「夢に見たもの」―アレックス・オックスレイド＝チェンバレン、セルティックデビュー戦で驚異的なロスタイム決勝ゴールを決める
『ザ・オックス』が途中出場で即座にインパクトを与える
オックスレイド・チェンバレンは、パークヘッドのファンにすぐに愛される存在となり、悔しい引き分けから 3 ポイントを奪う、純粋なクオリティの瞬間を生み出しました。昨年 5 月以来の公式戦出場となる 78 分に交代出場した 32 歳の選手は、ボールに触れたのは 14 回だけでしたが、そのうちの 1 回が決定的なものとなりました。
ディフェンディングチャンピオンのセルティックは、最下位チームに勝ち点を落とすかと思われた。リヴィングストンのゴールキーパー、ジェローム・プライアーの活躍により、セルティックは何度も得点を阻まれ、9回のセーブで同点に抑えられていた。しかし、ロスタイムも終盤に差し掛かったところで、オックスレイド＝チェンバレンが見事なフィニッシュを決め、2-1 の勝利を決定づけた。
このゴールは、セルティックの面目を保っただけでなく、プレミアシップのタイトル争いの様相を大きく変えた。レンジャーズがマザーウェルで1-1の引き分けに終わったため、オックスレイド・チェンバレンのゴールにより、マーティン・オニール監督率いるチームは、2位のライバル、グラスゴーのチームに1ポイント差まで迫り、リーグ首位のハーツとの差もわずか6ポイントに縮まった。なお、セルティックは、両チームに対して1試合少ない状況である。
現代サッカーの「ビジネス感覚」に逆らう
オックスレイド・チェンバレンにとって、このゴールは、自分がまだトップレベルでプレーできると信じていたことの正当性を証明するものでした。このミッドフィールダーは、昨年トルコの強豪ベシクタシュから放出されて以来、所属クラブがなく、サッカー界が若さに固執しているため、新しい所属先を見つけることが困難だったことを認めています。
「難しい状況でした。サッカーの世界では、特に30歳の壁を越えると、ビジネス的な意味において、かつてほど価値がなくなることがあるのです」と、彼は試合後に記者団に語った。「自分にはまだ多くの能力があることはわかっていました。この3ヶ月間、毎日トレーニングを続けてきたことで、サッカー界にまだ多くの貢献ができるという自信を得ることができました」
また、冬の間ロンドン・コルニーでトレーニングを許可し、コンディション維持を支えてくれた古巣アーセナルへの感謝もすぐに表明した。「アーセナルの関係者全員に心から感謝している。フィットネスを維持する機会を与えてくれた」と付け加えた。「そうした機会を得た時、あの瞬間のような質の高いプレーで恩返ししたいと思うものだ」
オニール、新加入選手を「素晴らしい」と称賛
今シーズン、2度の指揮で国内リーグ戦無敗を維持しているセルティックのオニール監督は、新加入選手を熱烈に称賛した。北アイルランド出身の同監督は、このベテラン選手の活躍がなければ、チームは痛手となる結果に直面していたことを認めた。
「我々はまったく報われるような状況には見えなかったが、アレックスがこの素晴らしいゴールを決めた」とオニールは語った。「彼の足からボールが離れた瞬間、それがゴールに入るのが見えた。それは本当に嬉しいことだった。彼はそのキャリアの中で、本当に素晴らしい選手であり、素晴らしいキャリアを積んできた。 彼がスピードを上げていくのは時間の問題だと思う。彼は生まれつき体調が良く、我々にとって大きな戦力になることを願っている。彼は多くのチームからオファーを受けていた。彼はここに来て我々を助けることを決めた。それ以上に、彼は我々に3ポイントをもたらしてくれた。
家族の絆が彼をパークヘッドへと駆り立てた
タイトル争いの魅力も大きかったが、オックスレイド・チェンバレンは、家族とのつながりも、彼が北へ移る決断を下す上で重要な役割を果たしたことを明かした。元イングランド代表のマーク・チェンバレンである彼の父親は、オファーが来たときに彼が躊躇しないよう、大きな役割を果たした。
「これは素晴らしいチャンスです。オファーがあったとき、私は一瞬も迷いませんでした」と、このミッドフィールダーは説明しました。「私の父は、このクラブが大きな意味を持つ時代の人です。父はすぐに『車に乗せて、自分でそこへ連れて行く』と言ってくれました。素晴らしいスタートですが、13分間以上の多くのことが待ち受けていることを私は知っています」。
首位との差が縮まり、流れが再び味方へと向かう中、セルティックは新たな背番号15が5月までさらに多くの魔法のような瞬間を秘めていることを期待している。「今夜は私にとって素晴らしいスタートだが、より重要なのは目標を生き続けさせ、正しい方向へ進み続けることだ」と彼は締めくくった。
