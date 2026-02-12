「彼はまるでライアンエアーだ」―ロイ・キーンがマンチェスター・ユナイテッドの夏の補強選手を痛烈に批判

キーンはセスコの驚異的なフィニッシュを批判した。このストライカーは途中出場し、ブライアン・ムベウモの素晴らしいクロスに合わせ、ゴール上隅へ流し込むシュートを決めて、キャリック監督の無敗記録を5試合に伸ばした。しかしキーンは、いつものスタイルで、これはオールド・トラッフォードのレベル低下を反映しているに過ぎないと主張し、ライアンエアーに例えた。

試合後、キャリックはセスコを高く評価した。

「あの角度からあのシュートを放ち、枠内に収め、決めきるとは信じられないフィニッシュだ。素晴らしいゴールだ。ベンにはそれができる。彼は常にそうしてきた。突然現れたわけではない。彼はそれを実践し、得点能力も証明してきた。トレーニングでも我々のためにそれを続けている」

「正直、驚くことじゃない。それが彼の真骨頂であり、得意とするところだ」