「彼はすべてを持っている！」 - バルセロナのチームメイト、ロベルト・レヴァンドフスキが語るマーカス・ラッシュフォードの「大きな可能性」

ロベルト・レヴァンドフスキが、バルセロナのチームメイトであるマーカス・ラッシュフォードについて、その才能、仕事に対する姿勢、そして人柄を称賛するコメントを発表しました。トレーニング場での印象から、ロッカールームでの卓球の対戦まで、レヴァンドフスキは、ラッシュフォードの「大きな可能性」を引き出すための2つの鍵は、自信とサポートであると明かしています。

  • ラッシュフォードの初期印象

    レヴァンドフスキは、バルセロナの新チームメイトであるラッシュフォードについて率直に語り、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍して以来、このイングランド代表選手が彼に与えた印象の深さを明かしている。レヴァンドフスキがキャリアの早い段階でユナイテッドからオファーを受けていたと報じられているが、もしその時に移籍していたら、ラッシュフォードとより早く出会っていたかもしれない。しかし今では、2人はバルセロナのロッカールームで顔を合わせている。

    移籍前には数か月間にわたってネガティブな見出しが報じられていたにもかかわらず、ラッシュフォードは最初のトレーニングセッションで、すぐにレヴァンドフスキの尊敬を勝ち取った。

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    才能と可能性が披露される

    「数回のトレーニングを経て、その答えはノーです。彼は大きな可能性を秘めています」と、レヴァンドフスキは、ラッシュフォードが彼にとって驚きだったかどうかを尋ねられた際、スカイ・スポーツにこう語った。「彼はすべてを備えています。スピード、テクニック、シュート力、左足、右足、スキル。マーカスは、自信を与え、自分が彼を信じていることを彼に感じさせれば、200%の力を返してくれる選手です」 この称賛は、レヴァンドフスキがチーム内でメンターとしての役割を果たし、若いチームメイトのパフォーマンスと個人の成長の両方を育んでいることを強調している。

  • ピッチを超えた人間性

    サッカー以外でも、レヴァンドフスキはラッシュフォードの人柄を観察し、彼を「とてもいい人」であり、サポートされるとさらに力を発揮すると評している。2人はピッチ外でも一緒に時間を過ごし、ロッカールームで卓球もしている。「彼はとてもいい人だ。 私たちは、ロッカールームで隣同士に座っているから話をするんだ」と彼は付け加えた。「卓球も一緒にやるよ。彼はとても親切で、とてもいい人だ。でも、その反面、彼の後ろに誰かがいて支えてあげなければならない。自信さえあれば、彼は最高のサッカー、最高のレベルでプレーできるんだ」

    卓球の勝者はどちらか、と追及されると、レヴァンドフスキはこう答えた。「肝心な次の質問ですね。卓球の試合で勝つのはどちらか？彼は上達しましたが、私との試合では一度も勝てませんでした！彼は対戦相手を変えるべきですね！」

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    次に何が来る？

    レヴァンドフスキとラッシュフォードは、今週末、バルセロナがリーガ・エスパニョーラでアスレティック・クラブと対戦する際に、再びピッチで共演する可能性がある。その後、ハンス・フリック監督率いるチームは、チャンピオンズリーグのラウンド16、プレミアリーグの強豪ニューカッスルとの第1戦のためにイングランドに向かう。

0