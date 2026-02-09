「失望した」バルセロナ会長ラポルタ、カンプ・ノウ完成スケジュールを説明　遅延がスタジアム計画を妨げる

ラポルタ会長は、カンプ・ノウの完全稼働再開を遅らせている官僚的な障害について公に不満を表明した。改修プロジェクトが重要な段階に入る中、クラブ首脳部は2026年初頭をスタジアム主要区域再開の節目と位置付けていた。しかし、特に北スタンドと1957スタンドに関する行政手続きの遅延が進捗を停滞させ、クラブ指導部は明らかに苛立ちを隠せない。

クラブメディアの取材に対し、ラポルタ会長は期限未達について遠慮のない言葉を口にした。「これは本当に腹立たしいことだ」と認めつつ、「スタジアムのこの部分、つまり北スタンドも完成しているのは明らかだ。アクセス改善が必要だと言われており、我々はそれに取り組んでいる」と述べた。

問題の核心は、必須の安全許可取得の遅れにある。クラブは冬季休暇明けにこれらの特定エリアへファンを即座に迎え入れる予定だったが、その計画は頓挫した。 「問題は、1月第1週までに準備が整うはずだったのに、今は2月になっても、北スタンドとサポーターズスタンド、1957スタンドの許可がまだ下りていないことです」とラポルタは説明した。「本来なら取得済みであるべきなのに、物事が遅々として進まないことを痛感しています」