでした。そして、サッカーの面では、現在のクリスティアーノは、マンチェスター・ユナイテッドで初めてプレーした頃のクリスティアーノとは異なります。
彼はウイングではなく、非常に規律を重んじるタイプの選手でもありません。9番、つまりフィニッシャーです。特にペナルティエリア内では、ディフェンスラインの間を走り抜ける準備をしておく必要があります。彼は過去30試合で25ゴールを記録しました。
「千ゴール達成の話が出るが、彼はそんなことにこだわっていない。『1050ゴールと950ゴールで何が違う？ 俺は同じ選手だ』と感じている。今や彼は最終ライン付近で少し異なる存在になった。2人の選手を引きつけることでスペースを生み出し、より良い判断――攻めるべき時と控えるべき時――ができるようになったと自覚している。
確かに彼は変わった。25、26歳の頃のように背中を押される必要のある選手ではない。レアル・マドリードで出場試合数より得点数が上回る選手へと成長したのだ」
ロナウドが得点後に復帰
ロナウドの得点ラッシュは一時的に止まった。ポルトガル代表のスター選手が、サウジ・プロリーグの移籍と財政をめぐる論争の中でストライキに入ったためだ。このフォワードは3試合を欠場したが、復帰後は直近4試合で3得点を挙げている。元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードの選手は、中東でのプレーを継続したい意向も強調した。
彼はこう語った。「ええ、とても満足している。何度も言っている通り、私はサウジアラビアに属している。この国は私と家族、友人たちを温かく迎えてくれた。ここで幸せだ。今後もここでプレーを続けたい」
「最も重要なのは、我々が前進し続けることだ。我々はトップに立っている。我々の仕事は勝利し、[タイトル争いのライバルに]プレッシャーをかけ続けることだ。状況は順調だ。我々は復活した。調子は良い。自信もある。試合ごとに。コンディションは上々だ。これからどうなるか見てみよう」
ロナウドは今夏、アル・ナスルと2027年まで有効な新契約を結んだ。
ロナウド、初のアル・ナセル優勝トロフィー目前？
ロナウドはアル・ナセルで主要タイトルを獲得できていないことで有名だが、今シーズンはその不振を終わらせたいと考えている。アル・ナセルはサウジ・プロリーグで優勝争いを続けており、23試合を終えた時点で首位に立ち、アル・ヒラルに2ポイント差をつけている。アル・ナセルの次の試合は土曜日、アル・ファイハ戦となる。
