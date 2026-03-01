「彼が戻ってきてほしい」― ペップ・グアルディオラ監督、リーズ戦欠場したストライカー、アーリング・ハーランドの負傷状況を更新

負傷者問題や優勝争いのプレッシャーにもかかわらず、グアルディオラは過去の連勝記録や将来の組み合わせに惑わされることを拒んでいる。「全く気にしていない。 過去は過去だ」と記者団に語った。「ノッティンガム・フォレスト戦で何が起きるか教えてくれるか？答えられない。リヴァプール戦でプレミアリーグ優勝を決めた13連勝や14連勝の時だって、いつ連勝が続くか分からなかった。ただ一戦一戦戦うだけだ」

結局のところ、シティはハーランドが離脱している間も、チームの総合力で乗り切れることを望んでいる。決勝点を挙げたアントワーヌ・セメニョも同様の見解を示し、ピッチに誰が立っていようと勢いを維持することの重要性を強調した。セメニョはメディアにこう語った。「それが全てです！我々はただ全ての試合に勝ちたい。アーセナルが何をやろうと、我々はただ見守るだけです。 我々がコントロールできることに集中し、試合に勝つ。結果はどうなるかは見てみよう」