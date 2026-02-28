「彼はいつも私たちを驚かせ続ける」―ベルテラメ、インテル・マイアミでのスアレスの傑作プレーに注目

ベルテラメはレイヤドスから実績ある得点源かつファンのお気に入りとして加入したが、南フロリダでは世界的なアイコンや確立されたリーダーたちで埋め尽くされたロッカールームに加わる。彼が認めるように、課題は自分がここにふさわしいことを証明することだ。

「リオネル・メッシ、ロドリゴ・デ・パウロ、ルイス・スアレスは、集団としても個人としてもあなたを高めてくれる、非常に大きな存在感のある選手たちです」とベルテラメは土曜日に語った。「特にスアレスは、私が9番として彼と並んでプレーするからです。その利点を最大限に活用するつもりです」