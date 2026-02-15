エブラは、ファーガソンから直接指示を受けることを常に喜んでいました。特に印象深いのは、2008年にリオネル・メッシ率いるバルセロナと対戦したチャンピオンズリーグの準決勝前にあったチームトークです。

当時、5度のバロンドール受賞者であるロナウドと並んでいたエブラは、別の「史上最高の選手」と対峙したときのことをこう振り返っている。「ファーガソンは、全員の前で、こう会議を始めたんだ。『おい、みんな、今日は大事な試合だ。もし負けたら、それはパトリスのせいだ』ってね。 」と話し始めました。私たちは顔を見合わせ、私は『これはかなりのプレッシャーだ』と思いました。ファーガソンはこう続けました。『パトリス、メッシが世界最高のサッカー選手だなんてどうでもいい。もし我々が負けたら、メッシを封じ込められなかったら、私は君を責めるつもりだ』。彼は私を知っており、私をどう扱うべきかを理解していたのです。

「私は自分が何者か、自分の教育、育った環境をよく知っています。アレックス・ファーガソンに『よくやった、いい試合だった』と言われることは決して望んでいませんでした。アレックス・ファーガソンに『そのクソパスをミスしたな』と殺されるほど叱られたかったのです。なぜなら、私は完璧でありたかったからです。」