「彼はリラックスしすぎている」―マンチェスター・シティが獲得を狙う選手は、ボルシア・ドルトムントでの「傑出したシーズン」にもかかわらず「決意が足りない」と指摘された

フラッターボール・ポッドキャストでクルゼは、ンメチャのプレースタイルについて率直な評価を示した。バイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカに似た「背が高く、ひょろ長い」脅威としてこのMFを称賛しつつも、一対一の局面で「絶対的な意志」が欠けていると指摘した。

「ドルトムントでは明らかに次の段階へ進んでいる」と彼は語った。「レオン・ゴレツカと似たタイプの選手だ。背が高くひょろっとした体格で、空中戦も強い。前線への走り込みや深い位置からの突破も見せる。彼とレオンは多少比較できると思う。ドルトムントでは素晴らしいシーズンを送っている」

「フェリックス・ンメチャを見ると、時々少しリラックスしすぎているように感じる。本人がそう思っているわけではないだろうが、外から見ると時々無関心で、少しダイナミズムに欠けているように見える。

「守備的な対決で相手をタックルする決断力や絶対的な意志が欠けている。全てをパスワークで解決しようとし、スライディングタックルを躊躇する。それが代表チームやユリアン・ナーゲルスマンのシステムで十分か、機能するかは分からない。だが彼は役割を果たすべきだ」