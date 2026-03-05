「小さな危機」―審判界のレジェンド、ピエルルイジ・コリーナがVARを「妻との結婚問題」に例え、映像技術への痛烈な批判を展開

一見「小さな危機」に見えても、技術の範囲は大幅に拡大する見込みだ。IFABはVARプロトコルを正式に拡大し、誤って提示された2枚目のイエローカードのチェックを可能とした。この変更の緊急性は先月セリエAで明らかになった。ユヴェントスのディフェンダー、ピエール・カルルがインテル戦で誤って退場処分を受けた事例だ。さらに審判団は間もなく、誤って与えられたコーナーキックの確認も選択可能となる。

コリーナ氏は、技術の進化に伴いスポーツの性質も変化しているため、これらの更新が必要だと説明した。当初のプロトコルは異なる技術時代に策定されたものだと指摘し、「2016年にVAR試験導入を決定した当時、技術環境は大きく異なっていた。プロトコルはゼロから作成され、ラグビーなどの他競技から着想を得たもので、ビデオ審判員には事前経験がなかった。現在では状況が大きく変化している」と述べた。