「彼はいつも私たちを驚かせ続ける」―ベルテラメ、インテル・マイアミでのスアレスの傑作プレーに注目
ベルテラメには証明すべきことが山ほどある
ベルテラメはレイヤドスから実績ある得点源かつファンのお気に入りとして加入したが、南フロリダでは世界的なアイコンや確立されたリーダーたちで埋め尽くされたロッカールームに加わる。彼が認めるように、課題は自分がここにふさわしいことを証明することだ。
「リオネル・メッシ、ロドリゴ・デ・パウロ、ルイス・スアレスは、集団としても個人としてもあなたを高めてくれる、非常に大きな存在感のある選手たちです」とベルテラメは土曜日に語った。「特にスアレスは、私が9番として彼と並んでプレーするからです。その利点を最大限に活用するつもりです」
彼はいつも私たちを驚かせ続ける
今シーズンはベルテラメが最前線を牽引すると見込まれているが、彼はこのポジショングループを同世代で最も実績あるフォワードの一人と共有していることを自覚している。リバプール、アヤックス、バルセロナ、そしてウルグアイ代表チームに及ぶスアレスの経歴は、それ自体が雄弁に物語っている。
「バルセロナ時代をはじめ、彼がプレーしたあらゆる試合やゴールを長年テレビで見てきた」とベルテラメは語る。「ここマイアミでも彼のプレーを間近で目撃しているが、彼は常に我々を驚かせ続ける。今では毎日トレーニングで隣で練習する機会を得て、彼のファーストタッチ、決定力、ペナルティエリア内での忍耐力といった最高の要素を吸収しようと努めている。これは計り知れない価値がある」
多くの点で、私は今でもアルゼンチン人だと感じている
今後の展望として、ベルテラメは国際的な将来にも注力している。メキシコ代表を選択した彼は、2026年ワールドカップに向けたエル・トリ（メキシコ代表）の計画に組み込まれることが広く予想されている。
それでも彼は、自身を形成する複数のアイデンティティの融合を認めている。マイアミのロッカールームにはアルゼンチン人チームメイトが数名おり、ベルテラメはサッカー人生の両面と繋がりを感じていると語った。
「モンテレイではアルゼンチン人チームメイトが何人かいました。あの落ち着いたメンタリティのおかげで、今でも多くの点でアルゼンチン人としての感覚を持っています」と彼は語った。「ここではアルゼンチン人に囲まれていますが、同時にメキシコ人としての感覚も持っています。それが私という人間の一部なのです」
次に何が来る？
ヘロンズは、MLSカップのタイトル防衛戦初戦で屈辱的な敗戦を喫した後、第2週の日曜日にオルランド・シティと対戦し、巻き返しを図る。両チームはこれまで全大会で18回対戦しており、オルランドが7勝、マイアミが6勝、引き分け5回と、オルランドがわずかに優勢である。
