「子供たちなら奴隷制って言うかも！」－パトリス・エヴラ、マンチェスター・ユナイテッド時代にクリスティアーノ・ロナウドのスパイク掃除は「ご褒美」だったと主張
現代においてアカデミー出身の若手選手はベテラン選手のように扱われる
数世代にわたり、ユースチームの選手たちはトップチームのスター選手たちの世話をすることが求められてきた。泥まみれのピッチでの試合後には彼らのスパイクを磨くこともその一環だった。クリスマスにはボーナスを受け取り、頂点に立つために必要な献身の姿勢を早い段階で学んだのである。
現代のアカデミーのスター選手たちは、独自のスパイク契約を持ち、高額な契約を結ぶことができ、最先端の施設であらゆるわがままが叶えられる。トップチームデビューを果たす前から、彼らはベテラン選手のような待遇を受けているのだ。
ユースチームの選手たちは、ロナウドとキーンのスパイクを磨きたがっていた
エブラは、こうした変化が良いことだと考えるべきだとは考えていません。彼は、サー・アレックス・ファーガソンがオールド・トラッフォードで象徴的な統治を行っていた時代に、明日のスターたちがどのように鍛え上げられたかを、英紙「テレグラフ」にこう語っています。「当時、子供たちは私たちのブーツを掃除していました。しかし、それは報酬のようなものでした。 『なんてこった、ロナウドや（ロイ）キーン、あるいは（ライアン）ギグジーのブーツを磨くなんて。今日これをやったら、子供たちはおそらく奴隷労働だと言うだろう。それは彼らのせいではなく、私たちが彼らにすべてを与えてしまうからだ。教育も親も違う。昔は厳しい方法で学び、それが私たちの知っていることであり、そこで最高のパフォーマンスを発揮する。
ファーガソンが、そうした子供たちの一部に厳しい叱責を与えたとしたら、彼らが翌日もトレーニングに顔を出すかどうかは定かではない。彼らを責めることができるだろうか？いいえ。なぜなら、彼らは別の世代だからだ。それは社会の問題であり、サッカーよりも大きな問題だ。
ファーガソン、エブラがメッシと会ったことを読み取る
エブラは、ファーガソンから直接指示を受けることを常に喜んでいました。特に印象深いのは、2008年にリオネル・メッシ率いるバルセロナと対戦したチャンピオンズリーグの準決勝前にあったチームトークです。
当時、5度のバロンドール受賞者であるロナウドと並んでいたエブラは、別の「史上最高の選手」と対峙したときのことをこう振り返っている。「ファーガソンは、全員の前で、こう会議を始めたんだ。『おい、みんな、今日は大事な試合だ。もし負けたら、それはパトリスのせいだ』ってね。 」と話し始めました。私たちは顔を見合わせ、私は『これはかなりのプレッシャーだ』と思いました。ファーガソンはこう続けました。『パトリス、メッシが世界最高のサッカー選手だなんてどうでもいい。もし我々が負けたら、メッシを封じ込められなかったら、私は君を責めるつもりだ』。彼は私を知っており、私をどう扱うべきかを理解していたのです。
「私は自分が何者か、自分の教育、育った環境をよく知っています。アレックス・ファーガソンに『よくやった、いい試合だった』と言われることは決して望んでいませんでした。アレックス・ファーガソンに『そのクソパスをミスしたな』と殺されるほど叱られたかったのです。なぜなら、私は完璧でありたかったからです。」
エブラがMMAに挑戦する一方、ロナウドは41歳で現役を続ける
そのプロとしての意欲ゆえ、エブラは異なるスポーツの道を歩みながらも、今も1日5時間のトレーニングを続けている。総合格闘技に転向した彼は、いずれ八角形のリングに立つことを望んでいる——昨年パリで行われる予定だった試合が対戦相手の辞退で中止になったのを目の当たりにしたからだ。
元フランス代表のエブラは、常に自らに挑戦し続けることについてこう語る。「子供の頃からブルース・リーの映画を見て育ち、キックボクシングも少しやった。オクタゴンに上がり相手と対峙することに強い興味を抱いていた。顔面にパンチを食らう恐怖を実感すること――あるいはそれを恐れないこと。言葉で説明するのは難しい」
「暴力だと言われるが、MMAは追跡ゲームだ。技術と相手の掴み方が全てで、力任せではない。MMAの1回のトレーニングは90分間サッカーをするようなものだ」
エブラは今、元チームメイトのロナウドが41歳で記録破りの現役生活を続ける姿を遠くから見守っている。ポルトガルのアイコンはサウジ・プロリーグでストライキを起こした後、アル・ナセルからの移籍が噂されている。不老のストライカーは今もキャリア通算1000ゴールを追い続けている。
