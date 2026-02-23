ルイスは試合後にこの件について発言したが、その後自身の発言を明確化しようとしており、当初のコメントは「誤解された」と述べている。

彼は記者団にこう語った。「前回の記者会見で広く誤解された私の発言を明確にしたいと思います。いかなる時も、[疑惑の]人種差別的行為を軽視したり、この件の被害者を侮辱したりする意図は全くありませんでした。むしろ逆です。改めて申し上げます：フラメンゴと私はヴィーニを支持します。

人種差別を断固として拒否し、人種差別行為を非難する。人種差別は犯罪だ。以前も述べた通り、もし（プレスティアニ選手が）こうした行為を行ったなら、彼を裁くのは私の役目ではない。しかしもし事実なら、代償を払わせるべきだ。厳しく罰すべきだ。

「ここで発言するのは簡単だ。『人種差別反対』のTシャツを作るのも、反人種差別ブレスレットを身に着けるのも容易い。難しいのは処罰だ。もし彼［プレスティアーニ］がやったのなら、代償を払わせるべきだ。フラメンゴはヴィーニのあらゆる主張を常に支持する。私は彼に計り知れない愛情と敬意を抱いており、彼と共にいる」