Marcus Rashford Barcelona 2025-26
Harry Sherlock

翻訳者：

「彼のクラブだ」― マンチェスター・ユナイテッド、マイケル・キャリック監督下でバルセロナからマーカス・ラッシュフォードが復帰する可能性を示唆される

マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックがマーカス・ラッシュフォードをオールド・トラッフォードに呼び戻す可能性があるとの情報を得ている。これは元イングランド代表およびレッドデビルズのマッサージ師、ロッド・ソーンリーによる見解で、現在バルセロナにレンタル移籍中のラッシュフォードが、カタルーニャの巨人での輝かしいシーズンを終えた後、シーズン終了時にマンチェスターに戻る可能性があると考えている。

  • ラッシュフォード復帰を後押し

    ソーンリーはマンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表の両方で活動し、ラシュフォードを「よく知っている」と語る。暫定監督マイケル・キャリックが指揮を執り続ける限り、このフォワードをクラブ復帰に説得できると確信しているという。

    彼はトークスポーツ経由で『ザ・バスビー・ウェイ』にこう語った。「はっきり言おう、構わない。マーカス（・ラッシュフォード）は知っている。俺の言うことに不満なら、気にしない。

    「彼は不満を抱えるようになった。別人のようになってしまった。かつては明るく愛らしい少年だった選手が、特にクラブ内でうつろな様子でうろうろしているのを目にした。

    クラブ外では時々会うこともあり、そこでは問題なかった。だがクラブ内では、明らかに良くない態度を見せていた。

    「それがピッチ上にも影響し、彼がうろうろしている姿を見ると、エネルギーを注いでほしいと願うばかりだった。今マイケル・キャリックがやっていることだ。

    「彼は選手たちからエネルギーを引き出している。マーカスにもそれを求めていたが、結局得られなかった。要するに、彼は自らキャリアを投げ出したのだ。

    「私の見解では、彼のマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアは奪われたというより、自ら半分放棄したのだ」

  rashford

    ラッシュフォードのバルサでの輝かしい活躍

    バルセロナ在籍中、ラッシュフォードはリーガ・エスパニョーラで13試合に先発出場し、4ゴール6アシストを記録した。

    軟部組織専門家の見解にもかかわらず、彼はスペイン残留を望んでいることを明らかにした。

    私の望みはバルサに残ることですそれが究極の目標ですが、ハードにトレーニングし全力を尽くす理由はそこではありません。目的は勝利です。バルサはタイトルを勝ち取るために築かれた巨大で素晴らしいクラブです

    また、バルセロナ市への第一印象やチームへの適応について問われると、この万能フォワードはこう付け加えた。「クラブにも街にも本当にうまく馴染めている。到着した瞬間から、とても温かく迎えられたと感じた。

    「私がここにいる理由は、チームがトロフィーを獲得する手助けをすることです。昨シーズンは素晴らしかったが、人生は速く動き、状況は変化する。目標はそうした成功を繰り返すことだ。私は完全にそれに集中している。スタッフやチームメイトとの関係は全て素晴らしく、不満は一切ない」

  • 「彼のクラブだ」

    それにもかかわらず、マッサージ師はラッシュフォードが復帰を望んでいると考えている。

    彼はこう語った。「ええ、本当にそう思います。だって彼のクラブですから。

    彼はクラブを愛しているし、間違いなく才能もまだ持っている。バルセロナでそれを証明している。しかし彼に必要なのは、再び一貫性と飢えだ。彼に必要なのはその飢えなのだ」

    ハンス・フリック監督はラッシュフォードの継続的な活躍への期待を明かし、記者団にこう語った。「彼にはまだ多くの可能性が秘められていると思う。我々は常にゴールや最終パスに焦点を当てる…なぜなら常に改善の余地があるからだ。しかし彼のスピードと技術があれば、さらに多くのものを我々に与えてくれる。彼の現状には満足しているが、潜在能力はもっと大きい。

    「常に改善の余地はある。だが彼のスピードと技術があれば、我々にさらに多くのものを与えられる。彼の貢献には満足しているが、潜在能力はもっと大きい。全員が最高の状態にあることを望んでいる。

    「重要なのはメンタリティ、トレーニング中の姿勢だ…我々が求めるのはそれだ。常に高みを目指す姿勢こそが肝心だ。」

  West Ham United v Manchester United - Premier League

    次に何が来るのか？

    ラッシュフォードは現在膝の負傷で離脱中であり、バルセロナのジローナ戦を欠場する。一方、ユナイテッドは1週間後にエバートンと対戦する。キャリック率いるチームは現在プレミアリーグで4位につけている。

