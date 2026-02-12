Getty Images Sport
「彼はまるでライアンエアーだ」―ロイ・キーンがマンチェスター・ユナイテッドの夏の補強選手を痛烈に批判
キーンが挑戦する
キーンはセスコの驚異的なフィニッシュを批判した。このストライカーは途中出場し、ブライアン・ムベウモの素晴らしいクロスに合わせ、ゴール上隅へ流し込むシュートを決めて、キャリック監督の無敗記録を5試合に伸ばした。しかしキーンは、いつものスタイルで、これはオールド・トラッフォードのレベル低下を反映しているに過ぎないと主張し、ライアンエアーに例えた。
試合後、キャリックはセスコを高く評価した。
「あの角度からあのシュートを放ち、枠内に収め、決めきるとは信じられないフィニッシュだ。素晴らしいゴールだ。ベンにはそれができる。彼は常にそうしてきた。突然現れたわけではない。彼はそれを実践し、得点能力も証明してきた。トレーニングでも我々のためにそれを続けている」
「正直、驚くことじゃない。それが彼の真骨頂であり、得意とするところだ」
- Getty Images Sport
キーンの大胆な解釈
キーンは『スティック・トゥ・フットボール』でこう語った。「見事なフィニッシュだった。失礼ながら、それが彼の役割じゃないのか？ 途中出場でチームが追い上げている状況だ」
「マンチェスター・ユナイテッドと彼らの期待値は、まるでライアンエアーだ。フライトが定刻なら皆が歓声を上げ、笑い、冗談を言う。だが大抵は2時間遅れる。それで皆が『これが普通』だと思っているんだ！
「日曜にライアンエアーに乗ったが2時間遅れた。誰も文句を言わなかった。それが普通だからだ。期待値が低いんだ…
「ライアンエアーで定刻着陸すると音楽が流れるだろ？あれがセスコとユナイテッドの定位置なんだ…
「期待値が低いんだ、彼はストライカーだ！そのゴールを見たが、タイミングも完璧で素晴らしいフィニッシュだった。同点ゴールだから皆が熱狂しているだけだ、[イアン]・ライトは毎週そんなゴールを決めていた...
「君（ネヴィル）は、ジム・ラトクリフと並んで、彼らの応援団だ！ウェストハムで引き分けただけで、すごいことだと？それが私の言いたいことです。このユナイテッドのチームには、プレッシャーがかかっていないのです。」
セスコのフォーム
セスコは今シーズンプレミアリーグで6得点を挙げており、クラブでの直近5試合で4得点を記録している。
キャリックは続けた。「最後のゴールは彼にとって非常に大きな意味を持つだろう。今夜は試合の感情的な面が少し違っていたが、間違いなく彼と我々にとって重要な、大きな瞬間だった」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
マンチェスター・ユナイテッドは月曜夜にアウェイでエバートンと対戦し、その後クリスタル・パレスとの試合を控えている。キャリック監督率いるチームはプレミアリーグで4位につけており、首位アーセナルとは11ポイント差。また5位のチェルシーとはわずか1ポイント差である。
マイケル・オーウェンはGOALに対し、 ユナイテッドが2年以内に再び安定した優勝争いを展開できる可能性があると 語り、「現状は確かに好調だが、優勝の可能性を高めるためにこのチームに何を加えられるかという問題だけではない」と指摘した。 カゼミーロの退団は周知の事実だ。我々はまだ補強が必要だと考えている。ブルーノ・フェルナンデスの残留にも疑問符が付く。今夏、このチームにはまだかなりの手術が必要かもしれない。断言は難しい。
「現状のチーム構成と現在のプレースタイルでは、シーズン終了時にリーグ2位か3位になる可能性もある。もし明日リーグが開幕するなら、彼らが優勝争いに本気で挑む可能性を否定できない。現在の彼らの戦い方、リヴァプールの戦い方、シティの戦い方を見れば明らかだ。 全体的に見れば、彼らのシーズンはこれまでかなり不振だった。今シーズンの優勝に必要な勝ち点は低くなるだろう。しかし現在の彼らのプレーぶりを見れば、優勝の可能性を完全に否定することはできない」
GOAL-eによる自動翻訳
広告