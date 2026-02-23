「彼と話すつもりだ」―エンドリック、リヨン戦でストラスブールに敗北したレアル・マドリードのレンタル選手として精彩を欠き、パウロ・フォンセカ監督から叱責を受ける見込み

スペインの首都からグルパマ・スタジアムへの注目度の高い移籍以来、エンドリックを巡る熱狂はフランスでの最初の数週間で完全に正当化された。新天地での生活は爆発的なスタートを切り、全大会通算初出場4試合で5得点（うち見事なハットトリックを含む）と1アシストを記録した。しかし、この若き天才は日曜夜の試合のリズムから完全に外れていた。 右ウイングで起用された19歳の若者は、ハイテンポなホームチーム相手に全く存在感を示せず、最終的にスタッド・ド・ラ・メノーで3-1の完敗を喫した。

数週間前のナント戦で退場処分を受けた後、初めて先発復帰したエンドリックには決定力あるフィニッシュが期待されていた。しかし実際にはサイドで孤立し、ゲイリー・オニール監督率いる規律ある守備陣を突破できなかった。ホームチームの圧倒的な強度にアウェーチームは押し潰され、この若き攻撃手はレアル・マドリードが長期契約を結ぶ決断を下した当初の輝きを再現できなかった。