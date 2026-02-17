Getty/GOAL
完璧なブルーノ・フェルナンデスの後継者？マンUのレジェンドがコール・パーマーに「非常にエキサイティングな」移籍を促し、現キャプテンにはオールド・トラッフォード退団を検討するよう助言
フェルナンデス、自己を顧みるよう促される
ポルトガル人巨匠は、加入以来、ユナイテッドの紛れもない心臓部であり、その絶え間ない創造力で、しばしばチームを激動の時期を乗り越えさせてきた。 しかし、クラブは現在、共同所有者である INEOS とジム・ラトクリフ卿の管理下にあり、戦略的な再編という新たな時代が始まっています。長期的なビジョンは、ユナイテッドをサッカーの頂点に返り咲かせることですが、チームはピッチ上で安定性を維持するのに苦戦しており、当面の将来は不透明なままです。このような不確実な状況の中で、サハは、ポルトガル人プレイメーカーは、トップレベルでプレーできる時間が少なくなっていることを考慮して、忠誠心とキャリアのバランスを慎重に検討すべきだと考えています。
この選手のジレンマについて、サハは、フェルナンデスのクラブへの献身は疑う余地がないものの、新しい経営陣の下では明確なスポーツの進路が見えないことが正当な懸念事項であると認めた。「ブルーノ・フェルナンデスに対して、私たち全員が抱いている敬意から言えば、彼は素晴らしい選手だと思います。INEOS の戦略を見ると、彼らの考え方は非常に不確かであるため、彼は自分の将来について考えなければならないでしょう」と、サハはCasinoHawks に語った。
元ストライカーは、31歳のフェルナンデスがサッカー界の最高峰のタイトルを掲げたいという野心は、依然として過渡期にあるクラブの方針と一致しない可能性があると指摘した。「現実問題として、クラブをどれほど愛そうとも、それは関係ない。 いずれは自ら決断を下さねばならない」とサハは続けた。「トロフィーだけが全てではない。我々は100％確信している…ブルーノがマンチェスター・ユナイテッドで主要タイトルを獲得したいと望んでいることを」
ユナイテッド主将へのプレッシャーが高まる
オールド・トラッフォードにおける主将の腕章の重圧は大きく、ここ数ヶ月フェルナンデスは長期契約に関する厳しい監視下に置かれてきた。微妙な摩擦の兆候も表れており、報道によればこのミッドフィルダーは自身の将来が公の場で議論される様子に動揺しているという。サハはこうした外部からの騒音が選手に影響を与えていると指摘する。
「彼がクラブを心から愛し、献身的な姿勢でそれを示してきたからこそ、キャプテン就任は最高の栄誉となるはずだった。しかし自身の将来を巡る一部の言動に不快感を覚え、失望した」とサハは説明した。フェルナンデスがプロジェクトを率いる意思を継続するには、スタッフや理事会からの十分な支援を感じられるかどうかが今や決定的だと強調した。
チェルシーのスター選手コール・パーマーが最近見せた活躍を受けて、フェルナンデスがSNSで公に称賛したことで、指揮官交代に関する憶測がさらに強まった。もしユナイテッドの主将がマンチェスターでの自身の役割を終えたと判断した場合、サハは誰が後継者となるべきか明確だ。彼は、創造性における一貫性をしばしば欠いてきたチームを、パーマーの加入が活性化させると確信しており、最終的な引き継ぎの前に、両者が一時的に共存する可能性さえ示唆している。
オールド・トラッフォードが夢見るターゲット、パーマー
フェルナンデスが去る場合、その穴を埋めるには「夢の劇場」の巨大なプレッシャーに耐えられる才能が必要だ。パーマーはマンチェスター・シティからチェルシーに移籍して以来、プレミアリーグを席巻し、欧州トップクラスに匹敵する得点関与率を記録している。単独で攻撃を組み立てる能力は称賛の的となっており、サハは彼が完璧な補強だと確信している。
「コール・パーマーがマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿は、非常にエキサイティングだろう。彼はもはやマンシティの選手ではない…攻撃のほぼあらゆるポジションでプレーできる」とサハは熱く語った。報道によればユナイテッドはパーマーを「夢のターゲット」と見なし、1億5000万ポンド（約220億円）という史上最高移籍金の可能性も囁かれているが、サハは混乱の中でも活躍できるこのミッドフィルダーの特異な能力を強調した。
サハは、パマーの万能性と勤勉さを指摘。クラブの不安定な選手入れ替えにもかかわらず、スタンフォード・ブリッジで揺るぎない中心選手となった背景を説明した。「彼はチェルシーで10種類もの異なるタイプのフォワードと共存しながら、依然として主力であり続けている。これは彼の信頼性の高さを物語っている」とフランス人元選手は述べた。
チェルシーはスター選手の移籍不可を主張
サハの熱意にもかかわらず、パーマーをロンドンから引き抜くことは、ラトクリフにとって、物流面でも財政面でも非常に大きな課題となるだろう。チェルシーは、このイングランド代表選手をチームの要とみなしており、2033年まで契約を結ぶことで彼の価値を守っている。しかし、サハは、ユナイテッドがキャプテンを交代せざるを得なくなった場合、最高の選手を獲得すべきだと主張している。
「ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドを離れることになれば、コール・パーマーは完璧な後継者となるだろう。彼はエキサイティングな選手であり、まだ若く、オールド・トラッフォードにぴったり合うエネルギーと自信を持っている」と彼は結論付けた。
