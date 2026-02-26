「彼には本当に感謝している！」——ビクター・オシムヘンがユヴェントス戦で決めた重要なチャンピオンズリーグのゴールを祝わなかった理由を説明。ルチアーノ・スパレッティ監督への敬意からだった。

オシメンがスパレッティ監督への好意を公に示したことで、当然ながらトリノでの将来に関する噂が飛び交っている。 ナイジェリア代表選手は古巣ユヴェントスへの憧れを隠さず、クリスティアーノ・ジュントーリがスポーツディレクターを務めていた時期に交渉が行われた事実も認めている。ソーシャルメディアでの活動がさらに火に油を注いでおり、このフォワードは最近、ユヴェントスのレジェンドであるアレッサンドロ・デル・ピエロとの写真を投稿。キャプションには「史上最高の選手の一人を見られたことを幸運に思う」との思いを綴った。

しかし、選手と監督の間にある感情は明らかである一方、完全移籍による再会は、実務面と財政面の障害が山積している。 オシメンは2025年夏にナポリからガラタサライへ劇的な移籍を果たして以来、同クラブの選手であり続けている。セリエA復帰の可能性に思いを馳せつつも、現在の環境への敬意は失っていない。スパレッティ監督率いるチームを前に得点を祝わなかった行為は、彼の心に古巣の師匠への深い想いが宿り続けていることを示唆している。