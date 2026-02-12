「夢に見たもの」―アレックス・オックスレイド＝チェンバレン、セルティックデビュー戦で驚異的なロスタイム決勝ゴールを決める

オックスレイド・チェンバレンは、パークヘッドのファンにすぐに愛される存在となり、悔しい引き分けから 3 ポイントを奪う、純粋なクオリティの瞬間を生み出しました。昨年 5 月以来の公式戦出場となる 78 分に交代出場した 32 歳の選手は、ボールに触れたのは 14 回だけでしたが、そのうちの 1 回が決定的なものとなりました。

ディフェンディングチャンピオンのセルティックは、最下位チームに勝ち点を落とすかと思われた。リヴィングストンのゴールキーパー、ジェローム・プライアーの活躍により、セルティックは何度も得点を阻まれ、9回のセーブで同点に抑えられていた。しかし、ロスタイムも終盤に差し掛かったところで、オックスレイド＝チェンバレンが見事なフィニッシュを決め、2-1 の勝利を決定づけた。

このゴールは、セルティックの面目を保っただけでなく、プレミアシップのタイトル争いの様相を大きく変えた。レンジャーズがマザーウェルで1-1の引き分けに終わったため、オックスレイド・チェンバレンのゴールにより、マーティン・オニール監督率いるチームは、2位のライバル、グラスゴーのチームに1ポイント差まで迫り、リーグ首位のハーツとの差もわずか6ポイントに縮まった。なお、セルティックは、両チームに対して1試合少ない状況である。