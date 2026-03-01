Getty
「彼が戻ってきてほしい」― ペップ・グアルディオラ監督、リーズ戦欠場したストライカー、アーリング・ハーランドの負傷状況を更新
膝の故障によりハーランドが試合日のメンバーから外れる
ハーランドの不在は、チームバスがリーグ得点王を乗せずに到着した際、遠征に同行したサポーターの間で即座に懸念を引き起こした。後に、25歳の選手がトレーニング中に軽傷を負い、膝が具体的な問題箇所として指摘されていたことが明らかになった。 試合前の会見でグアルディオラ監督は説明した。「2日前、練習の終盤に（ハーランドは）問題を抱えた。軽い負傷だ。深刻な問題ではないが、今日の試合には間に合わない」
ハーランド復帰をめぐる謎
当初は負傷の深刻さを軽視していたが、エランド・ロードでの試合終了後、グアルディオラの口調はより慎重なものとなった。 主力のフォワード抜きでリーズ戦を乗り切った感想を問われると、カタルーニャ出身の指揮官はスカイスポーツにこう語った。「彼が戻ってきてくれたらいいのに！」しかし、ハーランドの復帰時期について追及されると、グアルディオラは「わからない」とだけ答え、シティファンたちの苛立ちはさらに深まった。
この負傷のタイミングは、3つの異なる大会でシーズンの中盤戦を迎えるマンチェスター・シティにとって最悪だ。シティは今週中にノッティンガム・フォレストと対戦した後、FAカップ5回戦でニューカッスルとのアウェー戦を控え、さらにチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でレアル・マドリードとの大一番が控えている。特にプレミアリーグ首位のアーセナルを追う中で、ハーランドを長期欠場させることは、4冠達成への野望にとって大きな打撃となるだろう。
グアルディオラ、試合日程に激怒
ハーランドの離脱だけがグアルディオラの懸念材料ではなかった。シティ監督は試合日程の編成者に対し痛烈な批判を展開した。ニューカッスルでのFAカップ戦が午後8時キックオフに設定された決定に、欧州戦との日程が近接していることを受け、グアルディオラは激怒している。
「ノッティンガム・フォレスト戦まであと3日だ」とグアルディオラは指摘した。「その後に控えるFAカップでは、レアル・マドリード戦に向けた回復時間を削るため、午後3時ではなく午後8時に試合を組んでくれて本当にありがとう。改めて感謝するよ。これが現実だ。だが、それに対処しなければならない」
さらに悪いことに、リーズ戦後半にニコ・オライリーが足首の負傷で途中退場を余儀なくされ、シティの選手層の厚さがさらに試される事態となった。 今シーズン、若きオライリーはクラブにとって驚異的な存在だったが、彼の離脱の可能性はエティハドで増え続ける負傷者リストに新たな一員を加えることになる。しかしグアルディオラは、シーズン終盤を迎える中、チャンピオンズリーグ出場権獲得が「クラブにとって最も重要な目標」だと主張し、大局を見据えた姿勢を崩していない。
シティーズンズは「一試合ずつ」
負傷者問題や優勝争いのプレッシャーにもかかわらず、グアルディオラは過去の連勝記録や将来の組み合わせに惑わされることを拒んでいる。「全く気にしていない。 過去は過去だ」と記者団に語った。「ノッティンガム・フォレスト戦で何が起きるか教えてくれるか？答えられない。リヴァプール戦でプレミアリーグ優勝を決めた13連勝や14連勝の時だって、いつ連勝が続くか分からなかった。ただ一戦一戦戦うだけだ」
結局のところ、シティはハーランドが離脱している間も、チームの総合力で乗り切れることを望んでいる。決勝点を挙げたアントワーヌ・セメニョも同様の見解を示し、ピッチに誰が立っていようと勢いを維持することの重要性を強調した。セメニョはメディアにこう語った。「それが全てです！我々はただ全ての試合に勝ちたい。アーセナルが何をやろうと、我々はただ見守るだけです。 我々がコントロールできることに集中し、試合に勝つ。結果はどうなるかは見てみよう」
