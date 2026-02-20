Getty
翻訳者：
「天国にいる気分だ！」－ノッティンガム・フォレストのスター選手オラ・アイナ、ヨーロッパリーグ勝利後にフェネルバフチェの「地獄へようこそ」スローガンを嘲笑
アイナはフェネルに
フォレストはフェネルバフチェの本拠地という地獄のような熱気の中、3-0で勝利を収めたが、アイナは「地獄へようこそ」という彼らの主張には納得していなかった。
彼はXにこう投稿した：「イスタンブールに来て『地獄へようこそ』と言われたが、俺は『ふっ…』と思った。むしろ天国みたいだったぜ」
ジーザス、ムリージョ、ギブス＝ホワイトのゴールにより、ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは第2戦を前に大きなアドバンテージを得た。とはいえ、この対戦はまだ前半戦に過ぎない。
- Getty
ペレイラの好調なスタート
ペレイラはヨーロッパリーグでフォレスト監督として初指揮を執り、チームを劇的な勝利に導いた。
試合後のコメントで彼はこう語った。「あと2点は取れるチャンスがあった。非常に良い結果だ。まだ前半戦に過ぎない。我々は一貫性を保たねばならない。スケジュールは過密で厳しい」
「全員がチームを支える覚悟が必要だ。それが私の求める姿勢だ。
「就任前から選手たちの高い質は認識していた。結果が必要だが、同時に試合を楽しむことも必要だ。
「自分たちのプレーを楽しみさえすれば、高いレベルを発揮できる。組織力と自信が必要だ。ピッチで自分らしさを表現するよう求めた。彼らはそれを実践してくれた」
ペレイラの影響が選手たちに伝わる
ギブス＝ホワイトはフォレストのパフォーマンスに満足し、次のように付け加えた。「ピッチ上で我々には確固たるアイデンティティがあったと感じた。守備は堅固で、数多くのチャンスも作り出せた」とイングランド代表MFは語った。
「監督が伝えたのは、チームとして戦う姿勢や守備の在り方に確固たるアイデンティティを持つべきだというメッセージだ。我々は即座にその方針を受け入れた」
「互いに学び合い、試合ごとに成長していくことが重要だ。無失点と勝利が必要だったが、今日は完璧なタイミングだった」
「我々は困難な時期を経験してきたが、自信こそが最も重要だ。今夜の勝利は自信を高めてくれる。結束を保ち、最も完成されたチームになるだけだ」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
フォレストは現在プレミアリーグで17位に位置しており、今週末にはリヴァプールとの難しい一戦を控えている。
広告