サン・シーロでの敗戦直後、ユヴェントス首脳陣は 審判団への批判を隠さなかった。スポーツディレクターのジョルジョ・キエッリーニは、ハーフタイムに向かう選手たちと共にトンネル内でラ・ペンナ主審に激怒して詰め寄る様子がカメラに捉えられ、CEOのダミアン・コモリも同席していた。試合終了後も緊張は高まったままで、ユヴェントス関係者は「このような重大なミスが大会の公正さを損なっている」と指摘した。

スカイ・スポーツのインタビューでキエッリーニはイタリアの現状を痛烈に批判した。「今日の出来事の後ではサッカーの話などできない。完全に許しがたい事態が起きた。 それが我々であろうと他者であろうと問題ではない。おそらく明日からVARは変更を迫られるだろう。これほど重大な試合でさえ、これほど多くの誤審が繰り返されるのは容認できないからだ」

「シーズン開始時から審判のレベルが任務に追いついていないと訴えてきたが、残念ながら今日世界中に見せつけた光景がこれだ。今シーズン多くのチームが被害を受けている。変革が必要だ。イタリアサッカーが常習化している先延ばしは許されない」

「彼らが十分な訓練を受けていないのか、任務にふさわしくないのか、理由はともかく、事実として審判団はセリエAの基準に達していない」