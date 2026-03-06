Goal.com
Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
「彼はリラックスしすぎている」―マンチェスター・シティが獲得を狙う選手は、ボルシア・ドルトムントでの「傑出したシーズン」にもかかわらず「決意が足りない」と指摘された

ボルシア・ドルトムントのMFフェリックス・ンメチャは、マンチェスター・シティからの移籍関心が強まる中、二重の現実に向き合っている。25歳の同選手がヴェストファーレンシュタディオンで飛躍のシーズンを送る一方で、元ドイツ代表のマックス・クルーゼは彼の守備への粘り強さと安定性に疑問を呈している。こうした批判にもかかわらず、ペップ・グアルディオラ監督は、かつてのアカデミー出身選手をエティハド・スタジアムに呼び戻す移籍を検討していると報じられている。

  • 重要な人物ではあるが、批判を免れない

    ンメチャは今シーズン、ボルシア・ドルトムントにとって欠かせない存在となり、全大会通算37試合に出場し5得点3アシストを記録している。その圧倒的な活躍はマンチェスター・シティの注目を集めており、同クラブはかつてのアカデミー出身選手をエティハドに呼び戻す可能性を模索していると報じられている。しかし好調ぶりにもかかわらず、元チームメイトのクルゼは公の場でこのミッドフィルダーの守備時の働きぶりやボディランゲージに疑問を呈した。 クルゼは、ンメチャの生まれつきの落ち着いたプレースタイルが、高圧的な守備的トランジション時に時折、ダイナミズムの欠如と受け取られる可能性があると示唆した。

  • Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    守備の粘り強さへの疑問

    フラッターボール・ポッドキャストでクルゼは、ンメチャのプレースタイルについて率直な評価を示した。バイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカに似た「背が高く、ひょろ長い」脅威としてこのMFを称賛しつつも、一対一の局面で「絶対的な意志」が欠けていると指摘した。 

    「ドルトムントでは明らかに次の段階へ進んでいる」と彼は語った。「レオン・ゴレツカと似たタイプの選手だ。背が高くひょろっとした体格で、空中戦も強い。前線への走り込みや深い位置からの突破も見せる。彼とレオンは多少比較できると思う。ドルトムントでは素晴らしいシーズンを送っている」 

    「フェリックス・ンメチャを見ると、時々少しリラックスしすぎているように感じる。本人がそう思っているわけではないだろうが、外から見ると時々無関心で、少しダイナミズムに欠けているように見える。

    「守備的な対決で相手をタックルする決断力や絶対的な意志が欠けている。全てをパスワークで解決しようとし、スライディングタックルを躊躇する。それが代表チームやユリアン・ナーゲルスマンのシステムで十分か、機能するかは分からない。だが彼は役割を果たすべきだ」

  • 重要な資産を守るための戦い

    シティからの関心はヴェストファーレンシュタディオンに不安を呼び起こしており、25歳の選手は2028年までクラブと契約を結んでいる。プレミアリーグの強豪を退けるため、スポーツディレクターのゼーバステアン・ケールはンメチャの契約延長交渉を開始した。 現在年俸500万ユーロと報じられる同選手に対し、クラブはチームの柱としての地位を反映した大幅な昇給を提示する構えだ。ドルトムントは出場時間の保証が、マンチェスター復帰の誘惑を上回ることを期待している。

  • Felix Nmecha Borussia Dortmund 2025-26Getty

    中盤選手にとっての重大な決断

    ンメチャは今夏、エティハドへの復帰の可能性とドルトムント新時代の象徴となる道の間で選択を迫られる重要な局面を迎えている。シティは中盤刷新の貴重な自国育成選手として彼を評価する一方、ドルトムントは彼を軸にチーム構築を進める決意だ。 25歳の彼は、より攻撃的なプレーで批判を覆す必要がある。ブンデスリーガに残留するか、イングランドで再挑戦するかに関わらず、シーズン終盤の数ヶ月間のパフォーマンスが、クラブと代表の両方で中盤の要を担う準備が整っているかを決定づけるだろう。

