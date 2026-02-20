「天国にいる気分だ！」－ノッティンガム・フォレストのスター選手オラ・アイナ、ヨーロッパリーグ勝利後にフェネルバフチェの「地獄へようこそ」スローガンを嘲笑

フォレストはフェネルバフチェの本拠地という地獄のような熱気の中、3-0で勝利を収めたが、アイナは「地獄へようこそ」という彼らの主張には納得していなかった。

彼はXにこう投稿した：「イスタンブールに来て『地獄へようこそ』と言われたが、俺は『ふっ…』と思った。むしろ天国みたいだったぜ」

ジーザス、ムリージョ、ギブス＝ホワイトのゴールにより、ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは第2戦を前に大きなアドバンテージを得た。とはいえ、この対戦はまだ前半戦に過ぎない。