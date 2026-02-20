Goal.com
Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26
Yosua Arya

翻訳者：

「彼の頭の中はわからない！」―ディエゴ・シメオネ監督、ジュリアン・アルバレスの将来に不透明感　バルセロナ移籍説浮上も、アトレティコ・マドリードのスターは得点不振から「最高の状態に戻りつつある」

ディエゴ・シメオネ監督は、ジュリアン・アルバレスのアトレティコ・マドリードにおける長期的な将来について確約できないことを認めた。バルセロナ移籍の噂が加熱する中での発言だ。アルゼンチン人FWは最近得点に苦しんでいるが、指揮官は彼がようやく決定力を取り戻しつつあると確信している。ワールドカップ優勝者に2億ユーロという驚異的な評価額が付けられているにもかかわらず、カタルーニャの巨人への移籍の誘惑がスペインのヘッドラインを席巻し続けている。

  • シメオネが騒音に言及する

    カンプ・ノウへの移籍に関する憶測が加速しており、バルセロナがワールドカップ優勝者をロベルト・レヴァンドフスキの後継者として理想的な選手と評価しているとの報道もある。こうした騒ぎにもかかわらず、アルバレスはメトロポリターノで調子を戻し、シーズン中の重要な局面でシメオネの戦術において重要な役割を果たしている。今シーズンはこれまでに、全大会35試合で13ゴール、6アシストを記録している。

    アトレティコの監督は、エスパニョールとのリーガ戦を前に、この噂について言及し、このストライカーの最近の活躍を喜んでいるが、選手の個人的な考えについては説明できないと述べた。シメオネ監督は、26歳のこの選手が、不安定な時期を経て、ようやく本来の自分を取り戻しつつあることを強調した。

    「彼の頭の中はわからない」とシメオネ監督は移籍説について問われ記者団に語った「私が確認できるのは、直近2試合での彼のプレーぶりだ。かつてのレベルに回復しつつあり、我々が必要とする姿に戻っている。彼の頭の中までは分からないが、仕事ぶりで表れる部分については、彼が我々に与えてくれるものに非常に満足している」

  Julian Alvarez

    求婚者を遠ざけるための莫大な価格

    バルセロナはアルバレスをレヴァンドフスキの後継者として理想的な選手と評価しているとの報道がある一方、アトレティコは貴重な戦力を安価で手放すつもりはまったくない。クラブ幹部は、国内およびヨーロッパのライバルクラブからの正式なオファーを阻止するため、26歳のこの選手に2億ユーロの評価額を設定したと報じられている。

    アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドといったプレミアリーグの巨人が関心を示しているにもかかわらず、アトレティコは断固たる姿勢を崩していない。アルバレスの契約は 2030 年までであり、首都のクラブは、彼を近い将来のスポーツプロジェクトの要とみなしている。

    エンリケ・セレソ会長もこの強硬姿勢を反映し、「フリアンはアトレティコ・マドリードと契約中の選手であり、彼は満足している。バルサから彼の獲得について正式な接触は一切なく、それ以上言うことはない」と述べた。

  • チームのメンタリティを守る

    移籍の噂を超え、シメオネ監督は過密日程における選手たちの集中力不足を指摘する声に対し、この機会を利用して擁護した。チームの不安定な成績が努力不足によるものだという見解を退け、プロアスリートに生じる自然な心理的変動を理由に挙げた。アトレティコは直近7試合で2勝しか挙げておらず、その勝利はいずれもコパ・デル・レイでのものだった。

    「彼らは人間だ。毎日同じように振る舞えるわけではない。そうありたいとは思っているが」と監督は説明した。「これは集中力の問題でも、試合を投げているわけでもない。私は20年間監督を務め、さらに19年間選手としてプレーしてきたが、勝利を望まず、最善を尽くそうとしないサッカー選手など知らない。我々が負けた試合は、単にプレーが悪かったからだ。それ以外の理由はない」

    アトレティコはリーガ優勝争いでレアル・マドリードとバルセロナにさらに差をつけられ、週半ばのチャンピオンズリーグプレーオフ1回戦ではクラブ・ブルージュと3-3の引き分けに終わった。コパ・デル・レイの優勝がまだ懸かっているため、ロヒブランコスには試合間の休息時間がほとんどない。

    「この状態を維持するのは難しい。より大きな戦力が必要だ」とシメオネ監督は語った。「従来通りの10人か11人では明らかに足りない。試合数が大幅に増えている。チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント進出を逃せば競争が激化し、準備期間はわずか2週間だ。コパ・デル・レイ準決勝に進出すれば、さらに負担が増えるのは言うまでもない」 戦力拡充の必要性は疑いようがない。我々経営陣は試合間の状況や負傷リスクを踏まえ、より重要な判断を下さねばならない。選手に尋ねれば、彼らは常に『問題ない』と言うだろう」

  SOCCER CL PLAY-OFF CLUB BRUGGE VS ATLETICO MADRID

    焦点はリーガ・エスパニョーラの勝ち点にシフトする

    アトレティコは現在、エスパニョール戦をホームで迎える準備を進めている。この一戦ではシメオネ監督がスタイルよりも勝ち点を優先させる方針だ。現在リーガ4位で首位レアル・マドリードに15ポイント差をつけられているロヒブランコスは、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に向け、トップ4入りを目指している。

    エスパニョール戦後、アルバレスらは直ちにチャンピオンズリーグに集中する。クラブ・ブルージュとの決勝トーナメントプレーオフ第2戦を控えているからだ。

