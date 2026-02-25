Getty Images
「彼はまだ若いと思っている！」――ネイマール、元ブラジル代表チームメイトから「サントスの戦術計画を台無しにした」と非難される
サントス監督、ネイマールの苦境について語る
ネイマールの最後の出場はノボリゾンティーノ戦での2-1敗戦であり、この結果サントスはセリエBクラブに敗れ、カンピオナート・パウリスタ準々決勝で敗退した。ブラジル人選手はフォワードとして精彩を欠くプレーを見せ、ノボリゾンティーノの先制点に関与するミスを犯した。
フアン・パブロ・ボイヴォダ監督は試合後ネイマールを擁護し、彼が最高の状態に戻るだろうと述べた。監督は記者団にこう語った。「ネイマールは素晴らしいフィジカルコンディションにある。全てのトレーニングを完遂している。今年初めて90分フル出場を果たした」
「彼には強い信頼を寄せている。試合を重ねるごとにプレーは流れ、進化するだろう。その信頼を確かなものにする責任は私にある。彼だけでなく、チーム全員の選手を信頼している」
「彼はチームメイトを鼓舞する存在だ。ネイマールはサントス時代や代表で自らに課した目標を達成すべく、自らを追い込んでいく」
ネイマール、サントスを「台無しにした」と非難される
元ブラジル代表のルイス・ファビアーノは、ネイマールが代表デビューした初期に短期間共にプレーした経験を持つ。彼は古巣のチームメイトのプレーを分析し、深く下がってボールを受けることで戦術的にサントスを「混乱させている」と指摘した。元ストライカーはまた、ネイマールが「もう20歳ではない」ため、自身のプレースタイルを適応させる必要があると述べている。
「戦術的にチームを混乱させるのはネイマールだ。サントスの試合を少し見たが、彼がディフェンダーの足元からボールを奪いに行くたびに、ミッドフィルダーもウインガーもフォワードもどう動けばいいかわからなくなる。彼がそこへ行くから、選手たちは動くべきか、留まるべきか、彼に近づくべきか判断できず、プレーが展開しない」とファビアーノはESPNに語った。
「選手がある年齢に達すると、自分はまだ若いと思い込み、20歳の頃と同じことをしようとする。新しいプレースタイルに適応しなければならない。ネイマールに欠けているのはそれだ。前線で待機することだ。チャンスが一度も来なくても、二度も来なくても、そこに留まり続ければ、いずれチャンスは訪れる。そして彼は十分にフレッシュな状態でそれを決められるだろう」
ワールドカップ出場権が危ぶまれる
ネイマールは、近年怪我に悩まされてきたにもかかわらず、2026年ワールドカップでブラジル代表としてプレーしたいという思いを隠していない。しかし、カルロ・アンチェロッティ監督に自身の能力を認めさせるには苦戦が予想される。イタリア人監督は、3月にフランスとクロアチアと行う国際親善試合にネイマールを招集しない見込みだ。
アンチェロッティ監督は以前、ネイマールが代表入りを望むならフィットネスを証明しなければならないと発言している。
「当然ながら、我々はネイマールのプレーを観察するつもりはない。彼の才能は誰もが知っている」とアンチェロッティ監督はESPNブラジルのペドロ・イヴォ・アルメイダ記者に語った。「現代サッカーにおいて、その才能を活かすには、選手は良好な身体状態にある必要がある。最高のコンディションであれば、代表入りは問題ないだろう」
「誰もが最高のコンディションで代表に復帰するネイマールを望んでいる。彼とは話し、『ワールドカップでチームがベストを尽くすために、君が最善の準備をする時間は十分にある』と伝えた」
ネイマールの引退が近い？
ネイマールにとって今年は重要な年となるかもしれない。彼は最近、サントスとの契約を2026年末まで延長し、ブラジル代表としてワールドカップ制覇の夢を追い続けている。しかしこのフォワードは、大会後に引退する可能性もあると認めている。
「これからどうなるかはわからない。来年さえもわからない」と彼はブラジルオンラインチャンネル『Caze』に語った。「12月が来たら引退したいと思うかもしれない。今は1年ごとに生きているんだ」
