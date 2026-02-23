AFP
翻訳者：
「彼と話すつもりだ」―エンドリック、リヨン戦でストラスブールに敗北したレアル・マドリードのレンタル選手として精彩を欠き、パウロ・フォンセカ監督から叱責を受ける見込み
激しいスタートの後に続く困難な夜
スペインの首都からグルパマ・スタジアムへの注目度の高い移籍以来、エンドリックを巡る熱狂はフランスでの最初の数週間で完全に正当化された。新天地での生活は爆発的なスタートを切り、全大会通算初出場4試合で5得点（うち見事なハットトリックを含む）と1アシストを記録した。しかし、この若き天才は日曜夜の試合のリズムから完全に外れていた。 右ウイングで起用された19歳の若者は、ハイテンポなホームチーム相手に全く存在感を示せず、最終的にスタッド・ド・ラ・メノーで3-1の完敗を喫した。
数週間前のナント戦で退場処分を受けた後、初めて先発復帰したエンドリックには決定力あるフィニッシュが期待されていた。しかし実際にはサイドで孤立し、ゲイリー・オニール監督率いる規律ある守備陣を突破できなかった。ホームチームの圧倒的な強度にアウェーチームは押し潰され、この若き攻撃手はレアル・マドリードが長期契約を結ぶ決断を下した当初の輝きを再現できなかった。
- AFP
フォンセカはエンドリックにさらなる努力を要求する
ブラジル代表選手のパフォーマンスについて具体的に問われると、フォンセカ監督は試合後の分析計画について率直に語った。リヨンの指揮官はリーグ1+に対し「特定の選手を名指ししたくない。全選手が良い試合ではなかった」と述べた。 彼とは話すつもりだ。プレーで改善すべき点を確認する必要があるが、これは毎試合後に行っていることだ。今日は全選手が同じレベルでプレーした――それは我々がこれまで示してきたものとは異なるレベルだった」
歴史的な高みに届かない
アルザスでの一戦に臨むにあたり、アウェーチームの賭けは驚くほど高かった。勝利すれば、このリヨンチームは2006-07シーズンの伝説的偉業に並ぶところだった。伝説的なジェラール・ウリエ時代、レ・ゴネ（リヨンの愛称）は国内で圧倒的な強さを誇り、2006年8月から11月にかけて全大会通算14連勝という驚異的な記録を樹立していた。
しかしフォンセカ率いるチームは歴史を刻むどころか、試合開始の笛と共に圧倒された。ポルトガル人指揮官は戦術的な失敗がチーム全体を蝕んでいたことを認め、試合を競り合うためだけに緊急の戦術変更を余儀なくされたと語った。 「最初の数分間が複雑だったため、守備陣形を調整した」とフォンセカ監督は続けた。「相手は我々の守備ラインと中盤のスペースを突いてきた。その後、より良いバランスを取り戻せたが、2点差を追う状況ではプレーが困難だった。後半はよく反応した。同点のチャンスもあったが、その後相手にPKを与え、試合は決着した」
- (C)Getty Images
エンドリックの次はどうなるのか？
過酷な日程を控える中、レンタル移籍選手には戦術指示を吸収し、得点能力を取り戻せることを証明する重圧がかかっている。リヨンは来週日曜、敵地スタッド・ヴェロドロームで宿敵マルセイユとの重要なリーグ・アン戦に臨み、4日後にはホームでリーグ2位の好調なランスを迎え撃つフランス杯準々決勝という過密日程が待ち受ける。 技術スタッフがこれらの大一番で彼を本来のセンターポジションに戻すか、ワイドポジションでの実験を続けるかは最大の焦点だ。当面は、このフランスでの挑戦が再び大成功となることを証明すべく、厳しい現実を突きつけられる難しい対話を覚悟しなければならない。
広告