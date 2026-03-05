Getty Images Sport
「小さな危機」―審判界のレジェンド、ピエルルイジ・コリーナがVARを「妻との結婚問題」に例え、映像技術への痛烈な批判を展開
VARの蜜月期は終わった
ウェールズで開催された国際サッカー評議会（IFAB）の年次総会で、コリーナは遠慮なく発言した。「イタリアでは、素晴らしい結婚生活にも7年目に危機が訪れると言います。つまり、人々がVARに夢中になった後、数年経つと、妻との関係と同じように小さな危機が訪れる可能性もあるでしょう」 この発言は、10年にわたる試験導入と運用を経て、多くのファンがシステム完全廃止を求めるなど、不満が過去最高潮に達している時期に飛び出した。
ビデオ審判員の新権限
一見「小さな危機」に見えても、技術の範囲は大幅に拡大する見込みだ。IFABはVARプロトコルを正式に拡大し、誤って提示された2枚目のイエローカードのチェックを可能とした。この変更の緊急性は先月セリエAで明らかになった。ユヴェントスのディフェンダー、ピエール・カルルがインテル戦で誤って退場処分を受けた事例だ。さらに審判団は間もなく、誤って与えられたコーナーキックの確認も選択可能となる。
コリーナ氏は、技術の進化に伴いスポーツの性質も変化しているため、これらの更新が必要だと説明した。当初のプロトコルは異なる技術時代に策定されたものだと指摘し、「2016年にVAR試験導入を決定した当時、技術環境は大きく異なっていた。プロトコルはゼロから作成され、ラグビーなどの他競技から着想を得たもので、ビデオ審判員には事前経験がなかった。現在では状況が大きく変化している」と述べた。
時間の浪費を厳しく取り締まる
ビデオブース以外にも、試合のスピードアップを図る新たなツールが審判に導入される。今夏のワールドカップから、審判は選手による時間稼ぎと判断した場合、スローインやセットプレーで5秒のカウントダウンを開始する権限を持つ。さらに、選手交代には厳格な10秒制限が適用され、ピッチを速やかに離れない選手は、代わりの選手がピッチに入るまで1分間待機を強いられる。
「目的は試合の見栄えを損なう時間稼ぎを排除、あるいは可能な限り減らすことだ。昨年導入したゴールキーパーの『8秒ルール』は大成功を収めた。コーナーキックが与えられるケースは極めて少ない。抑止効果が発揮されている」とコリーナは現代サッカーの流れを評価し、ガゼッタ・デロ・スポルト紙に語った。
チャレンジシステムの将来
サッカーもテニスやクリケットに似た「チャレンジ」制度に近づきつつある。監督が試合ごとに2回判定に異議を申し立てられる「フットボール・ビデオ・サポート（FVS）」は、すでにイタリア、マルタ、スペインで試験導入されている。コリーナ氏はこの試験拡大を認め、「今後数週間で、加盟協会や大会主催者に次シーズンの試験参加を呼びかける可能性が高い」と述べた。
プレミアリーグはコーナーキック時のVAR確認など一部に懸念を示す一方、イングランドサッカー協会（FA）のマーク・ブリンガム最高経営責任者（CEO）はチャレンジ制度を前向きな一歩と評価。ブリンガム氏は「試合の流れが変わる。VAR介入の機会が減り、実質的に責任は監督に委ねられる。このモデルを試験運用する中で、我々は学び続けることになるだろう」と指摘した。
