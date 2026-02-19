AFP
翻訳者：
「史上最大の戦略的ミスの一つだ！」－バルセロナ会長候補、最新キャンペーン広告のリオネル・メッシ横断幕について説明
都心への大いなる帰還
ラポルタ前会長の辞任を受け、後継者争いが最高潮に達している。カンプ・ノウの権力空白を埋めるべく、候補者シリアはクラブ史上最も象徴的な人物をマニフェストの先頭に据えた。水曜日、シリア陣営「Moviment 42」はバルセロナ中心部にメッシの肖像を掲げた巨大バナーを公開。
この広告には「Ganes de tornar-te a veure（また会えるのを楽しみにしている）」というフレーズが目立つように掲げられており、8度のバロンドール受賞者が残した感情的な空白を直接的に示唆している。クラブ史上最高の選手の記憶を呼び起こすことで、シリアはスーパースターと彼が20年以上を過ごした母体であるクラブとの断絶した関係を修復できる候補者としての立場を打ち出している。
「我々は全てを完璧に遂行する。それが私の約束だ」とシリアはMD紙に語った。「これは彼への賛辞だ。クラブから追放された際に与えられなかった、彼が真に値する賛辞である。我々はその期待に応えたい。世界中の会員やファンから寄せられた動画が、これが一人の声ではないことを証明してくれるだろう」
- Marc Ciria X
戦略的誤りの修正
シリアの選挙運動は、2021年のメッシの強制退団がバルセロナ史上最大の「戦略的過ち」であったという前提に立脚している。この退団を財政的必要性ではなく「追放」と位置付けることで、候補者はクラブの最大の資産を扱った前政権への直接的な批判を展開している。 この横断幕は象徴的な架け橋として機能し、多くのサポーターが奪われたと感じていた詩的な再会を約束するものだ。
ノスタルジーを超え、彼の政策は感情と財政責任のバランスを図ろうとしている。経済専門家イバン・カベサが招かれ、債務再編とデジタル拡張を含む復興プロジェクトを主導する。しかし、インテル・マイアミのスター選手の影は依然として有権者関与の主要な手段であり、シリアは主将の喪失を今も嘆くファン層の想像力を捉えようとしている。
「パートナーと会うたびに、レオ・メッシの復帰のために全力を尽くせと言われます」とシリアは説明する。 「2021年から我々は、クラブ史上最大の戦略的過ちはリオネル・メッシを追放したことだと主張してきた。このオマージュは情熱と感情、そして我々が正義の側であるという確信に基づいている。大多数の会員は、史上最高の選手が故郷でプレーする興奮を取り戻したいと願っている。彼は決して去る必要のなかった場所へ」
情熱と政策の宣言書
選挙本部の開所式で演説したシリヤは、専用「メッシルーム」を備えた同施設において、自身のプロジェクトがクラブを会員に返還することを目的としていると強調した。彼は、理事会とサポーターの間の現在の断絶は、クラブのアイデンティティとレジェンドを尊重する人物によってのみ修復できると主張した。
候補者は、復帰を促進する一方で、トップチームの編成に関して越権行為はしないと慎重に説明した。8度のバロンドール受賞者が選手としてバルセロナに復帰するのは、スポーツ部門が必要と判断した場合に限ると指摘し、自身の会長としての役割は、そのような移籍の基盤を整えつつ、技術的な決定はサッカーの専門家に委ねることだと強調した。
サポーターへの財政的救済策も焦点となり、選挙運動メンバーのマルク・デュクはシーズンチケット価格の凍結計画を発表。特定の商業スポンサーを確保し費用を補填することで、価格をパンデミック前の水準に戻す方針だ。この戦略は、クラブが最も厳しい財政状況にあっても忠誠を貫いた会員への報いることを目的としている。
「その期待に応えたい。世界中の会員やファンから寄せられた動画が、これが単なる一人の発言ではないことを証明してくれるでしょう」とシリアは語った。「パートナー企業と会うたびに、レオ・メッシを呼び戻すためにあらゆる手を尽くせと言われている」
- AFP
投票箱への道
大統領選は今後数週間、各候補がシリアの公約への対応策を準備する中でさらに激化していく見込みだ。同陣営はカタルーニャ州全域で党員集会を開催し、経済再建計画と「新たな」バルセロナの構想を詳細に説明する予定である。
一方、ハンス・フリック監督率いるチームは、将来の大統領候補が未定であるにもかかわらず、スペインリーグ優勝争いと迫るチャンピオンズリーグの試合に集中し続けなければならない。選挙結果はクラブの移籍戦略、そして夏の移籍市場でスター選手や新戦力を獲得する能力を左右する可能性が高い。
バルセロナは日曜日にリーガでレバンテと対戦する予定で、この試合は進行中の政治的ドラマの背景となる。スタジアムへ向かうサポーターにとって、市内中心部に張り巡らされたメッシのイメージは、この指導者争いが抱える重大な利害関係を常に想起させる存在となるだろう。
広告