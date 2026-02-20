Getty/GOAL
「度胸を持て」― アーセナルの度重なる逆転負けを受け、ゲイリー・リネカーがプレミアリーグ優勝争いにおけるチームのメンタリティを疑問視
アーセナルのリードが縮まり、緊張が高まる
ペップ・グアルディオラ率いる実績ある優勝候補は、土曜日にニューカッスルをホームに迎える試合でアーセナルに肉薄する可能性があり、アーセナルは日曜日に宿敵トッテナムとのダービー戦に臨む。
北ロンドンでは緊張が高まっている。アルテタ監督率いるチームは前回ウルブズ戦で劇的な形で貴重な勝ち点2を逃したのだ。最下位相手にモリーヌックスで2-0とリードしながらも追いつかれ、94分に同点弾を許した。
ラインカー、アーセナルに度胸を見せろと訴える
アーセナルは直近7試合のプレミアリーグでわずか2勝しか挙げておらず、追撃するチームに追い上げられる形となっている。過去3シーズン連続で2位に終わっている。リネカーはエミレーツ・スタジアムで度胸と闘志を見せることを望んでいる。
元イングランド代表ストライカーで『マッチ・オブ・ザ・デイ』司会者の彼はポッドキャスト『ザ・レスト・イズ・フットボール』でこう語った。「アーセナルはもっと度胸をつける必要があると思うか？言うは易く行うは難しだが、自分たちを奮い立たせてもう少し攻撃的になるべきだ。
リードした時は特に、もっと積極的に攻め続けろ。アーセナルの問題はメンタル面なのか？それともどのチームも通る一時的なスランプなのか？
個人的には優勝はすると思うが、今こそ必要な奮起のきっかけかもしれない。マンチェスター・シティは現在5ポイント差で、しかも1試合少ない状況だ。
「問題は、シティが4シーズン連続優勝した時期のように、クリスマス以降ほぼ全勝を続けたあの圧倒的な安定感を維持できるかだ。あの頃のシティは勝ち点を失う姿が見えなかった。現在のシティがあのレベルにあるか、あるいはアーセナルを追撃するだけの安定性を保てるかは、私には確信が持てない」
シアラーはアーセナルが依然としてプレミアリーグ優勝を果たすと確信している
ラインカーはプレミアリーグ歴代最多得点者アラン・シアラーにこう語った。シアラーはこう応じた。「おそらく彼らは辛うじて優勝するだろう。これまでの経緯を踏まえれば、地元のライバルとの一戦は悪くない選択だ。新監督が就任したアウェー戦とはいえ、週末にトッテナムで勝利を収めれば、これ以上の反撃はない」
「アーセナルが楽な道を進むとは思っていなかった。紆余曲折や神経をすり減らす時期が来るのは最初から分かっていた。批判や爆弾発言が飛び交う中、それを乗り越えねばならない。今回の事態は予想していた。彼らの真価が試される時だ」
シアラーはアルテタ監督が置かれたプレッシャーについてこう付け加えた。「もし彼がリーグを制しなければ、アーセナルに居場所はないかもしれない。優勝のチャンスを何度も逃し、2位に終わってきた。彼らが獲得した選手たちへの投資額や現在の立場を考えれば、優勝は必須だ。
「精神的には、プレミアリーグでの苦い経験を踏まえると、チャンピオンズリーグの方が優勝への障壁を乗り越えやすいかもしれない」
モーガン、『無敵軍団』の成功に並ぶべく入札に関与
ピアーズ・モーガンはアーセナルの熱心なサポーターの一人だが、エミレーツで再び崩壊が起きていると懸念している。ウルブズ戦での失望的な引き分けを受けて投稿した一連のSNSでこう述べた：「まったくもう。アーセナル、お前ら何やってんだ？またもや自滅してるぞ。
「まったくもって不十分だ。もしチャンピオンになりたいなら@Arsenal、手遅れになる前に目を覚ませ。昨夜の後半のパフォーマンスはここ数年で最悪だった。ただ@_DeclanRiceだけは例外だ。彼が示した推進力と集中力は、他の選手たちが追うべき基準だ」
2003-04シーズンの伝説的「無敗のチーム」が、アーセナルが最後にプレミアリーグ優勝を果たしたチームだ。2025-26シーズンのチームは前人未到の4冠（チャンピオンズリーグ、カラバオカップ、FAカップで勝ち残っている）を狙っているが、過密日程と高まる期待が徐々に影響を及ぼし始めているかもしれない。
