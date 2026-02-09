Getty Images
「失望した」バルセロナ会長ラポルタ、カンプ・ノウ完成スケジュールを説明 遅延がスタジアム計画を妨げる
ラポルタ、許可遅延で北スタンド開場が中止に激怒
ラポルタ会長は、カンプ・ノウの完全稼働再開を遅らせている官僚的な障害について公に不満を表明した。改修プロジェクトが重要な段階に入る中、クラブ首脳部は2026年初頭をスタジアム主要区域再開の節目と位置付けていた。しかし、特に北スタンドと1957スタンドに関する行政手続きの遅延が進捗を停滞させ、クラブ指導部は明らかに苛立ちを隠せない。
クラブメディアの取材に対し、ラポルタ会長は期限未達について遠慮のない言葉を口にした。「これは本当に腹立たしいことだ」と認めつつ、「スタジアムのこの部分、つまり北スタンドも完成しているのは明らかだ。アクセス改善が必要だと言われており、我々はそれに取り組んでいる」と述べた。
問題の核心は、必須の安全許可取得の遅れにある。クラブは冬季休暇明けにこれらの特定エリアへファンを即座に迎え入れる予定だったが、その計画は頓挫した。 「問題は、1月第1週までに準備が整うはずだったのに、今は2月になっても、北スタンドとサポーターズスタンド、1957スタンドの許可がまだ下りていないことです」とラポルタは説明した。「本来なら取得済みであるべきなのに、物事が遅々として進まないことを痛感しています」
- Getty Images Sport
屋根工事により2027年の完成予定日が調整される
当面の懸念はスタンドへのアクセスに集中しているが、エスパイ・バルサ計画の全体的なスケジュールも更新された。当初のロードマップは、この規模の建設プロジェクトに伴う避けられない調整を余儀なくされている。ラポルタ会長は、スタジアム内部の大規模改修が終盤に差し掛かっている一方、プロジェクトの集大成である360度屋根の完成は2027年まで待たねばならないと説明した。
「スタジアムは2027年までに完成する見込みだ」とラポルタ会長は述べ、最終引き渡し時期について現実的な見通しを示した。「2026年末までに全ての工事を完了させ、その後2027年に屋根を設置する」
この段階的アプローチにより、2026-27シーズンの大半において、ファンと選手は「ほぼ完成状態」のスタジアムを体験することになる。最終的な建築要素はその後追加される予定だ。
バルサ、日程重複懸念にもかかわらずモンジュイック復帰を否定
屋根の設置は大きな物流上の頭痛の種となる。ラポルタ会長は、構造物の吊り上げと固定にはスタジアムを長期間使用不能にする必要があると明かした。 「スタジアムを4か月間使用不能にする必要があり、2027年末までに完了できる見込みだ」と彼は述べた。「しかし影響はスタジアムだけではない。キャンパス、周辺地域、必要な改修工事…今すぐ着手しなければならない」
通常、4ヶ月の閉鎖は一時的な移転を必要とし、サポーターの間ではモンジュイックのエスタディ・オリンピック・リュイス・カンパニスへの復帰を懸念する声が上がっている。この仮設スタジアムは機能的ではあるものの、冷たい雰囲気とアクセス困難さが批判され、観客動員数の低下を招いている。しかしラポルタは、オリンピックヒルへの復帰説を即座に否定した。
「モンジュイックに戻る計画はない。リーガとチャンピオンズリーグのスケジュールと調整可能だからだ。我々が予選を通過すればね」と彼は保証した。「うまく調整できると思う」
- Getty Images Sport
スタジアム収入はクラブの経済的回復計画にとって極めて重要である
プロジェクト完了の緊急性を支えているのは、バルセロナの脆弱な経済状況だ。10万5000人収容のアリーナ復帰は財政上の必須事項である。モンジュイックでの制限とカンプ・ノウの部分的な収容人数はクラブの収入源を制限しており、ラポルタは完成したスタジアムをクラブの将来の支払能力を支えるエンジンルームと見なしている。
「スポティファイ・カンプ・ノウからの経済的リターンは計り知れない」とラポルタ会長は強調した。「これは我々の収益拡大における最重要の道筋だ」。会長は、改修後のスタジアムが隔週のサッカー試合会場ではなく、365日稼働する商業拠点として設計されている点を指摘した。
「チケット販売、ホスピタリティ、収益を生み出す商業スペースの改善、スポンサーシップの活性化、より多くの国際イベント、そしてよりパーソナライズされた体験により、大幅な収益増加が可能になる」と彼は付け加えた。「できるだけ早くこれを実現したい。これにより債務を返済し、競争力を高めるためのスポーツプロジェクトに投資し、経済的回復を確固たるものにできるだろう」
GOAL-eによる自動翻訳
