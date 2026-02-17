完璧なブルーノ・フェルナンデスの後継者？マンUのレジェンドがコール・パーマーに「非常にエキサイティングな」移籍を促し、現キャプテンにはオールド・トラッフォード退団を検討するよう助言

オールド・トラッフォードにおける主将の腕章の重圧は大きく、ここ数ヶ月フェルナンデスは長期契約に関する厳しい監視下に置かれてきた。微妙な摩擦の兆候も表れており、報道によればこのミッドフィルダーは自身の将来が公の場で議論される様子に動揺しているという。サハはこうした外部からの騒音が選手に影響を与えていると指摘する。

「彼がクラブを心から愛し、献身的な姿勢でそれを示してきたからこそ、キャプテン就任は最高の栄誉となるはずだった。しかし自身の将来を巡る一部の言動に不快感を覚え、失望した」とサハは説明した。フェルナンデスがプロジェクトを率いる意思を継続するには、スタッフや理事会からの十分な支援を感じられるかどうかが今や決定的だと強調した。

チェルシーのスター選手コール・パーマーが最近見せた活躍を受けて、フェルナンデスがSNSで公に称賛したことで、指揮官交代に関する憶測がさらに強まった。もしユナイテッドの主将がマンチェスターでの自身の役割を終えたと判断した場合、サハは誰が後継者となるべきか明確だ。彼は、創造性における一貫性をしばしば欠いてきたチームを、パーマーの加入が活性化させると確信しており、最終的な引き継ぎの前に、両者が一時的に共存する可能性さえ示唆している。