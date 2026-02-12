「彼は交渉中だ」―ロドリの父がマンチェスター・シティのスター選手の将来について最新情報を提供、レアル・マドリード移籍の噂が流れる中

ロドリの将来は、マンチェスター・シティとの現行契約が2027年の満了に近づくにつれ、欧州サッカー界で長らく主要な話題となってきた。2019年にアトレティコ・マドリードから加入して以来、ペップ・グアルディオラの支配的な戦術の要となってきたこのスペイン代表選手は、レアル・マドリードの最優先獲得候補と報じられている。

マドリードでの表彰式で、ロドリの父アントニオ・エルナンデスは息子を巡る憶測に言及した。29歳の息子がマンチェスターで満足していることを強調しつつも、契約更新を保証するまでには至らなかった。「何か言ったら君を殺さなきゃならなくなるよ」とエルナンデスは記者団の追及に冗談めかして応じた。 「何も言えない。彼は今の環境に非常に満足している。おそらく（将来の所属先を）まだ知らないのだろう。交渉中だ。だが私は何も知らない。歴史はまだ書かれていない」