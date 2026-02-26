AFP
「彼には本当に感謝している！」——ビクター・オシムヘンがユヴェントス戦で決めた重要なチャンピオンズリーグのゴールを祝わなかった理由を説明。ルチアーノ・スパレッティ監督への敬意からだった。
オシメンとスパレッティの揺るぎない絆
ストライカーと現ユヴェントス監督との絆は、ナポリでの歴史的なスクデット制覇後も揺るぎない。試合前夜に語ったオシメンは、自身を世界クラスの才能へと変えた監督への変わらぬ感謝をこう述べた。「スパレッティはナポリで私の最高の部分を引き出してくれた。彼は本当に気にかけてくれて、練習場で寝泊まりするほどだった。 彼には本当に恩がある」と語った。この深い忠誠心が、ユベントス戦で得点した際の控えめな反応にも影響したことは明らかだ。彼はさらにこう続けた。「彼には本当に感謝している！ユベントスでプレーすることは名誉なことだ」
スパレッティ効果とユヴェントスの夢
オシメンがスパレッティ監督への好意を公に示したことで、当然ながらトリノでの将来に関する噂が飛び交っている。 ナイジェリア代表選手は古巣ユヴェントスへの憧れを隠さず、クリスティアーノ・ジュントーリがスポーツディレクターを務めていた時期に交渉が行われた事実も認めている。ソーシャルメディアでの活動がさらに火に油を注いでおり、このフォワードは最近、ユヴェントスのレジェンドであるアレッサンドロ・デル・ピエロとの写真を投稿。キャプションには「史上最高の選手の一人を見られたことを幸運に思う」との思いを綴った。
しかし、選手と監督の間にある感情は明らかである一方、完全移籍による再会は、実務面と財政面の障害が山積している。 オシメンは2025年夏にナポリからガラタサライへ劇的な移籍を果たして以来、同クラブの選手であり続けている。セリエA復帰の可能性に思いを馳せつつも、現在の環境への敬意は失っていない。スパレッティ監督率いるチームを前に得点を祝わなかった行為は、彼の心に古巣の師匠への深い想いが宿り続けていることを示唆している。
反イタリア罰則条項の解説
移籍の主な障壁は、ガラタサライに売却を承諾させるために必要となる巨額の移籍金と、綿密に構築された法的抑止策である。アウレリオ・デ・ラウレンティス会長がオシメンのイスタンブール移籍を承認した際、選手が国内のライバルクラブへ早期復帰を図った場合に備え、ナポリが保護されるよう確約した。 契約には驚異的な「反イタリア」ペナルティ条項が盛り込まれ、その有効期間は24ヶ月間である。つまり、このストライカーが巨額の金銭的制約なしにイタリア半島へ真に自由に戻れるのは、2027年9月1日以降となる。
この違約金の規模は目を疑うほどだ。ガラタサライが契約初年度に同選手をユヴェントスやその他のイタリアクラブに売却した場合、ナポリに7000万ユーロの違約金を支払う義務が生じる。この金額は2年目でも5000万ユーロにしか減額されない。 トルコの強豪クラブが既に7500万ユーロを投資している上、ナポリが将来の売却益の10％を保有する条項を考慮すると、オシメンをセリエAに呼び戻す総コストは、ほとんどのイタリアクラブの財務状況にとって「不可能に近い夢」の領域にある。
経済的障壁と給与要求
移籍金とナポリへの特定ペナルティに加え、オシメンの個人条件の膨大な額がさらなる複雑さを加えている。 このフォワードは現在、固定年俸1500万ユーロを保証されており、各種ボーナスが発動すれば年間純額2100万ユーロという驚異的な金額に跳ね上がる。イタリアサッカー界の現状では、外国人選手の税負担を相殺する「成長法令」の恩恵が失われており、このような給与体系は事実上前例がなく、正当化も困難だ。
現時点でユヴェントスサポーターが抱けるのは「もしもの話」と、監督とナイジェリア人エースの間で交わされる敬意に満ちた頷きだけだ。オシメンとスパレッティ監督の相互尊重は疑いようもないが、デ・ラウレンティス会長が築いた法的・財政的要塞は、移籍の可能性を遠い夢のままに留めている。 チャンピオンズリーグの戦いが終息する中、「反イタリア条項」は、選手と監督が恩義や感謝の絆で結ばれていても、サッカービジネスが最終的に決定権を握ることを痛烈に思い知らせる存在として立ちはだかっている。
