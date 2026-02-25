「彼はまだ若いと思っている！」――ネイマール、元ブラジル代表チームメイトから「サントスの戦術計画を台無しにした」と非難される

ネイマールの最後の出場はノボリゾンティーノ戦での2-1敗戦であり、この結果サントスはセリエBクラブに敗れ、カンピオナート・パウリスタ準々決勝で敗退した。ブラジル人選手はフォワードとして精彩を欠くプレーを見せ、ノボリゾンティーノの先制点に関与するミスを犯した。

フアン・パブロ・ボイヴォダ監督は試合後ネイマールを擁護し、彼が最高の状態に戻るだろうと述べた。監督は記者団にこう語った。「ネイマールは素晴らしいフィジカルコンディションにある。全てのトレーニングを完遂している。今年初めて90分フル出場を果たした」

「彼には強い信頼を寄せている。試合を重ねるごとにプレーは流れ、進化するだろう。その信頼を確かなものにする責任は私にある。彼だけでなく、チーム全員の選手を信頼している」

「彼はチームメイトを鼓舞する存在だ。ネイマールはサントス時代や代表で自らに課した目標を達成すべく、自らを追い込んでいく」