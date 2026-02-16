Getty Images
審判、インテル対ユヴェントス戦の退場処分騒動で長期出場停止処分に直面 ファンが家族に殺害予告
警察の関与と家族からの脅迫
イタリアの報道によると、ラ・ペンナ氏はソーシャルメディア上で一連の恐ろしいメッセージを受け取った後、警察に正式な苦情を申し立てた。脅迫は審判本人だけに留まらず、家族も「撃ち殺す」「殺す」「お前の居場所を知っている、探し出す」といった凄まじいメッセージの標的となった。
サッカー界以外ではプロの弁護士でもあるラ・ペンナは、これらの卑劣な行為の加害者に対する法的保護を求めるため、虐待行為の記録を迅速に進めている。
批判を浴びる当局者への停職処分が迫る
ピッチ上では、審判への処分は重大なものとなる見込みだ。イタリア審判協会（AIA）の審判担当責任者ジャンルーカ・ロッキは、冷却期間が必要だと示唆し、ラ・ペンナ審判はセリエAの審判業務から最大1ヶ月の出場停止処分を受ける可能性がある。 カルルルへの2枚目のイエローカード（アレッサンドロ・バストーニへの引き倒しと判断）による退場処分は、ロッキ氏により「明らかに誤った」判定と評された。同氏は審判団がこの件について「深く遺憾に思う」と認めつつ、現行の規定によりVARが介入できなかった点を指摘した。
AIA（イタリア審判協会）会長はさらに、バストーニの「明らかなシミュレーション」が誤審を悪化させたとして、審判が「動揺している」と説明。審判団内では「ショックを克服させるため」早期復帰を提案する声もあったが、敵意の規模と脅迫の個人的性質を考慮し、表舞台から離れる期間を設けるのが最善策と判断された。 この休養措置は、前例のない激しい非難に晒された週末を経て、審判が平静を取り戻すためのものとなる。
ユヴェントス首脳陣が怒りを爆発させる
サン・シーロでの敗戦直後、ユヴェントス首脳陣は 審判団への批判を隠さなかった。スポーツディレクターのジョルジョ・キエッリーニは、ハーフタイムに向かう選手たちと共にトンネル内でラ・ペンナ主審に激怒して詰め寄る様子がカメラに捉えられ、CEOのダミアン・コモリも同席していた。試合終了後も緊張は高まったままで、ユヴェントス関係者は「このような重大なミスが大会の公正さを損なっている」と指摘した。
スカイ・スポーツのインタビューでキエッリーニはイタリアの現状を痛烈に批判した。「今日の出来事の後ではサッカーの話などできない。完全に許しがたい事態が起きた。 それが我々であろうと他者であろうと問題ではない。おそらく明日からVARは変更を迫られるだろう。これほど重大な試合でさえ、これほど多くの誤審が繰り返されるのは容認できないからだ」
「シーズン開始時から審判のレベルが任務に追いついていないと訴えてきたが、残念ながら今日世界中に見せつけた光景がこれだ。今シーズン多くのチームが被害を受けている。変革が必要だ。イタリアサッカーが常習化している先延ばしは許されない」
「彼らが十分な訓練を受けていないのか、任務にふさわしくないのか、理由はともかく、事実として審判団はセリエAの基準に達していない」
イタリアサッカーにとって恥ずかしい夜
ユヴェントスのダミアン・コモリ最高経営責任者（CEO）も同様の見解を示し、この敗戦を単なるスポーツ上の敗北ではなく、システム全体の欠陥と位置付けた。「我々は3ポイントを失ったが、イタリアサッカーはそれ以上のものを失った。ピッチ上で起きたことは明らかな不正だ。今夜は対等な条件で戦えなかったことを、サポーターに申し訳なく思う」と述べた。
この結果はセリエA順位表に重大な影響を与え、インテルが首位を8ポイント差で独走する一方、ユヴェントスは首位から15ポイントも離される結果となった。ポイント以上に、この「イタリアのダービー」の大失態は、VARが2枚目のイエローカードを確認できない問題について議論を再燃させた。国際サッカー評議会（IFAB）がこのルール変更を検討していると報じられている。 現時点では、欧州サッカーカレンダーにおける最大級の試合を覆い隠した「恥知らずな」脅迫行為をリーグが非難する中、ラ・ペンナの安全確保が最優先課題となっている。
