「彼の頭の中はわからない！」―ディエゴ・シメオネ監督、ジュリアン・アルバレスの将来に不透明感　バルセロナ移籍説浮上も、アトレティコ・マドリードのスターは得点不振から「最高の状態に戻りつつある」

移籍の噂を超え、シメオネ監督は過密日程における選手たちの集中力不足を指摘する声に対し、この機会を利用して擁護した。チームの不安定な成績が努力不足によるものだという見解を退け、プロアスリートに生じる自然な心理的変動を理由に挙げた。アトレティコは直近7試合で2勝しか挙げておらず、その勝利はいずれもコパ・デル・レイでのものだった。

「彼らは人間だ。毎日同じように振る舞えるわけではない。そうありたいとは思っているが」と監督は説明した。「これは集中力の問題でも、試合を投げているわけでもない。私は20年間監督を務め、さらに19年間選手としてプレーしてきたが、勝利を望まず、最善を尽くそうとしないサッカー選手など知らない。我々が負けた試合は、単にプレーが悪かったからだ。それ以外の理由はない」

アトレティコはリーガ優勝争いでレアル・マドリードとバルセロナにさらに差をつけられ、週半ばのチャンピオンズリーグプレーオフ1回戦ではクラブ・ブルージュと3-3の引き分けに終わった。コパ・デル・レイの優勝がまだ懸かっているため、ロヒブランコスには試合間の休息時間がほとんどない。

「この状態を維持するのは難しい。より大きな戦力が必要だ」とシメオネ監督は語った。「従来通りの10人か11人では明らかに足りない。試合数が大幅に増えている。チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント進出を逃せば競争が激化し、準備期間はわずか2週間だ。コパ・デル・レイ準決勝に進出すれば、さらに負担が増えるのは言うまでもない」 戦力拡充の必要性は疑いようがない。我々経営陣は試合間の状況や負傷リスクを踏まえ、より重要な判断を下さねばならない。選手に尋ねれば、彼らは常に『問題ない』と言うだろう」