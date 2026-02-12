Getty Images Sport
「彼は交渉中だ」―ロドリの父がマンチェスター・シティのスター選手の将来について最新情報を提供、レアル・マドリード移籍の噂が流れる中
契約交渉とレアル・マドリードの噂
ロドリの将来は、マンチェスター・シティとの現行契約が2027年の満了に近づくにつれ、欧州サッカー界で長らく主要な話題となってきた。2019年にアトレティコ・マドリードから加入して以来、ペップ・グアルディオラの支配的な戦術の要となってきたこのスペイン代表選手は、レアル・マドリードの最優先獲得候補と報じられている。
マドリードでの表彰式で、ロドリの父アントニオ・エルナンデスは息子を巡る憶測に言及した。29歳の息子がマンチェスターで満足していることを強調しつつも、契約更新を保証するまでには至らなかった。「何か言ったら君を殺さなきゃならなくなるよ」とエルナンデスは記者団の追及に冗談めかして応じた。 「何も言えない。彼は今の環境に非常に満足している。おそらく（将来の所属先を）まだ知らないのだろう。交渉中だ。だが私は何も知らない。歴史はまだ書かれていない」
- Getty Images Sport
回復への長い道のり
ロドリの輝かしいキャリアにおいて、過去18ヶ月は最も困難な時期だった。2024年9月に深刻な十字靭帯損傷を負ったこのミッドフィルダーは、1年間もピッチ外で観戦するしかなく、絶頂期にありバロンドールを受賞したばかりの選手にとって、これは残酷な中断だった。復帰後、最高の状態に戻る道のりは決して平坦ではなかった。
エルナンデスは、この負傷が息子に与えた精神的・肉体的な負担について語った。「バロンドール受賞者が突然プレーを止め、1年後に再び同じレベルに戻りたいと再調整するのは困難だった」と説明した。今季ロドリはリーグ戦14試合に出場しているものの、再発する筋肉の問題に悩まされ、ハムストリングの故障で2ヶ月以上を欠場している。
ワールドカップに向けた時間との戦い
2026年ワールドカップが目前に迫る中、ロドリにとっての重要性はかつてないほど高まっている。スペイン代表は北米での大会で中盤の要としてこの守護神に期待を寄せるが、彼の体調は依然として懸念材料だ。父親によれば、現在の最優先課題は代表チームで最高の状態を迎えられるよう、彼の負担量を管理することだという。
「今年は非常に厳しい年だったが、1年間プレーできなかった状態から見事に回復した。 常に何らかの筋肉の問題はある。だが彼はワールドカップへの意欲が非常に強い」とエルナンデスは語った。「トレーニングは本当に順調で、彼を見ればそれがわかる。復帰後初戦ではほぼ以前のロドリと同じ状態だった。だから家族として彼への信頼は絶対だ」
- AFP
エティハドにおける成功の遺産
将来がどうなろうと、ロドリはすでにマンチェスター・シティのレジェンドとしての地位を確固たるものにした。クラブ史上最も成功した時代の中心人物として、プレミアリーグ4回を含む11の主要タイトルと、憧れのチャンピオンズリーグ優勝を勝ち取った。2023年のインテル戦イスタンブール決勝での彼のゴールは、シティの伝説に永遠に刻まれるだろう。
しかし契約を巡る不透明感は、クラブでの最後のフルシーズンとなる可能性のある今シーズンにさらなる興味深さを加えている。交渉が停滞すれば、シティは2027年に貴重な戦力を無償で失うリスクを冒すより、苦渋の決断を迫られるかもしれない。現時点ではピッチ上の戦いが焦点だが、レアル・マドリードが虎視眈々と狙い、契約も未締結という状況下で、ロドリの去就を巡る騒動は夏の移籍市場が深まるまで、引き続きヘッドラインを席巻しそうだ。
GOAL-eによる自動翻訳
広告