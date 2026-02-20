「度胸を持て」― アーセナルの度重なる逆転負けを受け、ゲイリー・リネカーがプレミアリーグ優勝争いにおけるチームのメンタリティを疑問視

アーセナルは直近7試合のプレミアリーグでわずか2勝しか挙げておらず、追撃するチームに追い上げられる形となっている。過去3シーズン連続で2位に終わっている。リネカーはエミレーツ・スタジアムで度胸と闘志を見せることを望んでいる。

元イングランド代表ストライカーで『マッチ・オブ・ザ・デイ』司会者の彼はポッドキャスト『ザ・レスト・イズ・フットボール』でこう語った。「アーセナルはもっと度胸をつける必要があると思うか？言うは易く行うは難しだが、自分たちを奮い立たせてもう少し攻撃的になるべきだ。

リードした時は特に、もっと積極的に攻め続けろ。アーセナルの問題はメンタル面なのか？それともどのチームも通る一時的なスランプなのか？

個人的には優勝はすると思うが、今こそ必要な奮起のきっかけかもしれない。マンチェスター・シティは現在5ポイント差で、しかも1試合少ない状況だ。

「問題は、シティが4シーズン連続優勝した時期のように、クリスマス以降ほぼ全勝を続けたあの圧倒的な安定感を維持できるかだ。あの頃のシティは勝ち点を失う姿が見えなかった。現在のシティがあのレベルにあるか、あるいはアーセナルを追撃するだけの安定性を保てるかは、私には確信が持てない」