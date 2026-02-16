「彼のクラブだ」― マンチェスター・ユナイテッド、マイケル・キャリック監督下でバルセロナからマーカス・ラッシュフォードが復帰する可能性を示唆される

ソーンリーはマンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表の両方で活動し、ラシュフォードを「よく知っている」と語る。暫定監督マイケル・キャリックが指揮を執り続ける限り、このフォワードをクラブ復帰に説得できると確信しているという。

彼はトークスポーツ経由で『ザ・バスビー・ウェイ』にこう語った。「はっきり言おう、構わない。マーカス（・ラッシュフォード）は知っている。俺の言うことに不満なら、気にしない。

「彼は不満を抱えるようになった。別人のようになってしまった。かつては明るく愛らしい少年だった選手が、特にクラブ内でうつろな様子でうろうろしているのを目にした。

クラブ外では時々会うこともあり、そこでは問題なかった。だがクラブ内では、明らかに良くない態度を見せていた。

「それがピッチ上にも影響し、彼がうろうろしている姿を見ると、エネルギーを注いでほしいと願うばかりだった。今マイケル・キャリックがやっていることだ。

「彼は選手たちからエネルギーを引き出している。マーカスにもそれを求めていたが、結局得られなかった。要するに、彼は自らキャリアを投げ出したのだ。

「私の見解では、彼のマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアは奪われたというより、自ら半分放棄したのだ」