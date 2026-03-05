「彼はすべてを持っている！」 - バルセロナのチームメイト、ロベルト・レヴァンドフスキが語るマーカス・ラッシュフォードの「大きな可能性」

サッカー以外でも、レヴァンドフスキはラッシュフォードの人柄を観察し、彼を「とてもいい人」であり、サポートされるとさらに力を発揮すると評している。2人はピッチ外でも一緒に時間を過ごし、ロッカールームで卓球もしている。「彼はとてもいい人だ。 私たちは、ロッカールームで隣同士に座っているから話をするんだ」と彼は付け加えた。「卓球も一緒にやるよ。彼はとても親切で、とてもいい人だ。でも、その反面、彼の後ろに誰かがいて支えてあげなければならない。自信さえあれば、彼は最高のサッカー、最高のレベルでプレーできるんだ」

卓球の勝者はどちらか、と追及されると、レヴァンドフスキはこう答えた。「肝心な次の質問ですね。卓球の試合で勝つのはどちらか？彼は上達しましたが、私との試合では一度も勝てませんでした！彼は対戦相手を変えるべきですね！」