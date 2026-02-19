ラポルタ前会長の辞任を受け、後継者争いが最高潮に達している。カンプ・ノウの権力空白を埋めるべく、候補者シリアはクラブ史上最も象徴的な人物をマニフェストの先頭に据えた。水曜日、シリア陣営「Moviment 42」はバルセロナ中心部にメッシの肖像を掲げた巨大バナーを公開。

この広告には「Ganes de tornar-te a veure（また会えるのを楽しみにしている）」というフレーズが目立つように掲げられており、8度のバロンドール受賞者が残した感情的な空白を直接的に示唆している。クラブ史上最高の選手の記憶を呼び起こすことで、シリアはスーパースターと彼が20年以上を過ごした母体であるクラブとの断絶した関係を修復できる候補者としての立場を打ち出している。

「我々は全てを完璧に遂行する。それが私の約束だ」とシリアはMD紙に語った。「これは彼への賛辞だ。クラブから追放された際に与えられなかった、彼が真に値する賛辞である。我々はその期待に応えたい。世界中の会員やファンから寄せられた動画が、これが一人の声ではないことを証明してくれるだろう」