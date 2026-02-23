Getty Images
「彼に支払わせろ」―フラメンゴ監督がビニシウス・ジュニア発言を説明し人種差別を非難
レアル・マドリードの試合、人種差別疑惑で中断
レアル・マドリードとベンフィカのチャンピオンズリーグ戦は、人種差別疑惑により10分間中断された。 FIFAの反人種差別プロトコルが発動され、ヴィニシウス・ジュニアとプレスティアーニの口論を受けて試合が一時中断された。ブラジル人選手は試合後に声明を発表し、ベンフィカのスター選手による人種差別的発言を非難し、彼を臆病者と呼んだ。レアル・マドリードのチームメイトであるキリアン・エムバペは、プレスティアーニによる人種差別的発言を耳にしたと述べ、彼にチャンピオンズリーグからの永久追放処分を求めるよう訴えた。
フラメンゴ監督が発言を説明
ルイスは試合後にこの件について発言したが、その後自身の発言を明確化しようとしており、当初のコメントは「誤解された」と述べている。
彼は記者団にこう語った。「前回の記者会見で広く誤解された私の発言を明確にしたいと思います。いかなる時も、[疑惑の]人種差別的行為を軽視したり、この件の被害者を侮辱したりする意図は全くありませんでした。むしろ逆です。改めて申し上げます：フラメンゴと私はヴィーニを支持します。
人種差別を断固として拒否し、人種差別行為を非難する。人種差別は犯罪だ。以前も述べた通り、もし（プレスティアニ選手が）こうした行為を行ったなら、彼を裁くのは私の役目ではない。しかしもし事実なら、代償を払わせるべきだ。厳しく罰すべきだ。
「ここで発言するのは簡単だ。『人種差別反対』のTシャツを作るのも、反人種差別ブレスレットを身に着けるのも容易い。難しいのは処罰だ。もし彼［プレスティアーニ］がやったのなら、代償を払わせるべきだ。フラメンゴはヴィーニのあらゆる主張を常に支持する。私は彼に計り知れない愛情と敬意を抱いており、彼と共にいる」
プレスティアーニ、マドリード復帰禁止処分
レアル・マドリードとベンフィカは水曜日、スペインの首都マドリードで対戦する第2戦を控えている。しかし、プレスティアーニはUEFAによる暫定的な出場停止処分を受けたため、アウェーチームでの出場は叶わない。
UEFAの公式声明は以下の通り：「2026年2月17日に行われたSLベンフィカ対レアル・マドリードCFのUEFAチャンピオンズリーグ2025/2026決勝トーナメントプレーオフにおける差別的行為の申し立てを調査するため、UEFA倫理・規律検査官（EDI）が任命された。EDIの暫定報告書の要請に基づき、UEFA管理・ 倫理・規律委員会（CEDB）は本日、差別的行為に関連するUEFA規律規定（DR）第14条の表面上の違反について、ジャンルーカ・プレスティアーニ氏に対し、本来出場資格を有する次戦（1試合）のUEFAクラブ大会における出場を暫定的に停止することを決定した。
「本処分は、進行中の調査終了後、UEFA懲戒機関に提出される報告書に基づき、同機関が後日下す可能性のある最終判断に影響を及ぼすものではない。本件に関する追加情報は適宜公表される。」
ベンフィカはこの決定に対して控訴する意向を示しているが、現状では同選手は当該試合に出場できない見込みである。
調査を終了する
UEFAは告発に関する調査をまだ終えていないが、ガーディアン紙によれば、プレスティアーニは有罪とされた場合、10試合という長期の出場停止処分に直面する可能性がある。より厳しい制裁を求める声も上がっており、ブラジルサッカー連盟（CBF）は声明で次のように述べている。「ブラジルサッカー連盟（CBF）は、FIFAがこの件を監視し、UEFAが人種差別的虐待の責任者を特定し処罰するために必要なあらゆる措置を講じることを期待する。 CBFはまた、被害者および現場に居合わせた人々の証言を考慮に入れ、ヴィニシウス・ジュニアに対する行為について徹底的な調査を行うようUEFAに正式に要請した。これにより、事件に関与した者たちを特定し、模範的な方法で処罰することを求めている。」
